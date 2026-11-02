Ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια: Ανησυχητική αύξηση στους τραυματισμούς παιδιών

Πιο επικίνδυνα τα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια από τα συμβατικά, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ανησυχία προκαλεί νέα μελέτη, σύμφωνα με την οποία οι τραυματισμοί παιδιών και εφήβων από ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια αυξάνονται συνεχώς.

Ειδικότερα, επιστήμονες από το Stanford Medicine διαπίστωσαν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά ποδήλατα ή πατίνια κινδυνεύουν περισσότερο να τραυματιστούν σοβαρά σε σύγκριση με εκείνα που χρησιμοποιούν συμβατικά ποδήλατα και πατίνια.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό JAMA, βασίστηκε στα ιατρικά αρχεία περισσότερων από 13.000 παιδιών και εφήβων που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα λόγω τραυματισμών από ποδήλατα, πατίνια και σκέιτμπορντ σε 6 μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία των ΗΠΑ.

«Στο διάστημα αυτό, οι τραυματισμοί από ηλεκτρικά ποδήλατα αυξήθηκαν κατά 33% κάθε τρίμηνο και οι τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια κατά 15% κάθε τρίμηνο», εξήγησε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Alan Schroeder, κλινικός καθηγητής Παιδιατρικής. «Οι αυξήσεις αυτές ήταν σημαντικά μεγαλύτερες από εκείνες που καταγράφηκαν στους τραυματισμούς από συμβατικά ποδήλατα και πατίνια».

«Βλέπουμε ολοένα και περισσότερα παιδιά με ηλεκτρικά ποδήλατα, τόσο στους δρόμους όσο και στο νοσοκομείο. Τα παιδιά αυτά φτάνουν στο νοσοκομείο με ολοένα και σοβαρότερους τραυματισμούς», πρόσθεσε η Stephanie Chao, χειρουργός με ειδίκευση στο παιδικό τραύμα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Χειρουργικής και Παιδιατρικής και εκ των συγγραφέων της μελέτης.

Όπως τόνισε, οι εγκεφαλικές κακώσεις ήταν περίπου δύο φορές συχνότερες στα παιδιά που τραυματίστηκαν με ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, σε σύγκριση με εκείνα που χρησιμοποιούσαν συμβατικά μέσα. Παράλληλα, το ποσοστό των παιδιών που χρειάστηκαν νοσηλεία ήταν υψηλότερο μεταξύ όσων οδηγούσαν ηλεκτρικά ποδήλατα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της μελέτης.

Ο Schroeder και η Chao προτείνουν τη λήψη μέτρων για την πρόληψη των τραυματισμών, όπως η καθιέρωση κατώτατου ορίου ηλικίας για τη χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών, αλλά και ο περιορισμός της μέγιστης ταχύτητας που μπορούν να αναπτύξουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Όπως επισήμαναν, περίπου το ένα τέταρτο των τραυματισμών από ηλεκτρικά ποδήλατα και σχεδόν οι μισοί τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια σημειώθηκαν σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία και για την Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας που παρουσίασε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, από τα οποία δύο ήταν θανατηφόρα. Αναλυτικότερα, 4 χαρακτηρίστηκαν σοβαρά και 103 ελαφρά.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για τους τραυματισμούς ανηλίκων. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε τον Μάιο του 2026 ο ορθοπαιδικός χειρουργός Αντώνης Αγγουλές, μιλώντας στο Πρακτορείο FM, περίπου 400 παιδιά και έφηβοι τραυματίστηκαν σε ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα το 2025, ενώ περίπου οι μισοί χρειάστηκαν νοσηλεία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια αντιστοιχούν στο 3% έως 8% των παιδικών τραυματισμών που αντιμετωπίζονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν προέρχονται από ολοκληρωμένη πανελλαδική επιδημιολογική μελέτη, επομένως δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια η συνολική έκταση του προβλήματος.

Οι τραυματισμοί αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό

Οι ερευνητές εξέτασαν τους ιατρικούς φακέλους 13.307 ασθενών κάτω των 18 ετών, οι οποίοι είχαν τραυματιστεί με ηλεκτρικά ή συμβατικά ποδήλατα, ηλεκτρικά ή συμβατικά πατίνια και σκέιτμπορντ. Ανέλυσαν την ηλικία τους, τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους και το είδος της ιατρικής φροντίδας που χρειάστηκαν, δηλαδή αν αντιμετωπίστηκαν σε δομές άμεσης ιατρικής φροντίδας, στα επείγοντα ή αν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Αν και οι τραυματισμοί αυξάνονταν σε όλες τις κατηγορίες, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια. Μάλιστα, οι τραυματισμοί από αυτά τα μέσα αυξήθηκαν με εκθετικό ρυθμό κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Σοβαρούς τραυματισμούς υπέστη το 8% των παιδιών που τραυματίστηκαν με ηλεκτρικά ποδήλατα, έναντι 4% όσων χρησιμοποιούσαν συμβατικά ποδήλατα. Αντίστοιχα, το ποσοστό σοβαρών τραυματισμών ήταν 5% για τα ηλεκτρικά πατίνια και 2% για τα συμβατικά. Ως σοβαροί χαρακτηρίστηκαν οι τραυματισμοί που απαιτούσαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, οι σοβαρές κακώσεις στο νευρικό σύστημα, τα αιμοφόρα αγγεία, τον θώρακα, την κοιλιά, τη λεκάνη ή τον αυχένα, οι τραυματικοί ακρωτηριασμοί, οι σοβαροί τραυματισμοί από σύνθλιψη και τα κατάγματα που χρειάζονταν χειρουργική επέμβαση.

Οι εγκεφαλικές κακώσεις, που δεν ήταν όλες σοβαρές, ήταν επίσης περίπου δύο φορές συχνότερες στα ηλεκτρικά μέσα. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν στο 10% των παιδιών που τραυματίστηκαν με ηλεκτρικά ποδήλατα και στο 9% όσων τραυματίστηκαν με ηλεκτρικά πατίνια, έναντι 5% και 4% αντίστοιχα για τα συμβατικά μέσα. Επιπλέον, το 17% των τραυματισμών από ηλεκτρικά ποδήλατα οδήγησε σε νοσηλεία.

Αντίστοιχους τραυματισμούς αναφέρουν και οι γιατροί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αντώνη Αγγουλέ, περίπου το ένα τρίτο των τραυματισμών από ηλεκτρικά πατίνια αφορά κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ συχνοί είναι και οι σοβαροί τραυματισμοί στα χέρια και τα πόδια.

Στα παιδιά, ιδιαίτερα συχνά είναι τα κατάγματα στους καρπούς και τους αγκώνες, καθώς όταν χάνουν την ισορροπία τους προσπαθούν να προστατευτούν από την πτώση στηριζόμενα στα χέρια τους.

Τον περασμένο Μάιο, ένα 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά στον Ασπρόπυργο, όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Το παιδί υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε πολύωρη νευροχειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Τον Σεπτέμβριο του 2026, μια 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στην Τήνο, όταν έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτιδα. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και χρειάστηκε νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Τι μπορεί να γίνει για να μειωθούν οι τραυματισμοί

Υπάρχουν αρκετά μέτρα που θα μπορούσαν να κάνουν ασφαλέστερη τη χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών από παιδιά και εφήβους. «Έχουμε στη διάθεσή μας λύσεις που στηρίζονται σε επιστημονικά στοιχεία», ανέφερε η Chao.

Ορισμένες κομητείες της Καλιφόρνιας έχουν αρχίσει να θεσπίζουν τοπικούς κανονισμούς που επιτρέπουν τη χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών μόνο από παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Στις κομητείες του Σαν Ντιέγκο και του Μάριν, για παράδειγμα, οι οδηγοί ηλεκτρικών ποδηλάτων που αναπτύσσουν υψηλότερες ταχύτητες πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών. Παράλληλα, στην κομητεία του Σαν Ματέο εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα που επιτρέπει τη χρήση ορισμένων ηλεκτρικών ποδηλάτων μόνο σε παιδιά άνω των 12 ετών. «Πιστεύω ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε αντίστοιχους, λογικούς κανόνες σε ολόκληρη την πολιτεία», υπογράμμισε η Chao.

Εξίσου σημαντική είναι η χρήση κατάλληλου κράνους.

«Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν ότι για τα ηλεκτρικά ποδήλατα μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό κράνος από εκείνο που χρησιμοποιείται στα συμβατικά ποδήλατα», προειδοποίησε η Chao. «Επειδή ορισμένα ηλεκτρικά ποδήλατα μπορούν να αναπτύξουν πολύ υψηλές ταχύτητες, τα κράνη πρέπει να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία σε ολόκληρο το κεφάλι και το πρόσωπο. Πρέπει να ενημερώσουμε τους γονείς και τα παιδιά, αλλά και να θεσπίσουμε νόμους που θα διασφαλίζουν την τήρηση αυτών των βασικών κανόνων ασφαλείας».

Η σωστή ενημέρωση των παιδιών και των εφήβων για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας θα μπορούσε επίσης να μειώσει τα ατυχήματα.

«Τα παιδιά ξέρουν ότι το κόκκινο φανάρι σημαίνει πως πρέπει να σταματήσουν, αλλά μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι όταν οδηγούν ηλεκτρικό ποδήλατο πρέπει να τηρούν τους ίδιους κανόνες κυκλοφορίας με τα υπόλοιπα οχήματα», τόνισε ο Schroeder.

Στην Ελλάδα, το ζήτημα της ασφάλειας των ηλεκτρικών πατινιών έχει προκαλέσει την παρέμβαση της ιατρικής κοινότητας. Τον Μάιο του 2026, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των ανηλίκων, επισημαίνοντας τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση αυτών των οχημάτων και τις ελλείψεις στην καταγραφή των ατυχημάτων.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, σε ανακοίνωσή του στις 8 Μαΐου 2026, υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερης εφαρμογής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, ενίσχυσης των ελέγχων και ενημέρωσης των χρηστών για τους κινδύνους.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα ηλεκτρικά πατίνια που ανήκουν στην κατηγορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 25 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε δρόμους με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Η χρήση εγκεκριμένου προστατευτικού κράνους είναι υποχρεωτική, όπως και η τήρηση των κανόνων που απαγορεύουν τη μεταφορά δεύτερου επιβάτη και τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.