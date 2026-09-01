Διευρύνεται η θετική λίστα φαρμάκων – Δείτε ποιες θεραπείες αποζημιώνονται

Απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα νέα φάρμακα που θα αποζημιώνονται.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με απόφασή του διευρύνει τη λίστα των φαρμάκων που αποζημιώνονται. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση πρόκειται για τα εξής φάρμακα: Lenvatinib, Dalbavansin, Dapimefa, Glunava, Apixaban, και Bifized.

Η απόφαση αναφέρει ότι «ισχύει από την έκδοση της απόφασης αναθεώρησης του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α΄161)».

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση του υπουργού Υγείας εδώ.