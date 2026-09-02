Τι προσπαθεί να σας «πει» ο σκύλος σας όταν ανοιγοκλείνει τα μάτια του

Η αλήθεια είναι ότι τα σκυλιά μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ στενό δέσιμο με τους ιδιοκτήτες τους.

Μία νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Royal Society Open Science εστίασε σε μία συνήθεια των σκύλων που δεν είναι άλλη από το ανοιγοκλείσιμο των ματιών τους. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ανοιγοκλείσιμο των ματιών των σκύλων αλλάζει ανάλογα με το αν ο άνθρωπος που παρακολουθούν ανοιγοκλείνει τα μάτια του – και, το σημαντικότερο, αν αυτός ο άνθρωπος είναι το αγαπημένο τους άτομο.

Το εύρημα, όπως διευκρινίζει η μελέτη δεν σημαίνει ότι ο σκύλος σας, έχει κατακτήσει την … τέχνη της ουσιαστικής οπτικής επαφής ή ότι εσείς και το κουτάβι σας επικοινωνείτε κρυφά με τον «κώδικα Μορς των βλεφάρων». Υποδηλώνει όμως ότι οι σκύλοι είναι ευαίσθητοι σε κάτι τόσο στιγμιαίο όσο είναι το ανοιγοκλείσιμο των ματιών, ειδικά όταν προέρχεται από έναν άνθρωπο που είναι σημαντικός για αυτούς.

Η μελέτη διεξήχθη από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Πάρμας στην Ιταλία. Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάστηκαν 38 σκυλιά, αν και 35 τελικά πληρούσαν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν στην ανάλυση. Οι ερευνητές ήθελαν να μελετήσουν το ανοιγοκλείσιμο των ματιών επειδή είναι «μία αυτόματη φυσιολογική συμπεριφορά, η οποία σταδιακά εξελίχθηκε», όπως δήλωσε στο ScienceAlert η Eleanora Biffi, μία από τους συγγραφείς της μελέτης.

Τα σκυλιά παρακολούθησαν σύντομα βίντεο με τρία άτομα: τον ιδιοκτήτη τους, μια άγνωστη γυναίκα και έναν άγνωστο άνδρα. Υπήρχαν δύο εκδοχές σε κάθε βίντεο. Στη μία, το άτομο ανοιγόκλεινε τα μάτια του κάθε τρία δευτερόλεπτα. Στην άλλη, το άτομο απλώς κοίταζε την κάμερα με ουδέτερη έκφραση. Τα σκυλιά παρακολούθησαν κάθε εκδοχή για 40 δευτερόλεπτα, ενώ οι ερευνητές κατέγραφαν τη συμπεριφορά τους.

Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι σκύλοι παρακολούθησαν τα ανοιγοκλείσιμο των ματιών των ανθρώπων. Οι ερευνητές το γνώριζαν αυτό επειδή, συνολικά, τα σκυλιά ανοιγόκλειναν τα μάτια τους σημαντικά περισσότερο όταν παρακολουθούσαν τους ανθρώπους που ανοιγόκλειναν τα μάτια τους παρά όταν παρακολουθούσαν τους ανθρώπους με εντελώς ακίνητο βλέμμα. Αλλά το ενδιαφέρον ήταν τι συνέβαινε όταν το πρόσωπο στην οθόνη ανήκε σε κάποιον που ο σκύλος γνώριζε. Ο ρυθμός του ανοιγοκλεισίματος των ματιών των σκύλων αυξανόταν όταν παρακολουθούσαν τους φροντιστές τους να ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα δεν παρατηρήθηκε όταν παρακολουθούσαν τους αγνώστους. Με άλλα λόγια, δεν ήταν απλώς ότι ένα ζευγάρι κινούμενων ανθρώπινων βλεφάρων έκανε τα σκυλιά να αρχίσουν να ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους περισσότερο - η ταυτότητα του ανθρώπου είχε σημασία.

Επίσης, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα σκυλιά ανοιγόκλειναν τα μάτια τους περισσότερο όταν παρακολουθούσαν τις γυναίκες κηδεμόνες τους παρά όταν παρακολουθούσαν είτε άγνωστους ανθρώπους είτε τους άνδρες ιδιοκτήτες τους.

«Η μελέτη υποδηλώνει ότι η επικοινωνία σκύλου-ανθρώπου μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο προφανή σήματα όπως φωνητικές εκφράσεις, στάσεις ή κατεύθυνση βλέμματος, αλλά και πολύ μικρές κινήσεις του προσώπου που συνήθως παραβλέπουμε», λέει η Biffi.

Τέλος, οι ερευνητές σημειώνουν ότι ο αυξημένος ρυθμός ανοιγοκλεισίματος των ματιών δείχνει ότι τα σκυλιά προφανώς δίνουν προσοχή στις κινήσεις των ματιών των ανθρώπων που γνωρίζουν. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν το ανοιγοκλείσιμο των ματιών του ίδιου του σκύλου είναι κάποιο είδος αυτόματης μίμησης ή μέρος μιας ευρύτερης κοινωνικής διαδικασίας.