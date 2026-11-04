Οι καλύτερες τροφές για γερά οστά - 14 πλούσιες πηγές ασβεστίου

Το ασβέστιο είναι ένα από τα σημαντικότερα μέταλλα για την υγεία μας, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση γερών οστών και δοντιών, ενώ παράλληλα παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία της καρδιάς, των μυών και του νευρικού συστήματος. Αν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν γνωστές πηγές ασβεστίου, υπάρχουν πολλές ακόμη επιλογές, φυτικής και ζωικής προέλευσης, που μπορείτε να εντάξετε στη διατροφή σας.

Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 1.000 mg ασβεστίου ημερησίως, ενώ οι ανάγκες μπορεί να είναι αυξημένες σε ορισμένες ομάδες, όπως οι έφηβοι, οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και οι ηλικιωμένοι. Ποιες είναι, λοιπόν, οι τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να καλύψετε τις καθημερινές σας ανάγκες;

1. Σπόροι

Οι σπόροι αποτελούν μικρές διατροφικές «βόμβες», καθώς περιέχουν σημαντικές ποσότητες ασβεστίου, φυτικών ινών, πρωτεΐνης και ωφέλιμων λιπαρών. Ιδιαίτερα πλούσιοι σε ασβέστιο είναι οι παπαρουνόσποροι, το σουσάμι, οι σπόροι chia και οι σπόροι σέλινου. Ενδεικτικά, μόλις μία κουταλιά της σούπας παπαρουνόσποροι (9 γρ.) προσφέρει περίπου 127 mg ασβεστίου, καλύπτοντας το 13% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης.

Παράλληλα, οι σπόροι chia αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ενώ το σουσάμι προσφέρει επιπλέον χαλκό, σίδηρο και μαγγάνιο.

2. Τυρί

Τα περισσότερα τυριά αποτελούν εξαιρετικές πηγές ασβεστίου, με την παρμεζάνα να ξεχωρίζει. Μία μερίδα 28 γραμμαρίων προσφέρει περίπου 242 mg ασβεστίου, δηλαδή το 24% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας. Τα πιο μαλακά τυριά, όπως το μπρι, περιέχουν μικρότερες ποσότητες. Ένα ακόμη πλεονέκτημα των γαλακτοκομικών είναι ότι το ασβέστιο που περιέχουν απορροφάται σχετικά εύκολα από τον οργανισμό. Επιπλέον, τα σκληρά και παλαιωμένα τυριά έχουν συνήθως χαμηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη και μπορεί να είναι καλύτερα ανεκτά από άτομα με δυσανεξία.

Ωστόσο, χρειάζεται μέτρο στην κατανάλωσή τους, καθώς ορισμένα τυριά περιέχουν αρκετά κορεσμένα λιπαρά, θερμίδες και νάτριο.

3. Γιαούρτι

Το γιαούρτι αποτελεί μία από τις καλύτερες διατροφικές επιλογές για την πρόσληψη ασβεστίου. Ένα κεσεδάκι περίπου 245 γραμμαρίων πλήρους γιαουρτιού μπορεί να καλύψει το 30% των ημερήσιων αναγκών σας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο γιαούρτι χαμηλών λιπαρών μπορεί να φτάσει το 31%. Παράλληλα, προσφέρει φώσφορο, κάλιο και βιταμίνες Β2 και Β12. Πολλά είδη γιαουρτιού περιέχουν επίσης προβιοτικά, δηλαδή ωφέλιμους μικροοργανισμούς που συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου.

Αξίζει να γνωρίζετε ότι το στραγγιστό γιαούρτι, παρότι αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, περιέχει συνήθως λιγότερο ασβέστιο από το απλό γιαούρτι.

4. Σαρδέλες και σολομός σε κονσέρβα

Τα μικρά ψάρια, όπως οι σαρδέλες, αλλά και ο σολομός σε κονσέρβα, αποτελούν σημαντικές πηγές ασβεστίου, κυρίως όταν καταναλώνονται μαζί με τα μαλακά, βρώσιμα κόκαλά τους. Μία κονσέρβα σαρδέλες περίπου 92 γραμμαρίων μπορεί να καλύψει το 35% της ημερήσιας ανάγκης σε ασβέστιο, ενώ 85 γραμμάρια σολομού σε κονσέρβα με τα κόκαλά του προσφέρουν περίπου το 18%.

Τα συγκεκριμένα ψάρια είναι επίσης πλούσια σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Επιπλέον, περιέχουν σελήνιο, ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον οργανισμό.

5. Φασόλια και φακές

Τα όσπρια δεν ξεχωρίζουν μόνο για την περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και φυτική πρωτεΐνη, αλλά και για τα πολύτιμα μέταλλα που προσφέρουν, όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το μαγνήσιο και το κάλιο. Ορισμένες ποικιλίες είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε ασβέστιο. Για παράδειγμα, ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα φασόλια τύπου winged beans μπορεί να προσφέρει 244 mg ασβεστίου, ενώ ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα λευκά φασόλια καλύπτει περίπου το 19% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης.

Η τακτική κατανάλωση οσπρίων έχει συνδεθεί, επίσης, με οφέλη για την καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία, καθώς μπορεί να συμβάλει στη μείωση της LDL, γνωστής και ως «κακής» χοληστερόλης, αλλά και στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

6. Αμύγδαλα

Ανάμεσα στους ξηρούς καρπούς, τα αμύγδαλα συγκαταλέγονται σε εκείνους με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Μία μικρή χούφτα, περίπου 28 γραμμάρια ή 23 αμύγδαλα, προσφέρει το 8% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας. Παράλληλα, αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, πρωτεΐνης και υγιεινών λιπαρών, ενώ περιέχουν μαγνήσιο, μαγγάνιο και βιταμίνη Ε.

Η τακτική κατανάλωση ξηρών καρπών στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής έχει συνδεθεί με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και ευνοϊκότερη ρύθμιση παραγόντων που σχετίζονται με μεταβολικά νοσήματα.

7. Πρωτεΐνη ορού γάλακτος (Whey)

Η πρωτεΐνη ορού γάλακτος, γνωστή ως whey, αποτελεί ένα δημοφιλές συμπλήρωμα διατροφής, ιδιαίτερα μεταξύ όσων ασκούνται συστηματικά. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και περιέχει αμινοξέα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών μετά την άσκηση. Παράλληλα, αποτελεί σημαντική πηγή ασβεστίου. Μία δόση περίπου 33 γραμμαρίων πρωτεΐνης whey isolate μπορεί να προσφέρει περίπου 160 mg ασβεστίου.

Ορισμένες έρευνες έχουν συνδέσει, επίσης, τη διατροφή που περιλαμβάνει πρωτεΐνη ορού γάλακτος με καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους και του σακχάρου στο αίμα.

8. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά αποτελούν σημαντικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής και ορισμένα από αυτά περιέχουν αξιοσημείωτες ποσότητες ασβεστίου. Στις καλύτερες επιλογές συγκαταλέγονται το kale, τα λαχανικά collard greens και το σπανάκι. Ενδεικτικά, ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα collard greens, περίπου 190 γραμμαρίων, προσφέρει 268 mg ασβεστίου, καλύπτοντας περίπου το 27% των ημερήσιων αναγκών. Ωστόσο, δεν απορροφάται όλο το ασβέστιο από κάθε λαχανικό με τον ίδιο τρόπο. Το σπανάκι, για παράδειγμα, περιέχει οξαλικά άλατα, φυσικές ενώσεις που δεσμεύουν μέρος του ασβεστίου και περιορίζουν την απορρόφησή του.

Αντίθετα, λαχανικά όπως το kale και τα collard greens έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε οξαλικά και αποτελούν καλύτερες επιλογές ως προς την αξιοποίηση του ασβεστίου.

9. Ραβέντι

Το ραβέντι είναι ένα λαχανικό με ιδιαίτερη διατροφική αξία, καθώς περιέχει φυτικές ίνες, βιταμίνη Κ και ασβέστιο. Προσφέρει, επίσης, πρεβιοτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου. Ωστόσο, όπως και το σπανάκι, περιέχει αρκετά οξαλικά άλατα, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να απορροφά μόνο ένα μικρό ποσοστό του ασβεστίου του. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι απορροφάται περίπου το 5%.

Παρ' όλα αυτά, ένα φλιτζάνι ωμού ραβεντιού προσφέρει περίπου 105 mg ασβεστίου, γεγονός που το καθιστά μία επιπλέον φυτική πηγή του συγκεκριμένου μετάλλου.

10. Αμάρανθος

Ο αμάρανθος είναι ένα ιδιαίτερα θρεπτικό ψευδοδημητριακό, πλούσιο σε φυλλικό οξύ και μέταλλα, όπως το μαγνήσιο, ο φώσφορος, ο σίδηρος και το μαγγάνιο. Αποτελεί, επίσης, καλή φυτική πηγή ασβεστίου. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένοι σπόροι αμάρανθου προσφέρουν περίπου 116 mg ασβεστίου, καλύπτοντας το 12% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης. Ακόμη μεγαλύτερη περιεκτικότητα έχουν τα φύλλα του, τα οποία μπορούν να προσφέρουν έως και 276 mg ασβεστίου ανά μαγειρεμένο φλιτζάνι. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως εναλλακτική επιλογή αντί για άλλα δημητριακά, εντάσσοντάς τον σε σαλάτες και συνοδευτικά γευμάτων.

11. Ενταμάμε και τόφου

Τα ενταμάμε είναι νεαροί καρποί σόγιας, οι οποίοι αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης και προσφέρουν, επίσης, ασβέστιο. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα ενταμάμε καλύπτει περίπου το 8% της ημερήσιας ανάγκης σε ασβέστιο, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντική ποσότητα φυλλικού οξέος.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περιεκτικότητα του τόφου, όταν αυτό παρασκευάζεται με τη χρήση αλάτων ασβεστίου. Μόλις μισό φλιτζάνι μπορεί να καλύψει περισσότερο από το 86% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης. Επομένως, το τόφου αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για όσους ακολουθούν χορτοφαγική ή vegan διατροφή.

12. Εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα

Ακόμη κι αν δεν καταναλώνετε αγελαδινό γάλα, μπορείτε να προσλαμβάνετε αρκετό ασβέστιο μέσα από εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα. Ένα φλιτζάνι εμπλουτισμένο ρόφημα σόγιας μπορεί να καλύψει περίπου το 20% των ημερήσιων αναγκών σας, ενώ προσφέρει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, καθιστώντας το μία από τις πιο θρεπτικές εναλλακτικές του αγελαδινού γάλακτος. Αντίστοιχα, εμπλουτισμένα μπορεί να είναι και τα ροφήματα αμυγδάλου ή άλλων ξηρών καρπών και σπόρων. Αξίζει να γνωρίζετε ότι ασβέστιο μπορεί να προστίθεται και σε άλλα προϊόντα, όπως ο χυμός πορτοκαλιού, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις καλύπτει έως και το 35% της ημερήσιας ανάγκης ανά ποτήρι.

13. Σύκα

Τα αποξηραμένα σύκα αποτελούν μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή, καθώς είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, ενώ περιέχουν περισσότερο ασβέστιο σε σύγκριση με αρκετά άλλα αποξηραμένα φρούτα. Μία μερίδα περίπου 40 γραμμαρίων μπορεί να καλύψει το 6,5% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης. Παράλληλα, προσφέρουν κάλιο και βιταμίνη Κ, δύο σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας των οστών. Μπορείτε να τα απολαύσετε ως σνακ ή να τα προσθέσετε στο πρωινό, στο γιαούρτι και στις σαλάτες σας.

14. Γάλα

Το γάλα αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και ευρέως διαθέσιμες πηγές ασβεστίου. Ένα ποτήρι αγελαδινό γάλα, περίπου 237 ml, περιέχει 306-325 mg ασβεστίου, ανάλογα με την περιεκτικότητά του σε λιπαρά. Επιπλέον, το ασβέστιο των γαλακτοκομικών απορροφάται αποτελεσματικά από τον οργανισμό. Το γάλα προσφέρει επίσης πρωτεΐνη, βιταμίνη Α και βιταμίνη D, η οποία συμβάλλει στην απορρόφηση και αξιοποίηση του ασβεστίου. Αντίστοιχα, το κατσικίσιο γάλα αποτελεί εξαιρετική πηγή, καθώς ένα ποτήρι περιέχει περίπου 327 mg ασβεστίου.

Πώς θα καλύψετε τις καθημερινές ανάγκες σας σε ασβέστιο;

Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την υγεία των οστών και των δοντιών, αλλά και για πολλές ακόμη λειτουργίες του οργανισμού. Παρότι τα γαλακτοκομικά αποτελούν εξαιρετικές πηγές του συγκεκριμένου μετάλλου, δεν είναι οι μόνες επιλογές. Οι σπόροι, τα αμύγδαλα, τα όσπρια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα μικρά ψάρια και τα εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών σας.

Προσπαθήστε να εντάσσετε διαφορετικές πηγές ασβεστίου στα γεύματά σας, ώστε να εξασφαλίζετε μια ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή. Εάν έχετε συμπτώματα που ενδέχεται να σχετίζονται με έλλειψη ασβεστίου, απευθυνθείτε στον γιατρό σας για την κατάλληλη αξιολόγηση.