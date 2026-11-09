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Υπέρταση: Ένα νέο φάρμακο αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικό

Φάρμακο
Υπέρταση: Ένα νέο φάρμακο αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικό
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Δευτέρα, 09/11/2026 - 10:52

Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως έχουν υπέρταση.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα οφέλη ενός νέου φαρμάκου για την υπέρταση. Μάλιστα, σύμφωνα με τους γιατρούς το φάρμακο όχι μόνο βοηθά στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης αλλά τα αποτελέσματά του φαίνεται να διατηρούνται για χρόνια αφότου οι ασθενείς σταματούν τη λήψη του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο, το οποίο ονομάζεται baxdrostat, παρουσίασαν βελτίωση στην αρτηριακή τους πίεση κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής αγωγής 6 έως 12 μηνών με καθημερινή λήψη χαπιών. Ωστόσο, παρατηρήθηκε το απροσδόκητο φαινόμενο τα οφέλη να διατηρούνται έως και δύο χρόνια αργότερα, με ορισμένους ασθενείς να μην λαμβάνουν πλέον καμία φαρμακευτική αγωγή για την υπέρταση.

«Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό», δήλωσε ο καθηγητής Morris Brown, ειδικός στην υπέρταση στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης. «Λίγο λιγότεροι από το ένα τέταρτο των ασθενών διέκοψαν κάθε θεραπεία και εμφάνισαν απολύτως φυσιολογική αρτηριακή πίεση», πρόσθεσε.

Η βαξδροστάτη (baxdrostat) είναι γνωστή ως αναστολέας της συνθάσης της αλδοστερόνης (ASI) και δρα καταστέλλοντας την ορμόνη που προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Το φάρμακο εγκρίθηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος για ασθενείς με υπέρταση που δεν μπορεί να ελεγχθεί με τα υπάρχοντα φάρμακα. Αξιολογείται επί του παρόντος από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κλινικής Αριστείας (NICE) του Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει το φάρμακο διαθέσιμο μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) το επόμενο έτος.

Η δυνητικά θεραπευτική δράση της βαξδροστάτης αναδείχθηκε σε μια μικρή μελέτη στην οποία συμμετείχαν 14 ασθενείς, των οποίων η υπέρταση παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση κατά τη διάρκεια μιας τρίμηνης δοκιμής του φαρμάκου. Οι ασθενείς συνέχισαν να λαμβάνουν τα χάπια καθημερινά για διάστημα έξι έως 12 μηνών και στη συνέχεια διέκοψαν τη λήψη τους. Όταν οι γιατροί εξέτασαν τους ασθενείς έως και δύο χρόνια αργότερα, διαπίστωσαν ότι η αρτηριακή τους πίεση παρέμενε σε χαμηλότερα επίπεδα. Οι λεπτομέρειες δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine.

Ο Mason Freeman, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί αν ορισμένοι από τους ασθενείς έχουν θεραπευτεί, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρύτερη μελέτη για να διαπιστωθεί αυτό. «Εάν αυτό το αποτέλεσμα είναι συχνό και διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε η προσέγγιση στη διάγνωση και τη θεραπεία αυτών των ασθενών ενδέχεται να αλλάξει δραματικά», ανέφερε.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2026 - 11:12

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