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Πετσέτες μπάνιου: Το κόλπο για να είναι κατάλευκες και αφράτες

Ευ Ζην
Πετσέτες μπάνιου: Το κόλπο για να είναι κατάλευκες και αφράτες
Pixabay
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 12:33

Οι λευκές πετσέτες μπάνιου αναδεικνύουν την αισθητική του χώρου.

Οι λευκές πετσέτες μπάνιου χαρίζουν μία μοναδική αίσθηση καθαριότητας στο μπάνιο. Όμως, με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να αποκτήσουν λεκέδες ή κιτρινίλες και να χάσουν το λευκό χρώμα τους.
Η συχνή χρήση, σε συνδυασμό με την υψηλή απορροφητικότητά τους, κάνει τις πετσέτες να συγκρατούν ιδρώτα, λιπαρότητα του σώματος, βρωμιά, υπολείμματα προϊόντων και απορρυπαντικού, ενώ το σκληρό νερό μπορεί να αφήσει πάνω στις ίνες μεταλλικά κατάλοιπα.

Φυσικά, αν οι πετσέτες σας έχουν πάψει να είναι κατάλευκες, αυτός δεν είναι λόγος να τις πετάξετε και να αγοράσετε καινούριες. Υπάρχει ένα κόλπο, το οποίο «υπόσχεται» να τις κάνει… καινούριες. Η λύση είναι να βάλετε ξίδι και μαγειρική σόδα στην πλύση του πλυντηρίου. Ο συνδυασμός αυτών των δύο προϊόντων μπορεί να βοηθήσει το ύφασμα να ανακτήσει τη φωτεινότητά του, να περιορίσει τις επίμονες μυρωδιές και να απομακρύνει υπολείμματα απορρυπαντικού που έχουν συσσωρευτεί στις ίνες με το πέρασμα του χρόνου.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξετε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη μαγειρική σόδα και το ξίδι ταυτόχρονα στον ίδιο κύκλο πλύσης. Όταν έρθουν αυτά τα δύο υλικά σε άμεση επαφή, εξουδετερώνουν σε μεγάλο βαθμό το ένα το άλλο. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε τα δύο υλικά σε διαδοχικούς κύκλους.

Ξεκινήστε τοποθετώντας τις πετσέτες στο πλυντήριο και προσθέτοντας περίπου ½ φλιτζάνι μαγειρική σόδα στη θήκη που βάζουμε το μαλακτικό. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό σας, επιλέγοντας ζεστό νερό, εφόσον το επιτρέπει η ετικέτα φροντίδας του υφάσματος. Η μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση οσμών και στη διάλυση ορισμένων συσσωρευμένων καταλοίπων.

Όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος, μην βάλετε ακόμη τις πετσέτες στο στεγνωτήριο. Κάντε έναν δεύτερο κύκλο πλύσης, αυτή τη φορά προσθέτοντας περίπου ½ φλιτζάνι αποσταγμένο λευκό ξίδι στη θήκη του μαλακτικού και χρησιμοποιώντας ξανά ζεστό νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της πετσέτας. Το ξίδι μπορεί να βοηθήσει στη διάσπαση υπολειμμάτων και να αφήσει τις ίνες πιο μαλακές.

Αν θεωρείτε ότι έχουν παραμείνει κατάλοιπα στις πετσέτες, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία με έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος μόνο με νερό. Στη συνέχεια, βάλτε τις πετσέτες στο στεγνωτήριο και αφήστε τες να στεγνώσουν καλά. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε πιο καθαρές, φωτεινές και αφράτες πετσέτες, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγετε σε ισχυρότερα προϊόντα λεύκανσης.

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Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2026 - 12:38

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