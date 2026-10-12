Υπ. Υγείας: Συστήθηκε η Επιτροπή για τα Κέντρα Αντιγήρανσης και Μακροζωίας – Ποιοι την απαρτίζουν

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Το υπουργείο Υγείας θέτει κανόνες στα Κέντρα Αντιγήρανσης και Μακροζωίας.

Με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συστήνεται και συγκροτείται Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις πράξεις, ιατρικές ή μη, αντιγήρανσης και μακροβιότητας (longevity), καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειάς τους σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Τα μέλη της Επιτροπής

1. ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΛΙΛΙΑΝ - ΒΕΝΕΤΙΑ του Αθανασίου, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρος.

2. ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου, Ομότιμη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.), ως Μέλος.

3. ΧΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κάτοχος της Έδρας UNESCO στην Εφηβική Υγεία και Ιατρική, Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακρίβειας, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας, ως Μέλος.

4. ΤΖΑΝΕΛΑ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ του Αγησιλάου, Διευθύντρια της Ενδοκρινολογικής Κλινικής και Μεταβολισμού «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.), ως Μέλος.

5. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», ως Μέλος.

6. ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΒΑΪΑ του Αντωνίου, Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», ως Μέλος.

7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου-Διονυσίου, Καθηγητής Παθολογίας στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», ως Μέλος.

8. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ), ως Μέλος.

9. ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεμιστοκλή, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.), ως Μέλος.

10. ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου, Φυσικοθεραπευτής, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ως Μέλος.

11. ΠΑΡΑΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Πέτρου, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ως Μέλος.

12. ΠΑΓΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του Νικολάου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), Συντονίστρια Διευθύντρια Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», ως Μέλος.

13. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παύλου, Καθηγητής Καρδιολογίας στην Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ως Μέλος.

14. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου, Καθηγητής του Εργαστηρίου Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χειρουργός Ουρολόγος Γ΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», ως Μέλος.

15. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Θεόδωρου, Επανορθωτικός-Αισθητικός Πλαστικός Χειρουργός, ως Μέλος.

16. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΑ του Γεωργίου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως Μέλος.

17. ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Νικολάου, Ιατρός - Αναισθησιολόγος, ως Μέλος.

18. ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Θεοδώρου, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Πρόεδρος του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, ως Μέλος.

19. ΓΚΟΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννη, Διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), ως Μέλος.

20. ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σωτηρίου, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, μέλος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος (Σ.Δ.Δ.Ε.), ως Μέλος.

21. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως Μέλος.

22. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου, Ειδικός Παθολόγος, με εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική, ως Μέλος.

23. ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ του Δημητρίου, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγήτρια Υγιεινής-Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Μέλος.

24. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου, ΔΝ, Δικηγόρος, LLM, Διευθύντρια του Γραφείου Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως Μέλος.

25. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Τιμοθέου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, ως Μέλος.

26. ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ευαγγέλου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως Μέλος.

27. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Χρήστου, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως Μέλος.

Η Επιτροπή θα εξετάζει και θα εισηγείται, μεταξύ άλλων:

α. την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου, τον προσδιορισμό των επιμέρους ιατρικών ή μη πράξεων που εμπίπτουν σε αυτό, των κριτηρίων ένταξής τους, όπως σκοπός, επιστημονική τεκμηρίωση, βαθμός παρέμβασης, καθώς και των προϋποθέσεων διενέργειάς τους,

β. τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις των ιατρών που δύνανται να διενεργούν τις επιμέρους πράξεις, με κριτήρια, όπως το αντικείμενο, τη φύση και την επικινδυνότητά τους,

γ. τις προδιαγραφές υποδομής, εξοπλισμού και στελέχωσης, που πρέπει να πληρούν οι Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα Νοσοκομεία ή οι Ιδιωτικές Κλινικές, όπου διενεργούνται τέτοιες πράξεις,

δ. τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας ή άλλους επιστήμονες που δύνανται, εντός του πεδίου των επαγγελματικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων τους, να διενεργούν τις εν λόγω πράξεις,

ε. το πλαίσιο ενημέρωσης και προστασίας των ληπτών των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την ενημερωμένη συναίνεση, την ενημέρωση ως προς τα προσδοκώμενα οφέλη, τους πιθανούς κινδύνους και τους περιορισμούς της επιστημονικής τεκμηρίωσης,

στ. τους ειδικότερους κανόνες που διέπουν την προβολή, ενημέρωση και διαφήμιση των σχετικών πράξεων και υπηρεσιών, με ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή παραπλανητικών ή μη επαρκώς τεκμηριωμένων ισχυρισμών σχετικά με την πρόληψη, την επιβράδυνση της γήρανσης, την παράταση του προσδόκιμου ζωής ή τη βελτίωση της υγείας και της λειτουργικότητας,

ζ. κάθε άλλο ζήτημα αναγκαίο για την οριοθέτηση, αδειοδότηση, εποπτεία και ασφαλή διενέργεια των ιατρικών ή μη πράξεων αντιγήρανσης και μακροβιότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση εδώ.