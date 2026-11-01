Χυμός κράνμπερι: Πώς βοηθά στην στοματική υγιεινή - Τι αποκαλύπτει μελέτη

Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι ο χυμός κράνμπερι βοηθά στην αποφυγή λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος. Η έρευνα γύρω από τον χυμό κράνμπερι και τις ευεργετικές του ιδιότητες συνεχίζεται από τους επιστήμονες με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν πιθανά οφέλη στην στοματική υγιεινή.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο νέας μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports, ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση χυμού κράνμπερι φαίνεται να αναστέλλει τον σχηματισμό οδοντικής πλάκας. «Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τον χυμό κράνμπερι όξινο και γεμάτο ζάχαρη, πιστεύοντας επομένως ότι ίσως δεν συμβάλλει θετικά στη στοματική υγεία», αναφέρει η παιδοδοντίατρος Christine Wu από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο. Όμως, η μελέτη κατέληξε στο ακριβώς αντίθετο, προσθέτει η παιδοδοντίατρος.

Τα κράνμπερι περιέχουν ενώσεις που ονομάζονται προανθοκυανιδίνες (PACs), οι οποίες μπορούν να αναστείλουν τις βακτηριακές λοιμώξεις. Στην περίπτωση των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, οι προανθοκυανιδίνες που περιέχονται στον χυμό κράνμπερι μπορούν να δυσχεράνουν την προσκόλληση του βακτηρίου Escherichia coli στα κύτταρα που επενδύουν την ουροδόχο κύστη.

Τα βακτήρια που δημιουργούν την μικροβιακή πλάκα στα δόντια

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι προανθοκυανιδίνες μπορούν επίσης να συμβάλουν στην προστασία της υγιεινής της στοματικής κοιλότητας, αναστέλλοντας βακτήρια όπως ο Streptococcus mutans. Τα βακτήρια αυτά συσσωρεύονται στη μικροβιακή πλάκα που σχηματίζεται στα δόντια και παράγουν οξέα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε τερηδόνα.

Προκειμένου να διερευνήσουν αν οι προανθοκυανιδίνες που περιέχονται στους εμπορικά διαθέσιμους χυμούς κράνμπερι ενδέχεται να παρέχουν προστατευτική δράση, η Wu και οι συνεργάτες της διεξήγαγαν μια μικρή μελέτη, στην οποία συμμετείχαν οκτώ ενήλικες και 14 παιδιά. Σε μια τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τρία διαφορετικά ροφήματα σε ξεχωριστές ημέρες: καθαρό χυμό κράνμπερι, ένα γλυκό ρόφημα με κράνμπερι που περιείχε 27% χυμό κράνμπερι, καθώς και νερό.

Σε κάθε φάση της δοκιμής, οι συμμετέχοντες απείχαν από τη στοματική υγιεινή για 24 ώρες, προτού ληφθεί δείγμα οδοντικής πλάκας από τη μία πλευρά του στόματός τους με τη χρήση ειδικού στυλεού. Μετά από αυτή την πρώτη δειγματοληψία, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν το ρόφημα της δοκιμής, κάνοντας πλύσεις στο στόμα τους πριν το καταπιούν. Τριάντα λεπτά αργότερα, οι ερευνητές λάμβαναν δείγμα πλάκας από την άλλη πλευρά του στόματος των συμμετεχόντων.

Όταν στη συνέχεια η ερευνητική ομάδα σύγκρινε τα αρχικά δείγματα με εκείνα που ελήφθησαν μετά το πείραμα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωση καθαρού χυμού κράνμπερι οδήγησε σε 44% λιγότερη βακτηριακή ανάπτυξη —με μείωση 33% να παρατηρείται στους συμμετέχοντες που ήταν παιδιά— σε σύγκριση με τα αρχικά δείγματα. «Η μεγαλύτερη μείωση που παρατηρείται στους ενήλικες ενδέχεται να αντικατοπτρίζει διαφορές στη σύσταση της πλάκας που σχετίζονται με την ηλικία, οδηγώντας σε μεταβλητή ευαισθησία έναντι των αντιμικροβιακών ενώσεων που προέρχονται από το κράνμπερι», εξηγούν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Η επανανάπτυξη των βακτηρίων της οδοντικής πλάκας μετά την έκθεση στο γλυκό ρόφημα με χυμό κράνμπερι (περιεκτικότητας 27%) ήταν αριθμητικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τα βακτήρια πριν από την έκθεση, ωστόσο η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Εκτός από τον περιορισμό της βακτηριακής ανάπτυξης, ο καθαρός χυμός κράνμπερι επέφερε επίσης σημαντική μείωση στην παραγωγή οξέων από την οδοντική πλάκα στους συμμετέχοντες, περιορίζοντας ενδεχομένως τη φθορά που μπορούν να προκαλέσουν αυτά τα οξέα στο σμάλτο των δοντιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πρόκειται για μια πολύ μικρή μελέτη και οι ερευνητές δεν εξέτασαν κατά πόσον η κατανάλωση χυμού κράνμπερι προστάτευε τους συμμετέχοντες από την τερηδόνα σε βάθος χρόνου, καθώς μέτρησαν μόνο την οδοντική πλάκα και τα επίπεδα οξύτητας κατά τη διάρκεια του πειράματος.