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Πολυκυστικές ωοθήκες: Η σύνδεση με την άνοια και το Αλτσχάιμερ

Μελέτες
Πολυκυστικές ωοθήκες: Η σύνδεση με την άνοια και το Αλτσχάιμερ
Steven HWG / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Παρασκευή, 16/10/2026 - 06:00
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Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών μπορεί να συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Οι γυναίκες με πολυενδοκρινικό μεταβολικό σύνδρομο των ωοθηκών (PMOS), που παλαιότερα ήταν γνωστό ως σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS), ενδέχεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν νόσο Αλτσχάιμερ και άνοια, σύμφωνα με ανασκόπηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας.

Το σύνδρομο επηρεάζει το 10% έως 15% των γυναικών παγκοσμίως και συνδέεται με πολλά προβλήματα υγείας, όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η κατάθλιψη, το άγχος, η υπογονιμότητα και ο καρκίνος του ενδομητρίου. Οι επιπτώσεις του μπορεί να διαρκούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Πολυκυστικές ωοθήκες: Πώς μπορεί να συνδέονται με το Αλτσχάιμερ

«Οι ασθενείς με το σύνδρομο παρουσιάζουν ήπιες αλλά σταθερά παρατηρούμενες δυσκολίες στη μνήμη και σε νοητικές λειτουργίες, όπως η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, παρατηρούνται αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, οι οποίες θα μπορούσαν να υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ και άνοιας. Τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η πιθανή σύνδεση του συνδρόμου με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια οφείλεται κυρίως σε μεταβολικά προβλήματα που συνυπάρχουν με την πάθηση, ιδιαίτερα στην αντίσταση στην ινσουλίνη και την παχυσαρκία, και όχι σε κάποια ανεξάρτητη επίδραση του ίδιου του συνδρόμου», εξήγησε ο Ρικάρντο Αζίζ, εκ των συγγραφέων της μελέτης από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν εκτενή αναζήτηση στη διεθνή βάση ιατρικής βιβλιογραφίας PubMed, εξετάζοντας μελέτες από τη δημιουργία της βάσης έως τον Οκτώβριο του 2025. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι τα άτομα με το σύνδρομο ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν αλλαγές στη μνήμη, τη σκέψη και την υγεία του εγκεφάλου, καθώς και σε βιολογικές διεργασίες που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι επιστήμονες εκτίμησαν επίσης ότι αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα υγείας που συχνά συνυπάρχουν με το σύνδρομο, όπως η παχυσαρκία και οι μεταβολικές διαταραχές. Παράλληλα, η ανασκόπηση αναδεικνύει σημαντικά κενά στις επιστημονικές γνώσεις και επισημαίνει τους τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν οι μελλοντικές έρευνες.

«Η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα σε αυτές τις δύο παθήσεις, που επηρεάζουν σημαντικά την υγεία των γυναικών σε όλο τον κόσμο, μας δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να κατανοήσουμε τι κοινό έχουν, αλλά και να ανακαλύψουμε νέους βιολογικούς μηχανισμούς και αιτίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για αυτές τις σοβαρές ασθένειες», κατέληξε ο Αζίζ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 02:21
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