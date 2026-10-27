Είναι το σάλιο του σκύλου αντισηπτικό; Τι απαντά μελέτη

Υπάρχει ένας διαδεδομένος μύθος ότι το στόμα του σκύλου είναι πιο καθαρό από το ανθρώπινο. Αυτό μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα όταν ένας σκύλος μάς γλείφει ή μας γεμίζει σάλια, όμως, η αλήθεια είναι ότι στο στόμα του ζουν εξίσου πολλοί μικροοργανισμοί με το δικό μας, ενώ ορισμένοι είναι κοινοί και στα δύο είδη.

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι ένα παράσιτο που συναντάται συνήθως στους ανθρώπους υπάρχει και στους σκύλους, αλλά και στις γάτες, αν και σε μικρότερο ποσοστό.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Veterinary Research Communications, από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Περιβαλλοντικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής στην Πολωνία.

Το παράσιτο που εντοπίστηκε στο 17% των σκύλων

Το παράσιτο Trichomonas tenax ζει στη στοματική κοιλότητα και τρέφεται με μικρόβια που βρίσκονται ανάμεσα στα δόντια και γύρω από τα ούλα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ότι μπορεί να έχουν αυτό το παράσιτο στο στόμα τους. Αν και η παρουσία του δεν προκαλεί απαραίτητα προβλήματα υγείας, έχει συνδεθεί με ορισμένες λοιμώξεις των ούλων και των ιστών που στηρίζουν τα δόντια.

Το T. tenax μπορεί να μεταδοθεί μέσω του σάλιου, ενώ προηγούμενες μελέτες το έχουν εντοπίσει και σε σκύλους, γάτες και άλογα.

Η νέα έρευνα δεν αποδεικνύει ότι τα κατοικίδια κολλούν αυτά τα παράσιτα απευθείας από τους ανθρώπους, αλλά οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό είναι πιθανό.

Οι επιστήμονες πήραν δείγματα από το στόμα 238 κατοικιδίων στην Πολωνία, συγκεκριμένα από 151 σκύλους και 87 γάτες.

Αφού καλλιέργησαν τα δείγματα στο εργαστήριο, εντόπισαν τριχομονάδες στο 17% των δειγμάτων από σκύλους και σχεδόν στο 6% των δειγμάτων από γάτες.

Το T. tenax ήταν ένα από τα ελάχιστα είδη παρασίτων που βρέθηκαν τόσο στους σκύλους όσο και στις γάτες. Μάλιστα, ήταν το δεύτερο συχνότερο είδος τριχομονάδας που εντοπίστηκε.

Όσον αφορά τους σκύλους, εκείνοι που ήταν άνω των 9 ετών και είχαν μεγάλη συσσώρευση πέτρας στα δόντια τους ήταν πιθανότερο να έχουν τριχομονάδες στο στόμα τους.

Οι συνθήκες διαβίωσης φαίνεται ότι ενδέχεται επίσης να παίζουν ρόλο, αν και οι διαφορές που παρατηρήθηκαν δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.

Για παράδειγμα, όλες οι γάτες στις οποίες εντοπίστηκαν τριχομονάδες ζούσαν μέσα στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι είχαν περιορισμένη επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά βρίσκονταν σε στενότερη επαφή με ανθρώπους.

«Επομένως, η κύρια πηγή μόλυνσης φαίνεται να είναι οι άνθρωποι, καθώς το T. tenax θεωρείται παράσιτο που συναντάται χαρακτηριστικά στον άνθρωπο», ανέφεραν οι συγγραφείς της μελέτης.

Αυτό θα μπορούσε παράλληλα να εξηγεί γιατί το παράσιτο εντοπίζεται συχνότερα στους σκύλους, αν και προς το παρόν πρόκειται μόνο για μια υπόθεση.

Όπως εξήγησαν οι ερευνητές, σε σύγκριση με τις γάτες, οι σκύλοι «γενικά έχουν περισσότερες ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή με άλλα ζώα και με το εξωτερικό περιβάλλον, γεγονός που συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης. Επιπλέον, οι γάτες είναι συνήθως πιο επιφυλακτικές όταν αλληλεπιδρούν με άλλες γάτες και συχνά έχουν περιορισμένη επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον».

Πώς το σάλιο των κατοικιδίων μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο

Η μετάδοση μικροβίων του στόματος μεταξύ ανθρώπων και κατοικιδίων θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην υγεία και των δύο.

Για παράδειγμα, οι τριχομονάδες που ζουν στο στόμα μπορούν να παράγουν πρωτεΐνες και ένζυμα που καταστρέφουν τις ίνες κολλαγόνου και συμβάλλουν στην απώλεια μαλακών ιστών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχουν εντοπιστεί και σε άλλα σημεία του σώματος, όπως στις αμυγδαλές και στους λεμφαδένες.

«Παρότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες, εξακολουθούμε να γνωρίζουμε πολύ λίγα για τις τριχομονάδες στους σκύλους και στις γάτες. Αυτά τα κατοικίδια έχουν ιδιαίτερη σημασία επειδή ζουν σε στενή επαφή με τους ανθρώπους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών που μπορούν να περάσουν από ένα είδος σε άλλο», έγραψαν οι ερευνητές από την Πολωνία.

Ένα από τα πιο γνωστά παράσιτα που μπορούν να μεταδοθούν μεταξύ κατοικιδίων και ανθρώπων είναι το Toxoplasma gondii, το οποίο προκαλεί τοξοπλάσμωση. Οι γάτες είναι οι βασικοί ξενιστές του, αλλά το παράσιτο μπορεί να φτάσει και στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπου είναι δυνατόν να παραμείνει για δεκαετίες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προκαλεί προβλήματα υγείας. Εντούτοις, στα παιδιά και στα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, θολή όραση και φλεγμονή στον εγκέφαλο.

Η παρουσία του συγκεκριμένου παρασίτου στον ανθρώπινο οργανισμό έχει επίσης συσχετιστεί με τη σχιζοφρένεια.

Όσον αφορά το T. tenax, θα χρειαστούν περισσότερες έρευνες για να διαπιστωθεί εάν συνδέεται και αυτό με προβλήματα υγείας.

Μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες είναι ότι τα ποσοστά μόλυνσης από τριχομονάδες στα κατοικίδια διαφέρουν σημαντικά από μελέτη σε μελέτη. Οι διαφορές αυτές εξαρτώνται τόσο από τη χώρα όπου πραγματοποιείται η έρευνα όσο και από τα χαρακτηριστικά των ζώων που εξετάζονται.

Για παράδειγμα, προηγούμενη μελέτη στην Πολωνία είχε καταγράψει χαμηλότερα ποσοστά μόλυνσης στους σκύλους. Αντίθετα, στη γειτονική Τσεχία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν το 38% των σκύλων και το 10% των γατών είχαν τριχομονάδες στο στόμα τους. Ωστόσο, η μελέτη στην Τσεχία περιλάμβανε και ζώα που ζούσαν σε καταφύγια, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες και καλύτερα σχεδιασμένες μελέτες, ώστε να διαπιστωθεί ποια κατοικίδια κινδυνεύουν περισσότερο από τα παράσιτα του στόματος που συναντώνται και στους ανθρώπους, καθώς και ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτοί οι μικροοργανισμοί στην υγεία.