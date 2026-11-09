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Πώς μπορώ να καθαρίσω τους λεκέδες από τα σουέτ παπούτσια

Ευ Ζην
Πώς μπορώ να καθαρίσω τους λεκέδες από τα σουέτ παπούτσια
pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 12:38

Τα σουέτ παπούτσια έχουν την … τιμητική τους το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Η σκόνη, η βροχή ή ακόμα και ορισμένες σταγόνες από το αγαπημένο σας ποτό αν πέσουν πάνω στα σουέτ παπούτσια σας θα αφήσουν λεκέδες. Το σουέτ είναι ένα από τα υλικά, που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα αφού είναι «ευαίσθητο» σε λεκέδες και βρωμιές.

Τι να μην κάνετε όταν καθαρίζετε τα σουέτ παπούτσια

Πρώτα απ' όλα, μην μουλιάσετε τα σουέτ παπούτσια σας σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Επίσης —αν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο— μην βάλετε ποτέ τα σουέτ είδη στο πλυντήριο ρούχων.

Αν τα σουέτ παπούτσια σας βραχούν στη βροχή ή πέσει πάνω τους κάποιο υγρό, βγάλτε τα το συντομότερο δυνατό και απορροφήστε όσο περισσότερο νερό μπορείτε χρησιμοποιώντας μια χαρτοπετσέτα ή ένα πανί από μικροΐνες. Στη συνέχεια, αφήστε τα παπούτσια να στεγνώσουν εντελώς πριν τα αγγίξετε ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τυχόν λεκέδες.

Το να γεμίσετε τα παπούτσια με χαρτοπετσέτες ή να τοποθετήσετε καλαπόδια από ξύλο κέδρου μπορεί να βοηθήσει στο να στεγνώσουν γρηγορότερα και να διατηρήσουν το σχήμα τους. Αποφύγετε τη χρήση ισχυρών χημικών ή οικιακών καθαριστικών προϊόντων. Ομοίως, το βερνίκι παπουτσιών είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγετε.

Κάτι ακόμη που πρέπει να αποφύγετε όσον αφορά το σουέτ. Τη θερμότητα. Μη χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών σε σουέτ επιφάνειες, μην τοποθετείτε αντικείμενα από σουέτ στο στεγνωτήριο και μην τα αφήνετε να στεγνώσουν κοντά σε καλοριφέρ ή θερμαντικά σώματα.

Τι να κάνετε

Αγοράστε μία ειδική βούρτσα

Σε στεγνά παπούτσια, αφαιρέστε με μία ειδική βούρτσα τυχόν επιφανειακούς ρύπους. Κατά το βούρτσισμα, προσπαθήστε να ακολουθείτε τη φορά της υφής του σουέντ, ασκώντας ελαφριά πίεση. Αν εντοπίσετε αντιαισθητικά σημάδια ή γδαρσίματα, θα χρειαστεί λίγη περισσότερη προσπάθεια: βουρτσίστε μπρος-πίσω ασκώντας ελαφρώς μεγαλύτερη πίεση, ώστε να ανασηκωθούν οι ίνες και να απομακρυνθούν τα σωματίδια της βρωμιάς.

Χρησιμοποιήστε γόμα για τους λεκέδες

Αν έχετε μια ειδική γόμα για σουέτ ήρθε η ώρα να τη χρησιμοποιήσετε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απλή γόμα μολυβιού ή οποιαδήποτε άλλη γόμα, για να τρίψετε επίμονους λεκέδες ή σημάδια που παραμένουν ορατά. Ασκήστε λίγο μεγαλύτερη πίεση καθώς προσπαθείτε να αφαιρέσετε αυτούς τους λεκέδες, αλλά χωρίς υπερβολές. Αν τρίψετε πολύ δυνατά, κινδυνεύετε να προκαλέσετε φθορά στο υλικό.

Δοκιμάστε λευκό ξίδι ή οινόπνευμα για πιο επίμονους λεκέδες

Το λευκό ξίδι θεωρείται συχνά ένα «θαυματουργό» καθαριστικό για το σπίτι, κατάλληλο τόσο για λεκέδες όσο και για επιφάνειες. Είναι εύκολα προσβάσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ η ιδιαίτερη όξινη σύστασή του είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη διάσπαση των λεκέδων — ειδικά των σημαδιών από νερό. Ένα άλλο κοινό οικιακό προϊόν με παρόμοια δράση είναι το οινόπνευμα. Αφού επιλέξετε το καθαριστικό που θα χρησιμοποιήσετε, βρέξτε ελαφρώς ένα πανί ή ένα κομμάτι ύφασμα και ταμπονάρετε απαλά τον λεκέ. Και θυμηθείτε: η λέξη-κλειδί είναι «απαλά».

Μην ανησυχήσετε αν το σημείο που ταμπονάρατε σκουρύνει. Το υλικό θα επανέλθει στο αρχικό του χρώμα μόλις στεγνώσει. Αν ο λεκές παραμένει αφού το παπούτσι στεγνώσει φυσικά, επαναλάβετε προσεκτικά τη διαδικασία μέχρι να δείτε βελτίωση. Η υπερβολική ποσότητα υγρού θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στο παπούτσι γι' αυτό, αντισταθείτε στον πειρασμό να μουλιάσετε ή να βυθίσετε τα σουέτ υποδήματά σας στο ξίδι ή το οινόπνευμα για να επιταχύνετε τη διαδικασία. Το επαναλαμβανόμενο, απαλό ταμπονάρισμα μπορεί να είναι χρονοβόρο και κουραστικό, αλλά το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει.

Δοκιμάστε μαγειρική σόδα, κορν φλάουρ ή υγρό πιάτων για λεκέδες από αλάτι και λίπος

Αν χρησιμοποιήσετε μαγειρική σόδα ή κορν φλάουρ, φροντίστε πρώτα να κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό, μη εμφανές σημείο. Μόλις βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει, καλύψτε καλά τον λεκέ από λάδι ή λίπος με τη σκόνη και αφήστε τη να δράσει όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια, απομακρύνετέ τη προσεκτικά με μια βούρτσα καθαρισμού. Και τα δύο υλικά βοηθούν στην απορρόφηση του λαδιού και του λίπους, οπότε όσο περισσότερο χρόνο τα αφήσετε, τόσο το καλύτερο.

Για λεκέδες από λίπος που υπάρχουν εδώ και καιρό, δοκιμάστε υγρό πιάτων. Αφήστε το υγρό πιάτων να δράσει πάνω στον λεκέ για περίπου 10 με 15 λεπτά και, στη συνέχεια, σκουπίστε απαλά με ένα ελαφρώς βρεγμένο χαρτί κουζίνας ή ένα καθαρό πανί. Αυτό το κόλπο είναι αποτελεσματικό και για λεκέδες από αλάτι. Αναμείξτε κρύο νερό με λίγο υγρό πιάτων, βρέξτε ελαφρώς ένα χαρτί κουζίνας και ταμπονάρετε τον λεκέ. Μια υπενθύμιση: Ταμπονάρετε, μην τρίβετε.

Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι προστασίας για σουέτ παπούτσια

Οι περισσότερες εταιρείες υποδημάτων διαθέτουν σπρέι προστασίας ή αδιαβροχοποίησης για σουέτ, τα οποία βοηθούν στην αποφυγή φθορών στα παπούτσια. Γι' αυτό, σκεφτείτε να κάνετε αυτή την επιπλέον αγορά την επόμενη φορά που θα ψωνίσετε παπούτσια.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2026 - 12:46

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