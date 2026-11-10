Η νέα εποχή στην αντιγήρανση – Το ζητούμενο είναι ένα πρόσωπο χωρίς ρυτίδες;

Σήμερα, το ζητούμενο στην αντιγήρανση δεν είναι απαραίτητα ένα πρόσωπο χωρίς ρυτίδες, αλλά ένα δέρμα που διατηρεί τη φωτεινότητα, την ελαστικότητα και τη φυσική του όψη.

Το skin quality αναφέρεται στη συνολική υγεία, την εμφάνιση, την αίσθηση κατά την αφή και τη βιολογική λειτουργία του δέρματος. Αντί να εστιάζει αποκλειστικά σε ένα μόνο χαρακτηριστικό, όπως η μείωση των ρυτίδων ή η αντιμετώπιση της ακμής, η σύγχρονη δερματολογία ορίζει την ποιότητα του δέρματος μέσα από έναν συνδυασμό δομικών και επιφανειακών χαρακτηριστικών.

«Το ζητούμενο δεν είναι να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά να αναδείξουμε την καλύτερη εκδοχή της φυσικής μας εικόνας. Αυτή είναι και η ουσία της σύγχρονης αισθητικής ιατρικής: επιστημονική προσέγγιση, μέτρο και σεβασμός στη μοναδικότητα κάθε προσώπου», επισημαίνει ο κ. Απόστολος Γαϊτάνης, Πλαστικός Χειρουργός, MD CCST, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής.

«Η νέα προσέγγιση εστιάζει στην ποιότητα του δέρματος, γνωστή διεθνώς ως skin quality, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της μη χειρουργικής αισθητικής ανανέωσης», προσθέτει.

Τι αποκαλύπτει πραγματικά την ηλικία του δέρματος

Η γήρανση δεν εκδηλώνεται μόνο με την εμφάνιση ρυτίδων. Η σταδιακή μείωση του κολλαγόνου, οι αλλαγές στην ελαστικότητα, η ανομοιόμορφη υφή, οι δυσχρωμίες και η απώλεια φωτεινότητας επηρεάζουν συνολικά την εικόνα του προσώπου.

Παράλληλα, η χρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία επιταχύνει τις αλλοιώσεις αυτές, συμβάλλοντας στη φωτογήρανση.

Η ανανέωση ξεκινά από την ποιότητα του δέρματος

Η εξέλιξη της αισθητικής ιατρικής προσφέρει επιλογές που στοχεύουν στη βελτίωση της επιδερμίδας, χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Laser ανανέωσης: Ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, μπορούν να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες δυσχρωμίες, λεπτές ρυτίδες και ατέλειες της υφής.

Ιατρικά χημικά peelings: Συμβάλλουν στη βελτίωση της επιφανειακής υφής και στην αντιμετώπιση επιλεγμένων μορφών υπερμελάγχρωσης.

Microneedling: Μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η οποία ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς επούλωσης του δέρματος, με στόχο τη βελτίωση της υφής και της εμφάνισης λεπτών γραμμών ή ουλών.

Εξατομικευμένη δερμοκαλλυντική φροντίδα: Η σωστή χρήση αντηλιακής προστασίας και κατάλληλων δραστικών συστατικών αποτελεί βασικό μέρος της πρόληψης και της διατήρησης της υγείας του δέρματος.

Φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές

«Η σύγχρονη αντιγήρανση δεν βασίζεται στην εφαρμογή όσο το δυνατόν περισσότερων θεραπειών, αλλά στη σωστή επιλογή τους.

Η ηλικία, ο φωτότυπος, η κατάσταση του δέρματος και οι ανάγκες κάθε προσώπου καθορίζουν τον εξατομικευμένο θεραπευτικό σχεδιασμό. Καμία θεραπεία δεν είναι κατάλληλη για όλους, ενώ τα αποτελέσματα και ο χρόνος αποκατάστασης διαφέρουν», καταλήγει ο κ. Γαϊτάνης.