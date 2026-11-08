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Απώλεια βάρους: Η άσκηση που προτείνουν ερευνητές στους άνδρες άνω των 65

Ευ Ζην
Απώλεια βάρους: Η άσκηση που προτείνουν ερευνητές στους άνδρες άνω των 65
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Κυριακή, 08/11/2026 - 06:12

Η απώλεια βάρους δεν είναι τόσο εύκολη… υπόθεση, ειδικά όσο μεγαλώνουμε.

Η απώλεια βάρους θέλει διαφορετική προσέγγιση στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες. Τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν περισσότερο εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας ενός ατόμου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καθένας μπορεί να βρει τις ιδανικές ασκήσεις που θα τον βοηθήσουν να φτάσει στην απώλεια βάρους που επιθυμεί.

Η προσπάθεια για μείωση των κιλών μετά από την ηλικία των 65 ετών μπορεί να συνοδεύεται από μία … «παράπλευρη απώλεια»: την απώλεια μυϊκής μάζας παράλληλα με το σωματικό λίπος. Ωστόσο, ερευνητές που σύγκριναν τρία προγράμματα άσκησης διαπίστωσαν ότι μία συγκεκριμένη προσέγγιση βοήθησε τους ηλικιωμένους να αποφύγουν αυτό το πρόβλημα.

Η υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση (HIIT) διατήρησε την μυϊκή μάζα του σώματος μειώνοντας παράλληλα το λίπος, σύμφωνα με μελέτη του University of the Sunshine Coast που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Maturitas. Η άσκηση μέτριας έντασης μείωσε επίσης το λίπος, ωστόσο οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μια μικρή απώλεια μυϊκής μάζας. Η διάκριση αυτή έχει σημασία, καθώς η διατήρηση της μυϊκής μάζας καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική με την πάροδο της ηλικίας.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 123 υγιείς ενήλικες, με μέσο όρο ηλικίας τα 72 έτη. Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τρεις επιβλεπόμενες συνεδρίες διάρκειας 45 λεπτών την εβδομάδα, επί έξι μήνες, ακολουθώντας προγράμματα άσκησης υψηλής, μέτριας ή χαμηλής έντασης. «Διαπιστώσαμε ότι οι ασκήσεις υψηλής, μέτριας και χαμηλής έντασης οδήγησαν όλες σε μια μέτρια απώλεια λίπους, αλλά μόνο η υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση (HIIT) διατήρησε τη μυϊκή μάζα», δήλωσε στο ScienceDaily η επικεφαλής συγγραφέας και εργοφυσιολόγος, Grace Rose, PhD. Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης βελτιώσεις στις μετρήσεις του κοιλιακού λίπους, αν και οι αλλαγές ήταν περιορισμένες.

Σε αντίθεση με την αερόβια άσκηση σταθερού ρυθμού, η μέθοδος HIIT εναλλάσσει την απαιτητική άσκηση με περιόδους αποκατάστασης. Η Mia Schaumberg, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσιολογίας στο University of the Sunshine Coast, εξήγησε το πιθανό πλεονέκτημα: «Η προπόνηση HIIT πιθανότατα αποδίδει καλύτερα επειδή ασκεί μεγαλύτερη πίεση στους μύες, δίνοντας στο σώμα ένα πιο ισχυρό σήμα να διατηρήσει τον μυϊκό ιστό αντί να τον χάσει».

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες χρειάζονται εξαντλητικές προπονήσεις καθημερινά. Η μελέτη περιλάμβανε συνεδρίες υπό επίβλεψη, άσκηση εξατομικευμένης έντασης και αποκατάσταση με βάση συγκεκριμένο σχεδιασμό.

Να σημειωθεί ότι, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες που ενδιαφέρονται για τη μέθοδο HIIT, η ενδεδειγμένη προσέγγιση είναι να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση σταδιακά, να επιλέξουν περιόδους άσκησης που μπορούν να ανταπεξέλθουν σωματικά, και να ζητήσουν ιατρική συμβουλή πριν ξεκινήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 08/11/2026 - 00:03

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