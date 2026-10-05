ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς θα καθαρίσετε εύκολα και σε βάθος το πλυντήριο πιάτων για καλύτερη απόδοση και πιάτα που αστράφτουν

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε εύκολα και σε βάθος το πλυντήριο πιάτων για καλύτερη απόδοση και πιάτα που αστράφτουν
Nathan Dumlao / Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 05/10/2026 - 17:55
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Αν δεν κάνετε τη βασική συντήρηση του πλυντηρίου πιάτων σας, δεν μπορείτε να περιμένετε να αποδίδει στο μέγιστο.

Το πλυντήριο πιάτων αναλαμβάνει να καθαρίζει όλα τα βρόμικα πιάτα σας, αλλά δεν μπορεί να καθαρίσει μόνο του. Αν δεν το φροντίζετε λίγο, μπορεί με τον καιρό να αρχίσει να αφήνει στίγματα, θαμπάδες και υπολείμματα τροφών στα πιάτα, να λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά και τελικά να έχει μικρότερη διάρκεια ζωής.

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές πλυντηρίων πιάτων, το πόσο συχνά χρειάζεται καθάρισμα εξαρτάται από το πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε και από το αν συνήθως απομακρύνετε ή ξεπλένετε τα υπολείμματα τροφών από τα πιάτα πριν τα βάλετε στο πλυντήριο.

Αν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων καθημερινά, ή ακόμη και περισσότερες από μία φορές την ημέρα, και δεν απομακρύνετε ποτέ τα υπολείμματα τροφών από τα πιάτα, ίσως χρειάζεται να ελέγχετε το φίλτρο μία φορά την εβδομάδα.

Αν το χρησιμοποιείτε πιο αραιά και ξεπλένετε ελαφρά ή απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών από τα πιάτα, αρκεί να το ελέγχετε μία φορά τον μήνα. Σημείωση: Αν και είναι καλή ιδέα να ξεπλένετε ελαφρά τα πιάτα ή να απομακρύνετε τα πολλά υπολείμματα πριν τα βάλετε στο πλυντήριο, δεν χρειάζεται να τα πλένετε από πριν. Τα σύγχρονα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων χρειάζονται στην πραγματικότητα λίγα υπολείμματα τροφών πάνω στα πιάτα για να δράσουν σωστά.

Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο του πλυντηρίου πιάτων

Στα περισσότερα μοντέλα, κάτω από τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, στον πάτο του πλυντηρίου, υπάρχει ένα φίλτρο που συγκρατεί τα υπολείμματα τροφών, ώστε να μην κυκλοφορούν ξανά μέσα στη συσκευή και να μην καταλήγουν στα καθαρά πιάτα. Το πλυντήριό σας μπορεί να διαθέτει περισσότερα από ένα φίλτρα, γι’ αυτό ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης για τις οδηγίες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο.

  • Βγάλτε το φίλτρο και αδειάστε το.
  • Τρίψτε το απαλά με μια παλιά οδοντόβουρτσα ή με μια μαλακή βούρτσα για μπουκάλια.
  • Ξεπλύνετέ το καλά.
  • Τοποθετήστε το προσεκτικά ξανά στη θέση του.

Πώς να καθαρίσετε σε βάθος το πλυντήριο πιάτων με ξίδι

Περίπου μία φορά τον μήνα, κάντε έναν κύκλο καθαρισμού για να καθαρίσετε σε βάθος το εσωτερικό του πλυντηρίου. Με τον καιρό μπορεί να συσσωρευτούν άλατα από το νερό της βρύσης, υπολείμματα απορρυπαντικού και λιπαρές ουσίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό καθαριστικό για πλυντήρια πιάτων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να καθαρίζουν τη συσκευή και να απομακρύνουν τα άλατα, ή να χρησιμοποιήσετε ξίδι. Δείτε πώς, σύμφωνα με την KitchenAid, η οποία κατασκευάζει πλυντήρια πιάτων:

  • Βάλτε δύο φλιτζάνια λευκό αποσταγμένο ξίδι σε ένα ανθεκτικό γυάλινο δοχείο ή σε μια μεζούρα κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων και τοποθετήστε το στο κάτω καλάθι.
  • Βάλτε το πλυντήριο σε έναν πλήρη κύκλο πλύσης, επιλέγοντας στέγνωμα με αέρα ή πρόγραμμα στεγνώματος εξοικονόμησης ενέργειας. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό. Το ξίδι θα αναμειχθεί με το νερό της πλύσης.

Σημαντική σημείωση: Μην το παρακάνετε και μην κάνετε αυτόν τον κύκλο καθαρισμού περισσότερες από μία φορές τον μήνα. Το ξίδι είναι όξινο και η υπερβολική χρήση του μπορεί να προκαλέσει φθορά στο πλυντήριο πιάτων, ακόμη και αν το εσωτερικό του είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Και φυσικά, μην χρησιμοποιήσετε χλωρίνη, γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Αυτό ήταν. Με αυτή τη μικρή φροντίδα, το πλυντήριο πιάτων σας θα συνεχίσει να σας δίνει πιο καθαρά πιάτα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η καλύτερη ώρα για να φάτε μεσημεριανό αν έχετε διαβήτη, σύμφωνα με ειδικούς
Η καλύτερη ώρα για να φάτε μεσημεριανό αν έχετε διαβήτη, σύμφωνα με ειδικούς 05 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς θα καθαρίσετε σωστά το πιγκάλ της τουαλέτας

Πώς θα καθαρίσετε σωστά το πιγκάλ της τουαλέτας

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε εύκολα το καλοριφέρ με ένα πιστολάκι μαλλιών

Πώς θα καθαρίσετε εύκολα το καλοριφέρ με ένα πιστολάκι μαλλιών

Ευ Ζην
Αυθεντική συνταγή για πατσά – Το μυστικό για να χυλώσει τέλεια

Αυθεντική συνταγή για πατσά – Το μυστικό για να χυλώσει τέλεια

Ευ Ζην
Πώς θα κάνετε το νιπτήρα του μπάνιου σας να αστράφτει σε 3 βήματα

Πώς θα κάνετε το νιπτήρα του μπάνιου σας να αστράφτει σε 3 βήματα

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε τον υφασμάτινο καναπέ αποτελεσματικά

Πώς θα καθαρίσετε τον υφασμάτινο καναπέ αποτελεσματικά

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε τους αρμούς από τα πλακάκια του μπάνιου

Πώς θα καθαρίσετε τους αρμούς από τα πλακάκια του μπάνιου

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νόμπελ Ιατρικής: Τι είναι η οπτογενετική που άλλαξε όσα γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 19:51
Δυσκοιλιότητα: Πόση ώρα χρειάζεται να περπατήσετε για να ενεργοποιήσετε το έντερο
Μελέτες
05/10/2026 - 19:05
Πώς θα καθαρίσετε εύκολα και σε βάθος το πλυντήριο πιάτων για καλύτερη απόδοση και πιάτα που αστράφτουν
Ευ Ζην
05/10/2026 - 17:55
Τι είναι η πνευμονική πανώλη που έβαλε σε συναγερμό την Ευρώπη
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 17:13
Η καλύτερη ώρα για να φάτε μεσημεριανό αν έχετε διαβήτη, σύμφωνα με ειδικούς
Ευ Ζην
05/10/2026 - 15:32
Είναι αλήθεια ότι τα φυτά εσωτερικού χώρου καθαρίζουν τον αέρα στο σπίτι;
Ευ Ζην
05/10/2026 - 15:02
Ανησυχία για πιθανό κρούσμα πανώλης μετά από ατύχημα σε εργαστήριο - Πέθανε ερευνήτρια
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 14:16
ΕΟΦ: Νέα ανάκληση μετά από έλεγχο σε ιατρικά αναλώσιμα
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 13:53
Καρκίνος στον εγκέφαλο: Μια βιταμίνη μπορεί να βοηθήσει το ανοσοποιητικό να καταπολεμήσει τον όγκο
Μελέτες
05/10/2026 - 13:35
Κάρπαθος: Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τον πρώτο αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο του νησιού
Πολιτική Υγείας
05/10/2026 - 13:23
Λάρισα: Τρία άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη στο συνεργείο υγραεριοκίνησης
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 12:35
Πολλαπλό Μυέλωμα: Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία - Το ΕΚΠΑ στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της International Myeloma Society
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 12:05
Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης – Αναφορές για τραυματίες
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 11:51
Αττικόν: «Επικίνδυνη κατάσταση στην Ψυχιατρική Κλινική», καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 11:29
Προποφόλη: Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 11:01
Μαζωνάκης: Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή – Τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξε με τη γιατρό
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 10:35
Πίνετε νερό με λεμόνι κάθε μέρα; Δείτε τι μπορεί να αλλάξει στον οργανισμό σας
Ευ Ζην
05/10/2026 - 09:30
Ένωση που βρίσκεται σε φρούτο βελτιώνει σημαντικά τους δείκτες της καρδίας
Μελέτες
05/10/2026 - 08:15
5 τρόποι για να αγαπήσετε τον εαυτό σας - Τι λέει η ψυχολογία
Ευ Ζην
05/10/2026 - 06:41
Γιατί αξίζει να καταναλώνετε περισσότερο μέλι φθινόπωρο και χειμώνα
Ευ Ζην
05/10/2026 - 06:25
Σαρδέλες: Η διατροφική «υπερτροφή» που θέλει όμως μέτρο
Ευ Ζην
05/10/2026 - 06:14
Κομισιόν: Δίμηνη προθεσμία για να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων
Πολιτική Υγείας
05/10/2026 - 06:01
Floating French Manicure: Η μίνιμαλ τάση στα νύχια που ταιριάζει με κάθε εμφάνιση
Ευ Ζην
04/10/2026 - 09:32
Πώς θα βάλετε το περπάτημα στη ζωή σας - Εβδομαδιαίο πλάνο για να ξεκινήσετε
Ευ Ζην
04/10/2026 - 08:13
Πώς θα γίνεις πιο κοινωνικός σε 8 απλά βήματα - Τι λέει η ψυχολογία
Ευ Ζην
04/10/2026 - 06:45
5 συνταγές με σταφύλια που θα δώσουν γεύση ακόμα και στα πιο βαρετά γεύματα
Ευ Ζην
04/10/2026 - 06:27
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν παίρνετε συμπληρώματα κρεατίνης χωρίς να ασκείστε
Μελέτες
04/10/2026 - 06:11
Στρες, κούραση ή κάτι πιο σοβαρό; Τι κρύβεται πίσω από τα κενά μνήμης
Μελέτες
04/10/2026 - 06:00
Ακόμη και μία προπόνηση ενδυνάμωσης την εβδομάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά στο σώμα και την υγεία σας
Ευ Ζην
03/10/2026 - 09:38
Τρεις σημαντικές αιτίες της κατάθλιψης, σύμφωνα με την ψυχολογία
Ευ Ζην
03/10/2026 - 08:14

ΔΗΜΟΦΙΛΗ