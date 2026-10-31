Τι είναι το «πόδι του αθλητή»: Συμπτώματα, θεραπεία και τρόποι πρόληψης

Το πόδι του αθλητή είναι μια συχνή και μεταδοτική μυκητιασική λοίμωξη που προκαλεί κνησμό, κάψιμο και ερεθισμό στο δέρμα των ποδιών.

Το πόδι του αθλητή (tinea pedis) είναι μια συχνή μυκητιασική λοίμωξη που προσβάλλει το δέρμα του ενός ή και των δύο ποδιών. Συνήθως προκαλεί έντονο κνησμό, τσούξιμο και αίσθημα καύσου. Εμφανίζεται συχνότερα ανάμεσα στα δάχτυλα, ιδιαίτερα μεταξύ του τέταρτου και του πέμπτου, αλλά μπορεί να επηρεάσει και το πάνω μέρος των ποδιών, τα πέλματα, τις άκρες τους και τις φτέρνες.

Το δέρμα μπορεί να ξεφλουδίζει, να σκίζεται ή να εμφανίζει φουσκάλες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται και δυσάρεστη οσμή.

Η πάθηση ανήκει στις δερματοφυτίες, μια ομάδα μυκητιασικών λοιμώξεων του δέρματος που είναι ευρύτερα γνωστές ως ringworm.

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο;

Το πόδι του αθλητή μπορεί να εμφανιστεί σε οποιονδήποτε, ωστόσο παρατηρείται συχνότερα στους άνδρες και στα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Ο κίνδυνος εμφάνισής του αυξάνεται επίσης εάν έχετε:

Διαβήτη

Παχυσαρκία

Εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Τραυματισμούς, πληγές ή βλάβες στο δέρμα των ποδιών

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα συχνή λοίμωξη. Σύμφωνα με την κλινική του Cleveland, εκτιμάται ότι επηρεάζει το 3% έως 15% του πληθυσμού σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, ενώ περίπου το 70% των ανθρώπων θα εμφανίσει πόδι του αθλητή κάποια στιγμή στη ζωή του.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της λοίμωξης. Τα συνηθέστερα περιλαμβάνουν:

Σκασμένο ή ξεφλουδισμένο δέρμα

Έντονο κνησμό

Εξάνθημα και ερεθισμό

Αίσθημα καύσου ή τσουξίματος

Το δέρμα μπορεί επίσης να εμφανίζεται κόκκινο, μωβ, γκρι ή λευκό, ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο της λοίμωξης.

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι του ποδιού του αθλητή;

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι, οι οποίοι διακρίνονται από την περιοχή που προσβάλλουν και τα συμπτώματά τους.

Λοίμωξη ανάμεσα στα δάχτυλα: Είναι η συχνότερη μορφή και εμφανίζεται συνήθως ανάμεσα στο τέταρτο και το πέμπτο δάχτυλο. Το δέρμα μπορεί να αλλάξει χρώμα, να σκάσει ή να ξεφλουδίσει.

Μορφή τύπου μοκασίνι: Επηρεάζει τα πέλματα, τις φτέρνες και τις άκρες των ποδιών. Αρχικά μπορεί να προκαλέσει πόνο, ενώ στη συνέχεια το δέρμα γίνεται παχύ, ξηρό και σκασμένο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λοίμωξη επεκτείνεται και στα νύχια, τα οποία παχαίνουν, θρυμματίζονται ή αποκολλώνται.

Φυσαλιδώδης μορφή: Χαρακτηρίζεται από μικρές διογκώσεις ή φουσκάλες γεμάτες υγρό. Εμφανίζεται συνήθως στα πέλματα, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί και σε άλλες περιοχές των ποδιών.

Ελκωτική μορφή: Είναι η σπανιότερη μορφή και χαρακτηρίζεται από ανοιχτές πληγές, οι οποίες εμφανίζονται συχνά ανάμεσα στα δάχτυλα ή στα πέλματα.

Πώς μεταδίδεται το πόδι του αθλητή;

Η λοίμωξη προκαλείται από διάφορα είδη μυκήτων και είναι μεταδοτική. Οι μύκητες αναπτύσσονται ευκολότερα σε θερμά και υγρά περιβάλλοντα, γι’ αυτό και τα κλειστά παπούτσια και οι κάλτσες που συγκρατούν την υγρασία μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξή τους.

Η μετάδοση γίνεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένο δέρμα ή με μικροσκοπικά κομμάτια δέρματος που έχουν αποκολληθεί. Μπορείτε επίσης να μολυνθείτε εάν έρθετε σε επαφή με επιφάνειες που φέρουν τον μύκητα.

Χώροι όπως τα αποδυτήρια, οι κοινόχρηστες ντουζιέρες, οι πισίνες και οι σάουνες ευνοούν τη μετάδοση. Επιπλέον, η κοινή χρήση πετσετών, καλτσών ή παπουτσιών με κάποιο άτομο που έχει τη λοίμωξη αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να διαγνώσει το πόδι του αθλητή εξετάζοντας το δέρμα και αξιολογώντας τα συμπτώματα.

Εάν υπάρχει αμφιβολία για τη διάγνωση, μπορεί να χρειαστεί η λήψη ενός μικρού δείγματος δέρματος για εργαστηριακό έλεγχο. Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνει την προσθήκη διαλύματος υδροξειδίου του καλίου (KOH), το οποίο διαλύει τα κύτταρα του δέρματος και επιτρέπει την ευκολότερη παρατήρηση των μυκητιασικών κυττάρων.

Πως αντιμετωπίζεται το πόδι του αθλητή;

Η θεραπεία βασίζεται κυρίως στη χρήση αντιμυκητιασικών φαρμάκων, τα οποία διατίθενται χωρίς συνταγή ή χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Κυκλοφορούν σε διάφορες μορφές, όπως κρέμες, αλοιφές, γέλες, σπρέι και σκόνες.

Οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνά περιλαμβάνουν την κλοτριμαζόλη, τη μικοναζόλη, την τολναφτάτη και την τερβιναφίνη. Σε σοβαρότερες ή επίμονες περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να συστήσει αντιμυκητιασική αγωγή από το στόμα, όπως φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη ή τερβιναφίνη.

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας και να ολοκληρώνετε τη θεραπεία για όσο διάστημα συνιστάται, ακόμη και αν τα συμπτώματα υποχωρήσουν νωρίτερα. Η πρόωρη διακοπή της αγωγής μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή και να δυσκολέψει τη μελλοντική αντιμετώπιση της λοίμωξης.

Πως μπορείτε να ανακουφιστείτε από τα συμπτώματα;

Παράλληλα με τη θεραπεία, μπορείτε να περιορίσετε την ενόχληση και να διευκολύνετε την αποκατάσταση του δέρματος ακολουθώντας μερικές απλές πρακτικές.

Διατηρείτε τα πόδια σας καθαρά, στεγνά και δροσερά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα διαστήματα ανάμεσα στα δάχτυλα μετά το μπάνιο ή το κολύμπι. Αποφεύγετε το ξύσιμο, καθώς μπορεί να μεταφέρει τον μύκητα σε άλλα σημεία του σώματος. Όποτε είναι δυνατόν, επιλέγετε υποδήματα που επιτρέπουν τον αερισμό των ποδιών και αποφεύγετε όσα συγκρατούν υπερβολική θερμότητα και υγρασία.

Με τη σωστή διάγνωση και θεραπεία, συνήθως υποχωρεί μέσα σε μία έως οκτώ εβδομάδες. Ο χρόνος αποκατάστασης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της λοίμωξης, τον τύπο της και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Ο κνησμός και ο ερεθισμός συνήθως μειώνονται σταδιακά. Ωστόσο, η εξαφάνιση των συμπτωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο μύκητας έχει απομακρυνθεί πλήρως από το δέρμα.

Τι συμβαίνει εάν δεν αντιμετωπιστεί;

Χωρίς θεραπεία, η λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί σε μεγαλύτερη επιφάνεια των πελμάτων, των φτερνών και των άκρων των ποδιών, προκαλώντας ξηρότητα, πάχυνση και απολέπιση του δέρματος.

Υιοθετώντας μερικές καθημερινές συνήθειες, μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης ή επανεμφάνισης του ποδιού του αθλητή.

Πλένετε τα πόδια σας τακτικά με σαπούνι και νερό και στεγνώνετέ τα σχολαστικά, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αντιμυκητιασική σκόνη σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος ή του επαγγελματία υγείας.

και στεγνώνετέ τα σχολαστικά, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αντιμυκητιασική σκόνη σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος ή του επαγγελματία υγείας. Προτιμάτε παπούτσια που επιτρέπουν τον αερισμό και αποφεύγετε να φοράτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα υποδήματα από καουτσούκ ή συνθετικά υλικά που συγκρατούν την υγρασία. Αφήνετε τα παπούτσια να στεγνώσουν για τουλάχιστον 24 ώρες πριν τα φορέσετε ξανά και καθαρίζετέ τα με κατάλληλα απολυμαντικά προϊόντα.

και αποφεύγετε να φοράτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα υποδήματα από καουτσούκ ή συνθετικά υλικά που συγκρατούν την υγρασία. Αφήνετε τα παπούτσια να στεγνώσουν για τουλάχιστον 24 ώρες πριν τα φορέσετε ξανά και καθαρίζετέ τα με κατάλληλα απολυμαντικά προϊόντα. Επιπλέον, επιλέγετε κάλτσες από βαμβάκι ή μαλλί που απορροφούν την υγρασία ή από ειδικά συνθετικά υλικά που απομακρύνουν τον ιδρώτα. Αλλάζετέ τες όταν βραχούν και πλένετε τακτικά τις κάλτσες, τις πετσέτες και τα κλινοσκεπάσματά σας, κατά προτίμηση σε υψηλή θερμοκρασία, εφόσον το επιτρέπουν οι οδηγίες πλύσης.

ή από ειδικά συνθετικά υλικά που απομακρύνουν τον ιδρώτα. Αλλάζετέ τες όταν βραχούν και πλένετε τακτικά τις κάλτσες, τις πετσέτες και τα κλινοσκεπάσματά σας, κατά προτίμηση σε υψηλή θερμοκρασία, εφόσον το επιτρέπουν οι οδηγίες πλύσης. Τέλος, φοράτε σαγιονάρες ή άλλα κατάλληλα υποδήματα σε κοινόχρηστα αποδυτήρια, πισίνες, σάουνες και ντουζιέρες. Αποφεύγετε να μοιράζεστε πετσέτες, κάλτσες και παπούτσια με άλλα άτομα.

Πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό;

Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε γιατρό εάν η λοίμωξη δεν βελτιώνεται ή δεν υποχωρεί παρά τη θεραπεία, εάν εξαπλώνεται σε άλλες περιοχές του σώματος ή εάν παρατηρείτε έντονο ερεθισμό, οίδημα, αλλαγές στο χρώμα του δέρματος ή πληγές που ενδέχεται να υποδηλώνουν επιπλοκή.

Εάν έχετε διαβήτη ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ζητήσετε έγκαιρα ιατρική συμβουλή και να μην παραμελείτε τυχόν βλάβες στο δέρμα των ποδιών.

Με την κατάλληλη αγωγή και τη συστηματική φροντίδα, το πόδι του αθλητή μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Ακολουθείτε τις οδηγίες του επαγγελματία υγείας και λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, ώστε να περιορίσετε τη μετάδοση της λοίμωξης και να μειώσετε την πιθανότητα επανεμφάνισής της.