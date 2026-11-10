Αποσυμφορητικά μύτης: Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθημερινά και πάνω από 5 μέρες

Τα αποσυμφορητικά «ανοίγουν» τη μύτη, μειώνοντας τη συμφόρηση.

Τα αποσυμφορητικά μύτης προσφέρουν ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση σε περιπτώσεις κρυολογήματος ή ιώσεων.

Ο μηχανισμός δράσης των αποσυμφορητικών μύτης βασίζεται σε συμπαθομιμητικούς παράγοντες που δεσμεύονται στους α1-αδρενεργικούς υποδοχείς των αιμοφόρων αγγείων του ρινικού βλεννογόνου προκαλώντας αγγειοσύσπαση, μείωση της τοπικής ροής του αίματος, ανακούφιση από το οίδημα τoυ ρινικoύ βλεννογόνου και μείωση της παραγωγής βλέννας.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ενημερώνει για τα παρακάτω όσον αφορά τα αποσυμφορητικά μύτης.

Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πάνω από 3-5 ημέρες

- Προκαλούν επιδείνωση στη συμφόρηση (rebound) - η μύτη μπλοκάρει περισσότερο αντί να

αποσυμφορείται.

- Η μύτη «συνηθίζει» και έτσι δημιουργείται εξάρτηση από το spray για να αναπνέει ο

ασθενής.

- Η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται όσο παρατείνεται η χρήση.

- Ο ερεθισμός της μύτης αυξάνεται, με κάψιμο, ξηρότητα και δυσφορία.

«Όχι» αποσυμφορητικά μύτης για την αλλεργική ρινίτιδα

Δεν αντιμετωπίζουν την αιτία και δεν είναι αποτελεσματικά για τα κύρια συμπτώματα της (πταρμοί, καταρροή, κνησμός).

Καλύτερες επιλογές:

- Ρινικά κορτικοστεροειδή

- Σταθερός συνδυασμός ρινικού κορτικοστεροειδούς με αντιισταμινικό

- Αντιισταμινικά από το στόμα ή ρινικά αντιισταμινικά

- Πλύσεις με φυσιολογικό ορό

Τα νεότερα ρινικά κορτικοστεροειδή θεωρούνται ασφαλής επιλογή με ελάχιστο κίνδυνο για συστηματικές παρενέργειες καθώς δρουν τοπικά στο ρινικό βλεννογόνο και έχουν πολύ χαμηλή συστηματική απορρόφηση. Ο ασθενής θα πρέπει να λαμβάνει το ρινικό σπρέι με σωστή τεχνική.

Σωστή χρήση ρινικών αποσυμφορητικών

- Έως 3-5 ημέρες

- Μόνο όταν χρειάζεται (έντονη συμφόρηση)

- Όχι καθημερινά

- Όχι σε αλλεργική ρινίτιδα

Η χρήση ενδορρινικών αποσυμφορητικών πέραν των 5 ημερών μπορεί να προκαλέσει:

• Rebound congestion (επανεμφάνιση-επιδείνωση της συμφόρησης)

• Εξάρτηση από το σπρέι

• Χρόνια φλεγμονή, αλλοίωση και οίδημα του ρινικού βλεννογόνου

• Ταχυφυλαξία (μείωση αποτελεσματικότητας)

Τι πρέπει να συμβουλεύει ο φαρμακοποιός για τα ενδορρινικά αποσυμφορητικά

• Χρήση έως 5 ημέρες

• Αποφυγή χρόνιας χρήσης

• Μη υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

• Παραπομπή σε ιατρό όταν τα συμπτώματα επιμένουν

Το μήνυμα των φαρμακοποιών είναι ότι «τα ενδορρινικά αποσυμφορητικά προσφέρουν γρήγορη ανακούφιση, ωστόσο η χρήση τους πρέπει να είναι βραχυχρόνια. Ο φαρμακοποιός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της κατάχρησης και στην προώθηση ασφαλέστερων θεραπευτικών επιλογών».