Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για περπάτημα, σύμφωνα με τους ειδικούς

Το περπάτημα το πρωί ή το βράδυ μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή, ανάλογα με τους στόχους σας.

Το περπάτημα είναι ένας από τους πιο απλούς τρόπους για να κινείστε περισσότερο και έχει πολλά οφέλη για την υγεία. Η τακτική σωματική δραστηριότητα, όπως το περπάτημα, μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμάστε καλύτερα, να έχετε πιο καθαρή σκέψη, να ελέγχετε το βάρος σας και να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, όπως οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης τύπου 2 και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Ποια είναι, όμως, η καλύτερη ώρα για να βγείτε για περπάτημα; Αυτό είναι ένα ερώτημα που προκύπτει συχνά όταν αποφασίζετε να βάλετε το περπάτημα στην καθημερινότητά σας.

Υπάρχει καλύτερη ώρα για περπάτημα;

Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει μία ιδανική ώρα για όλους. «Η επιλογή της ώρας που θα περπατήσετε θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στις προσωπικές σας προτιμήσεις, στο πότε έχετε ελεύθερο χρόνο και στο πότε απολαμβάνετε περισσότερο αυτή τη δραστηριότητα», εξήγησε στο Eating Well ο Colin Pennington, ειδικός στη φυσική αγωγή.

Ο Domenic Angelino, ειδικός στη φυσική κατάσταση, συμφώνησε. Αναφέρθηκε σε μια μεγάλη συστηματική ανασκόπηση με 17.259 συμμετέχοντες, η οποία έδειξε ότι η ώρα της ημέρας που γινόταν η άσκηση δεν επηρέαζε τα οφέλη της για την υγεία. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη ώρα για άσκηση είναι εκείνη που εξυπηρετεί περισσότερο τον καθένα.

«Μια άλλη συστηματική ανασκόπηση του 2024 εξέτασε τις επιδράσεις της άσκησης το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ. Δεν διαπιστώθηκε ότι κάποια από αυτές τις ώρες ήταν σημαντικά καλύτερη από τις υπόλοιπες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Pennington, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι προσωπικές συνθήκες. «Αν πιέζετε τον εαυτό σας να ξυπνά νωρίς για να περπατήσει, μπορεί απλώς να καταλήξετε να μη σας αρέσει τόσο αυτή η δραστηριότητα και, επομένως, να είναι λιγότερο πιθανό να τη συνεχίσετε μακροπρόθεσμα», ανέφερε. «Η συνέπεια σε βάθος χρόνου είναι πάντα απαραίτητη για να αποκομίσετε μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία από οποιαδήποτε μορφή σωματικής δραστηριότητας ή άσκησης».

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ώρα της άσκησης δεν έχει κανένα πλεονέκτημα. Το περπάτημα σε διαφορετικές ώρες της ημέρας μπορεί να προσφέρει διαφορετικά οφέλη. Ωστόσο, το σημαντικότερο παραμένει να βρίσκετε χρόνο και να είστε συνεπείς.

Πρωινό περπάτημα - Τα οφέλη

Το πρωινό περπάτημα έχει αρκετά πλεονεκτήματα, καθώς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του ύπνου και να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την ημέρα σας πιο ήρεμα.

Το πρωινό φως βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού

Όταν βγαίνετε έξω λίγο μετά το ξύπνημα, εκτίθεστε στο φυσικό φως, το οποίο βοηθά στη ρύθμιση του βιολογικού σας ρολογιού. Το φως παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, δηλαδή του εσωτερικού 24ωρου ρολογιού του οργανισμού, και το πρωινό φως είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Συγκεκριμένα, το πρωινό φως δίνει σήμα στον εγκέφαλο να σταματήσει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο. Παράλληλα, βοηθά τον οργανισμό να καθορίσει πότε θα αρχίσει ξανά να παράγει μελατονίνη αργότερα μέσα στην ημέρα, κάτι που μπορεί να σας διευκολύνει να αποκοιμηθείτε το βράδυ.

Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι η άσκηση πολύ αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να διαταράξει τον κιρκάδιο ρυθμό και να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου. Πάντως, σημασία έχει και το είδος της άσκησης, καθώς η έντονη προπόνηση φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τον ύπνο σε σύγκριση με πιο ήπιες δραστηριότητες, όπως το περπάτημα.

Είναι πιο εύκολο να γίνει καθημερινή συνήθεια

Οι καθημερινές υποχρεώσεις μπορούν εύκολα να ανατρέψουν το πρόγραμμά σας. Αν επιλέξετε να περπατάτε νωρίς το πρωί, μπορείτε να ολοκληρώσετε την άσκησή σας πριν αρχίσουν να σας απασχολούν η δουλειά, οι εξωτερικές δουλειές και οι οικογενειακές υποχρεώσεις.

Για ορισμένους ανθρώπους, η πρωινή άσκηση είναι πιο εύκολο να γίνει σταθερή συνήθεια, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να προκύψουν απρόοπτα που θα τους αναγκάσουν να την αναβάλουν.

Περπάτημα το απόγευμα - Τα οφέλη

Το περπάτημα αργότερα μέσα στην ημέρα έχει επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη λειτουργία του σώματος και τη σωματική απόδοση.

Το σώμα σας μπορεί να είναι πιο έτοιμο για άσκηση

Η θερμοκρασία του σώματος και η λειτουργία των μυών τείνουν να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδά τους αργότερα μέσα στην ημέρα, γεγονός που μπορεί να κάνει την κίνηση πιο εύκολη και άνετη.

Μια ανασκόπηση του 2023 διαπίστωσε ότι η αερόβια απόδοση τείνει να είναι καλύτερη τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις αλλαγές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας στη θερμοκρασία του σώματος, στη λειτουργία των μιτοχονδρίων και στην ετοιμότητα των μυών.

Επομένως, αν το πρωί αισθάνεστε το σώμα σας δύσκαμπτο, το περπάτημα το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να σας είναι πιο ευχάριστο.

Πιθανά οφέλη για την καρδιά

Ορισμένα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η άσκηση αργότερα μέσα στην ημέρα μπορεί να έχει οφέλη για την υγεία της καρδιάς.

Μια παλαιότερη μελέτη διάρκειας 12 εβδομάδων, στην οποία συμμετείχαν άτομα με καθιστική ζωή και στεφανιαία νόσο, διαπίστωσε ότι όσοι περπατούσαν το βράδυ παρουσίασαν ελαφρώς μεγαλύτερη μείωση της LDL («κακής») χοληστερίνης σε σύγκριση με όσους περπατούσαν το πρωί.

Ωστόσο, τόσο το πρωινό όσο και το βραδινό περπάτημα συνέβαλαν στη μείωση της LDL χοληστερίνης, γεγονός που δείχνει ότι και οι δύο επιλογές μπορούν να ωφελήσουν την υγεία.

Επιπλέον, μια μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι τα άτομα που πραγματοποιούσαν το μεγαλύτερο μέρος της μέτριας έως έντονης σωματικής τους δραστηριότητας από το μεσημέρι έως το απόγευμα είχαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και από καρδιαγγειακά νοσήματα, σε σύγκριση με όσους ασκούνταν κυρίως νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.

Όμως, η συγκεκριμένη μελέτη δεν εξέτασε αποκλειστικά το περπάτημα και χρειάζονται περισσότερες έρευνες.

Βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου μετά το φαγητό

Το περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σας να ελέγχει καλύτερα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Σύμφωνα με έρευνες, η άσκηση μετά το γεύμα, ιδιαίτερα όταν γίνεται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά το φαγητό, είναι πιο αποτελεσματική στον περιορισμό της απότομης αύξησης του σακχάρου σε σύγκριση με την άσκηση πριν από το γεύμα ή την πλήρη απουσία άσκησης.

Επομένως, αν μπορείτε να κάνετε έναν σύντομο περίπατο 15 λεπτών μετά το μεσημεριανό ή το βραδινό σας γεύμα, ενδέχεται να βοηθήσετε τον οργανισμό σας να ρυθμίσει καλύτερα το σάκχαρο στο αίμα.

Φυσικά, μπορείτε να αποκομίσετε τα ίδια οφέλη και αν επιλέξετε να περπατήσετε μετά το πρωινό σας.