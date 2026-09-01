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Διευρύνεται η θετική λίστα φαρμάκων – Δείτε ποιες θεραπείες αποζημιώνονται

Φάρμακο
Διευρύνεται η θετική λίστα φαρμάκων – Δείτε ποιες θεραπείες αποζημιώνονται
Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 15:25
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Απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα νέα φάρμακα που θα αποζημιώνονται.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με απόφασή του διευρύνει τη λίστα των φαρμάκων που αποζημιώνονται. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση πρόκειται για τα εξής φάρμακα: Lenvatinib, Dalbavansin, Dapimefa, Glunava, Apixaban, και Bifized.

Η απόφαση αναφέρει ότι «ισχύει από την έκδοση της απόφασης αναθεώρησης του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α΄161)».

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση του υπουργού Υγείας εδώ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2026 - 15:32
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