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Καρκίνος ενδομητρίου: Ένα νέο τεστ μπορεί να κάνει τη διάγνωση ευκολότερη και λιγότερο επίπονη

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Καρκίνος ενδομητρίου: Ένα νέο τεστ μπορεί να κάνει τη διάγνωση ευκολότερη και λιγότερο επίπονη
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 30/10/2026 - 14:36

Το νέο τεστ για τον καρκίνο του ενδομητρίου αναπτύχθηκε από την εταιρεία μοριακής διαγνωστικής PinkDx.

Ένα νέο «εργαλείο» για τη διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου φέρνει η εταιρεία μοριακής διαγνωστικής PinkDx. Το τεστ χρησιμοποιεί ένα δείγμα που λαμβάνεται από κλινικό ιατρό ως πρώτο βήμα για την ανίχνευση του καρκίνου του ενδομητρίου. Προορίζεται για γυναίκες που παρουσιάζουν ήδη συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της μετεμμηνοπαυσιακής αιμορραγίας.

«Ο καρκίνος του ενδομητρίου επηρεάζει πραγματικά πάρα πολλές γυναίκες», δήλωσε η June Y. Hou, γυναικολόγος-ογκολόγος στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. «Από όλους τους τύπους καρκίνου, αυτός είναι ένας για τον οποίο διαγιγνώσκονται όλο και περισσότερα περιστατικά κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

Το ποσοστό θνησιμότητας από τον καρκίνο του ενδομητρίου

Το ποσοστό θνησιμότητας από τον καρκίνο του ενδομητρίου παρουσιάζει αυξητική τάση. «Πιστεύω ότι καταβάλλεται σημαντική ερευνητική προσπάθεια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει τρόπος να μειωθούν τα εμπόδια, ώστε οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση στις διαγνωστικές εξετάσεις που χρειάζονται», ανέφερε η Hou.

Η Hou είναι η κύρια ερευνήτρια για τη μελέτη κλινικής επικύρωσης PROACTION της εταιρείας PinkDx, η οποία διεξάγεται στο Ιατρικό Κέντρο Irving του Πανεπιστημίου Κολούμπια — ένα από τα 16 κέντρα στις ΗΠΑ που συμμετέχουν στη μελέτη. Στόχος της εταιρείας ήταν η εγγραφή περίπου 3.000 συμμετεχουσών.

Για την ανάπτυξη της εξέτασης, η PinkDx έπρεπε αρχικά να προσδιορίσει την πιο αξιόπιστη και λιγότερο επεμβατική μέθοδο συλλογής δείγματος. Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα από 27 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε υστερεκτομή.

Κολπικό δείγμα

«Θέλαμε πραγματικά το κολπικό δείγμα να αποδειχθεί η ιδανική μέθοδος», δήλωσε σε συνέντευξή της η Giulia Kennedy, επικεφαλής επιστημονική διευθύντρια της PinkDx. «Συλλέξαμε δείγματα ιστού, επιχρίσματα ή δείγματα με ειδικά κυτταρολογικά βουρτσάκια από τον κόλπο έως τον τράχηλο της μήτρας και αποδείξαμε ότι μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε το σήμα που προέρχεται από τον όγκο, κατά μήκος όλου του γεννητικού σωλήνα», συμπλήρωσε.

Όπως εξηγεί η Hou, καθώς τα καρκινικά κύτταρα στη μήτρα πεθαίνουν, απελευθερώνουν θραύσματα DNA και RNA που φέρουν το «μοριακό αποτύπωμα» του όγκου. Τα θραύσματα αυτά μπορούν να καταλήξουν στον κόλπο, όπου είναι δυνατόν να συλλεχθούν μέσω ενός δείγματος και να εξεταστούν για ενδείξεις καρκίνου. «Το βασικό εύρημα της μελέτης —το οποίο αποτέλεσε μια σημαντική πρόοδο— ήταν ότι μπορέσαμε να εντοπίσουμε καρκίνο που εντοπίζεται ψηλότερα στο αναπαραγωγικό σύστημα, απλώς λαμβάνοντας ένα δείγμα από την είσοδο του κόλπου», δήλωσε η Bonnie Anderson, διευθύνουσα σύμβουλος της PinkDx.

Η εταιρεία εστιάζει τόσο στην ευαισθησία —δηλαδή στο πόσο καλά ανιχνεύει η εξέταση την παρουσία καρκίνου— όσο και στην αξιοπιστία με την οποία η εξέταση εντοπίζει τις γυναίκες που δεν έχουν καρκίνο. Σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα επιτυγχάνουν τον στόχο για ευαισθησία 90% ή μεγαλύτερη, καθώς και για ακρίβεια τουλάχιστον 50%. Το τεστ θα μπορούσε να απαλλάξει «το μισό του πληθυσμού από τη διενέργεια βιοψίας», ανέφερε η εταιρεία.

Οι γυναίκες που έχουν θετικό αποτέλεσμα πιθανότατα θα χρειαστούν βιοψία και ίσως περαιτέρω εξετάσεις, σημειώνουν οι ειδικοί. Όσες γυναίκες λάβουν αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει, παρ' όλα αυτά, να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, ειδικά εάν επιμένει η μη φυσιολογική αιμορραγία. Πολλές καλοήθεις παθήσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν τέτοια αιμορραγία, όπως τα ινομυώματα, οι πολύποδες και οι αλλαγές που σχετίζονται με την περιεμμηνόπαυση.

«Η τρέχουσα μελέτη κλινικής επικύρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Η PinkDx σχεδιάζει να διαθέσει το τεστ (μέσω λήψης επιχρίσματος) ως διαγνωστική εξέταση που έχει αναπτυχθεί εντός εργαστηρίου, με τα δείγματα να αναλύονται στο δικό της κλινικό εργαστήριο», διευκρινίζει η Washington Post.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της PinkD, Bonnie Anderson εκτιμά ότι η πιστοποίηση από τα Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) θα έχει ολοκληρωθεί έως τις αρχές του επόμενου έτους, γεγονός που θα επιτρέψει στην εταιρεία να καταστήσει το τεστ διαθέσιμο στους ασθενείς έως τα μέσα του 2027.

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2026 - 14:55

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