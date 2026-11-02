Η Ελλάδα στην 76η Σύνοδο του ΠΟΥ για την Ευρώπη

Στην 76η Σύνοδο της Περιφερειακής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη εκπροσώπησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας, από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή Υπουργών Υγείας και υψηλόβαθμων εκπροσώπων των 53 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Οργανισμού.

Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου βρέθηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής υγείας, στο πλαίσιο του Δεύτερου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας του ΠΟΥ για την περίοδο 2026-2030, με έμφαση στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την πρόληψη και αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών νοσημάτων, την ψυχική υγεία, την υγιή γήρανση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης Συνόδου, η κ. Βιλδιρίδη πραγματοποίησε σειρά παρεμβάσεων, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Ελλάδας επί των σημαντικότερων ζητημάτων της ευρωπαϊκής ατζέντας υγείας και αναδεικνύοντας τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στη χώρα μας, με στόχο την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη βελτίωση της πρόσβασης και τη διασφάλιση ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.

Έγκριση αναβάθμισης του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα αποτέλεσε η έγκριση της αναβάθμισης του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, που εδρεύει στην Αθήνα, σε Γεωγραφικά Αποκεντρωμένο Γραφείο (Geographically Dispersed Office - GDO) του Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη. Η απόφαση αυτή αποτελεί ουσιαστική διεθνή αναγνώριση της συνεργασίας της χώρας μας με τον Οργανισμό και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου τεχνογνωσίας και επιστημονικής συνεργασίας για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.

Στο πλαίσιο παρέμβασής της κατά τη διαδικασία έγκρισης της ελληνικής υποψηφιότητας, η Γενική Γραμματέας ευχαρίστησε τον ΠΟΥ και τα κράτη-μέλη για την εμπιστοσύνη τους, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μέσω του Γραφείου της Αθήνας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου, με τον οποίο η εθνική εμπειρία μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών με ευρύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Εθνική Στρατηγική για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών 2025-2030 και στο πρόγραμμα Health-IQ, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, θέτοντας τις βάσεις για τη συστηματική μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας, την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας και την ενεργό συμμετοχή των ασθενών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η κ. Βιλδιρίδη ανέδειξε τις πρωτοβουλίες της χώρας για την ενίσχυση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού, την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό 156 Κέντρων Υγείας, την ανάπτυξη Κινητών Ομάδων Υγείας και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, όπως το MyHealth App και το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το οποίο περιλαμβάνει 349 σταθμούς. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα στοχευμένα κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικών περιορισμών.

Στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης των μη μεταδοτικών νοσημάτων, παρουσίασε τα σημαντικά αποτελέσματα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», αναδεικνύοντας τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, καθώς και τις εθνικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων και παιδιών.

Ψυχική υγεία

Αναφορικά με την ψυχική υγεία, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των υπηρεσιών για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και τους εφήβους, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη συμβολή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΠΟΥ για την ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, το οποίο φιλοξενείται στη χώρα μας.

Κατά τη συζήτηση για τα ζητήματα προϋπολογισμού και διακυβέρνησης του ΠΟΥ, η ελληνική πλευρά αναγνώρισε τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης του Οργανισμού και εξισορρόπησης του προϋπολογισμού του, επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία πρέπει να συνδυάζεται με την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων. Η κ. Βιλδιρίδη υπογράμμισε την ανάγκη για ρεαλιστικό σχεδιασμό, διαφανή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, λογοδοσία και μετρήσιμα αποτελέσματα, ώστε ο ΠΟΥ να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των κρατών-μελών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο ειδικής ενημερωτικής συνεδρίας για τα Συνεργαζόμενα Κέντρα του ΠΟΥ, αναδείχθηκε η συμβολή των έξι Συνεργαζόμενων Κέντρων που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα οποία υποστηρίζουν το έργο του Οργανισμού σε τομείς, όπως η δημόσια υγεία, η ποιότητα της φροντίδας, το ανθρώπινο δυναμικό υγείας, η προαγωγή της υγείας και η αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην 76η Σύνοδο επιβεβαίωσε τον ενεργό ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή της στη διεθνή συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση μεταρρυθμίσεων με επίκεντρο τον ασθενή.

Η αναβάθμιση του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία της Ελλάδας με τον Οργανισμό, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της χώρας μας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών με στόχο την παροχή ποιοτικότερης, ασφαλέστερης και πιο ισότιμης φροντίδας υγείας για όλους.