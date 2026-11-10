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Καρδιά: Νέα θεραπεία mRNA «ξυπνά» τα κύτταρα του καρδιακού μυός για την αποκατάσταση βλαβών

Μελέτες
Καρδιά: Νέα θεραπεία mRNA «ξυπνά» τα κύτταρα του καρδιακού μυός για την αποκατάσταση βλαβών
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τρίτη, 10/11/2026 - 11:41

Νέες ελπίδες για την βελτίωση προβλημάτων της καρδιάς σε ασθενείς.

Μία νέα θεραπεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία mRNA για την προσωρινή ενεργοποίηση δύο πρωτεϊνών εντός των καρδιακών κυττάρων, που ονομάζονται Myc και Cyclin T1, ενισχύοντας την αποκατάσταση του καρδιακού ιστού. Αν και η συγκεκριμένη λύση δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη ίαση, ωστόσο ακόμη και μικρές βελτιώσεις στη λειτουργία της καρδιάς μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη θνησιμότητα στους ασθενείς και σε βελτιωμένη ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων.

Η θεραπεία ελέγχθηκε σε ποντίκια και διαπίστωσε ότι συνέβαλε σε ισχυρότερο καρδιακό παλμό και αύξησε κατά περίπου 10% την ποσότητα του αίματος που ωθείται μέσω της καρδιάς σε κάθε παλμό —σε σύγκριση με ποντίκια που έλαβαν εικονική θεραπεία— μετά από καρδιακή προσβολή. Με βάση τα συμπεράσματα διαφαίνεται η προοπτική, να χρησιμοποιηθεί η θεραπεία στο μέλλον σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

«Πρόκειται για πραγματικά συναρπαστικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια και η δική μας προσέγγιση θα μπορούσε ενδεχομένως να επιφέρει ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Δρ Catherine Wilson, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και στο Ινστιτούτο Gurdon, και μία από τους επικεφαλής συγγραφείς της μελέτης.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, «δεν αντιμετωπίζουμε απλώς τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας – αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να βοηθήσει την καρδιά να αυτο - επιδιορθωθεί». Η ερευνητική ομάδα εργάζεται τώρα για τη βελτιστοποίηση της θεραπείας και έχει λάβει χρηματοδότηση από το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation) για τη συνέχιση του project. Απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές σε μεγαλύτερης κλίμακας ζωικά μοντέλα, και στη συνέχεια σε ανθρώπους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί πλήρως η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της.

Πώς πραγματοποιήθηκε η μελέτη σε ποντίκια

Μετά από καρδιακή προσβολή, η θεραπεία mRNA εγχύθηκε στις καρδιές των ποντικιών και η αποτελεσματικότητά της αξιολογήθηκε μέσω υπερηχογραφήματος καρδιάς. Η θεραπεία λόγω της φύσης της, δεν αναμένεται να προκαλέσει μόνιμες τροποποιήσεις στα καρδιακά κύτταρα —ένα χαρακτηριστικό που αποσκοπεί στον περιορισμό του κινδύνου υπερβολικής κυτταρικής ανάπτυξης— ενώ στα ποντίκια δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η επανεξέταση των ποντικιών μετά από 28 ημέρες και 12 εβδομάδες έδειξε ότι η βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας έχει μακροχρόνια διάρκεια.

Ο καθηγητής Bryan Williams, επικεφαλής επιστημονικός και ιατρικός διευθυντής στο Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation), τόνισε: «Το να καταφέρουμε την ανθρώπινη καρδιά να αυτο - επιδιορθώνεται αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό για τους καρδιολόγους. Η καρδιά επιδιορθώνεται εύκολα όταν βρισκόμαστε ως έμβρυα στη μήτρα, ωστόσο τα κύτταρα του καρδιακού μυός χάνουν την ικανότητα αναγέννησης και αποκατάστασης της καρδιάς λίγο μετά τη γέννησή μας.

Γι' αυτό είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο το γεγονός ότι μελέτες όπως αυτή μπορούν να ενεργοποιήσουν εκ νέου την αναγέννηση στα κύτταρα του καρδιακού μυός. Η γονιδιακή θεραπεία που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές παρουσιάζει σαφείς προοπτικές για τους ασθενείς με καρδιακά προβλήματα.

Αν και η έρευνα διεξήχθη σε ποντίκια και βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου προς θεραπείες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της καρδιακής βλάβης μετά από ένα έμφραγμα».

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Nature Cardiovascular Research.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2026 - 11:53

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