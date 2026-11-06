Πώς τα εσώρουχα μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του σπέρματος και τη σεξουαλική λειτουργία

Τα εσώρουχα που συνδέονται με χειρότερη ποιότητα σπέρματος, περισσότερα προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας, καθώς και πρόωρη εκσπερμάτωση.

Εδώ και χρόνια, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα στενά εσώρουχα μπορεί να αυξάνουν τη θερμοκρασία στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και να επηρεάζουν την υγεία των σπερματοζωαρίων.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα από μεγάλες μελέτες είναι περιορισμένα.

Σε μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Asian Journal of Andrology, οι ερευνητές συνέκριναν την ποιότητα του σπέρματος 21.221 ανδρών που φορούσαν φαρδιά εσώρουχα με εκείνη 5.615 ανδρών που προτιμούσαν τα στενά.

Τι έδειξε η μελέτη

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν απευθυνθεί σε γιατρούς για να ελέγξουν τη γονιμότητά τους. Ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, διαπίστωσαν ότι η χρήση στενών εσωρούχων συνδεόταν με μικρή αλλά μετρήσιμη επιδείνωση σε διάφορους δείκτες της ποιότητας και της ποσότητας του σπέρματος.

Για παράδειγμα, οι άνδρες που φορούσαν στενά εσώρουχα είχαν 18% μεγαλύτερη πιθανότητα να παράγουν μικρότερη ποσότητα σπέρματος σε σύγκριση με όσους φορούσαν φαρδιά.

Παράλληλα, είχαν 12% μεγαλύτερη πιθανότητα να διαθέτουν λιγότερα σπερματοζωάρια με φυσιολογική κινητικότητα, 48% μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν λιγότερα σπερματοζωάρια με φυσιολογικό σχήμα και 108% μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα βλάβης στο DNA των σπερματοζωαρίων.

Σε μια επιπλέον ανάλυση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η στυτική δυσλειτουργία και η πρόωρη εκσπερμάτιση ήταν επίσης συχνότερες στους άνδρες που φορούσαν στενά εσώρουχα.

«Συμπερασματικά, η χρήση στενών εσωρούχων συνδέθηκε με χειρότερη ποιότητα σπέρματος και μεγαλύτερη συχνότητα στυτικής δυσλειτουργίας και πρόωρης εκσπερμάτισης», έγραψαν οι συγγραφείς της μελέτης, με επικεφαλής τον ουρολόγο Xue-Chun Hu από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας.

«Η επιλογή πιο φαρδιών εσωρούχων θα μπορούσε να είναι μια απλή αλλαγή στην καθημερινότητα, που ενδεχομένως βοηθά στην προστασία της ποιότητας του σπέρματος και της σεξουαλικής λειτουργίας».

Προς το παρόν, πάντως, αυτό παραμένει μια υπόθεση. Η συγκεκριμένη μελέτη δεν αποδεικνύει ότι τα στενά εσώρουχα προκαλούν μείωση της ποιότητας ή της ποσότητας του σπέρματος, ούτε ότι η επιλογή πιο φαρδιών εσωρούχων αυξάνει τις πιθανότητες να αποκτήσει κάποιος παιδί.

Υπάρχουν, πάντως, επιστημονικοί λόγοι που κάνουν αυτή την υπόθεση εύλογη. Είναι γνωστό ότι η αυξημένη θερμοκρασία μέσα και γύρω από το όσχεο επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των όρχεων, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει και την ανδρική γονιμότητα.

Η θερμοκρασία στο όσχεο είναι φυσιολογικά περίπου 2 έως 3°C χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σώματος. Σε αυτές τις συνθήκες, τα επίπεδα των ορμονών παραμένουν πιο σταθερά και τα σπερματοζωάρια μπορούν να αναπτυχθούν και να ωριμάσουν καλύτερα.

Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, είναι πιθανό να καταστρέφονται περισσότερα σπερματοζωάρια ή να επηρεάζεται η λειτουργία τους.

Τα στενά εσώρουχα δεν επιτρέπουν στην περιοχή να αερίζεται το ίδιο καλά, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στο όσχεο να μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 1°C σε σύγκριση με τα φαρδιά εσώρουχα.

Θεωρητικά, ακόμη και αυτή η μικρή αύξηση μπορεί να επηρεάσει το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης των σπερματοζωαρίων, αλλάζοντας ενδεχομένως το σχήμα τους ή μειώνοντας την ικανότητά τους να κινούνται.

Για παράδειγμα, μια μελέτη του Χάρβαρντ που πραγματοποιήθηκε το 2018 σε 656 άνδρες διαπίστωσε ότι όσοι φορούσαν συχνότερα φαρδιά μποξεράκια είχαν μεγαλύτερη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων και υψηλότερο συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων.

«Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με την υπόθεση ότι η αυξημένη θερμοκρασία στο όσχεο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή σπερματοζωαρίων», τόνισαν οι ερευνητές.

«Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση στενών εσωρούχων είναι μια καθημερινή συνήθεια που μπορεί εύκολα να αλλάξει και η οποία ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή σπερματοζωαρίων, την ακεραιότητα του DNA τους και την ανδρική σεξουαλική λειτουργία».

Όμως, δεν είναι ακόμη σαφές αν αυτές οι διαφορές επηρεάζουν πραγματικά τις πιθανότητες σύλληψης.

Για παράδειγμα, αυξημένα επίπεδα βλάβης στο DNA των σπερματοζωαρίων παρατηρήθηκαν στο 10,7% των ανδρών που φορούσαν στενά εσώρουχα, σε σύγκριση με το 5,8% εκείνων που φορούσαν φαρδιά.

Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανδρών και στις δύο ομάδες δεν παρουσίαζε παθολογικά αυξημένα επίπεδα βλάβης στο DNA των σπερματοζωαρίων.

Το 2022, ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 3.041 ζευγάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά και βρήκαν ελάχιστες ενδείξεις ότι η θερμότητα στην περιοχή των όρχεων επηρεάζει την πιθανότητα σύλληψης. Εξέτασαν διάφορους παράγοντες, όπως η χρήση σάουνας, οι ώρες που κάποιος χρησιμοποιούσε φορητό υπολογιστή πάνω στα πόδια του, η χρήση θερμαινόμενων καθισμάτων και τα στενά εσώρουχα.

Άλλωστε, οι περισσότερες μελέτες έχουν εξετάσει κυρίως τη σχέση αυτών των παραγόντων με την ποιότητα και την ποσότητα του σπέρματος και όχι με την ίδια την πιθανότητα σύλληψης.

Για να εξετάσουν το ζήτημα πιο αναλυτικά, ο Hu και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν και μια διερευνητική ανάλυση της σεξουαλικής λειτουργίας στους ίδιους συμμετέχοντες.

Τα αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά και χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία. Εντούτοις, δείχνουν ότι τα στενά εσώρουχα ενδέχεται να σχετίζονται όχι μόνο με την ποιότητα του σπέρματος, αλλά και με τη σεξουαλική λειτουργία.

«Εκτός από την αύξηση της θερμοκρασίας, η παρατεταμένη χρήση στενών εσωρούχων μπορεί να μειώσει την έκκριση τεστοστερόνης και να προκαλέσει προβλήματα στη σεξουαλική λειτουργία», εκτίμησαν οι συγγραφείς της μελέτης.

Θα χρειαστούν περισσότερες έρευνες για να διαπιστωθεί με ποιον ακριβώς τρόπο τα στενά εσώρουχα επηρεάζουν τη λειτουργία των όρχεων σε κυτταρικό επίπεδο.

Για προληπτικούς λόγους, οι γιατροί που ειδικεύονται σε θέματα γονιμότητας συστήνουν συχνά στους άνδρες να αποφεύγουν τα στενά εσώρουχα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ίδια σύσταση ισχύει για όλους τους άνδρες, όπως εξήγησε το 2022 ο βιοϊατρικός επιστήμονας Tim Moss.

«Οι μελέτες που αναφέρονται συχνά, ακόμη και από πηγές που υποτίθεται ότι είναι αξιόπιστες, πραγματοποιούνται συνήθως σε άνδρες που αναζητούν ιατρική βοήθεια για προβλήματα γονιμότητας. Επομένως, δεν μπορείτε να γενικεύσετε τα αποτελέσματά τους σε ολόκληρο τον πληθυσμό», επισήμανε ο Moss στο Healthy Male.