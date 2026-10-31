Πόσα λεπτά καθημερινής έκθεσης στον ήλιο μειώνουν τον κίνδυνο της άνοιας

Η μεγαλύτερη έκθεση στο φως της ημέρας ενδέχεται να έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου και να μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας .

Μπορεί η καθημερινή σας έκθεση στο φως της ημέρας να δώσει ενδείξεις για τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας; Μια νέα, μεγάλη μελέτη έδειξε ότι όσοι εκτίθενται σε πιο έντονο φυσικό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν την πάθηση.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό General Psychiatry, δείχνουν ότι η έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να παίζει ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει την ανάλογη προσοχή.

Η έκθεση σε πιο έντονο φυσικό φως συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας

Για να εξετάσουν αυτή τη σχέση, οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 87.577 ενήλικες, οι οποίοι φορούσαν στον καρπό συσκευές με επιταχυνσιόμετρα. Μέσω των συσκευών, οι επιστήμονες κατέγραψαν την έκθεσή τους στο φως τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 8,1 έτη, διάστημα κατά το οποίο 741 συμμετέχοντες εμφάνισαν άνοια.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι εκτίθεντο κατά τη διάρκεια της ημέρας σε φως μέσης έντασης άνω των 1.000 lux είχαν κατά 16% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Τα lux είναι μονάδα μέτρησης του φωτισμού, με τα 1.000 lux να αντιστοιχούν περίπου στο μέτριο φως που επικρατεί έξω μια συννεφιασμένη ημέρα. Όσο περισσότερο χρόνο περνούσαν οι συμμετέχοντες σε ακόμη πιο έντονο φως, τουλάχιστον 5.000 lux, τόσο χαμηλότερος ήταν ο κίνδυνος.

Τι έδειξε η μελέτη για όσους εκτίθενται λίγο στο φως της ημέρας

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα αφορούσε όσους είχαν πολύ περιορισμένη έκθεση σε έντονο φυσικό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η έκθεση για λιγότερο από 0,7 ώρες, δηλαδή 42 λεπτά την ημέρα, προέβλεπε την εμφάνιση άνοιας καλύτερα από έξι ήδη αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου.

Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην έκθεση στο φως τη νύχτα και στον κίνδυνο άνοιας. Αυτό υποδηλώνει ότι, στη συγκεκριμένη μελέτη, μεγαλύτερη σημασία ενδέχεται να είχε το πόσο έντονο ήταν το φως στο οποίο εκτίθεντο οι συμμετέχοντες την ημέρα και όχι η έκθεσή τους στο φως κατά τις νυχτερινές ώρες.

«Η έκθεση στο φως του ήλιο την ημέρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένας νέος δείκτης για την εκτίμηση του κινδύνου άνοιας», δήλωσε ο δρ Hongliang Feng, από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Γκουανγκζού στην Κίνα, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος ερευνητής για την επικοινωνία σχετικά με τη μελέτη.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει συσχέτιση, αλλά δεν αποδεικνύουν ότι η μεγαλύτερη έκθεση στο φως της ημέρας προλαμβάνει την άνοια. Ωστόσο, η μελέτη υποδηλώνει ότι η καθημερινή έκθεση στο φυσικό φως θα μπορούσε να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την εκτίμηση του κινδύνου, κάτι που χρειάζεται να εξεταστεί περαιτέρω.