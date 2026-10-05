Πώς θα καθαρίσετε εύκολα και σε βάθος το πλυντήριο πιάτων για καλύτερη απόδοση και πιάτα που αστράφτουν

Αν δεν κάνετε τη βασική συντήρηση του πλυντηρίου πιάτων σας, δεν μπορείτε να περιμένετε να αποδίδει στο μέγιστο.

Το πλυντήριο πιάτων αναλαμβάνει να καθαρίζει όλα τα βρόμικα πιάτα σας, αλλά δεν μπορεί να καθαρίσει μόνο του. Αν δεν το φροντίζετε λίγο, μπορεί με τον καιρό να αρχίσει να αφήνει στίγματα, θαμπάδες και υπολείμματα τροφών στα πιάτα, να λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά και τελικά να έχει μικρότερη διάρκεια ζωής.

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές πλυντηρίων πιάτων, το πόσο συχνά χρειάζεται καθάρισμα εξαρτάται από το πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε και από το αν συνήθως απομακρύνετε ή ξεπλένετε τα υπολείμματα τροφών από τα πιάτα πριν τα βάλετε στο πλυντήριο.

Αν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων καθημερινά, ή ακόμη και περισσότερες από μία φορές την ημέρα, και δεν απομακρύνετε ποτέ τα υπολείμματα τροφών από τα πιάτα, ίσως χρειάζεται να ελέγχετε το φίλτρο μία φορά την εβδομάδα.

Αν το χρησιμοποιείτε πιο αραιά και ξεπλένετε ελαφρά ή απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών από τα πιάτα, αρκεί να το ελέγχετε μία φορά τον μήνα. Σημείωση: Αν και είναι καλή ιδέα να ξεπλένετε ελαφρά τα πιάτα ή να απομακρύνετε τα πολλά υπολείμματα πριν τα βάλετε στο πλυντήριο, δεν χρειάζεται να τα πλένετε από πριν. Τα σύγχρονα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων χρειάζονται στην πραγματικότητα λίγα υπολείμματα τροφών πάνω στα πιάτα για να δράσουν σωστά.

Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο του πλυντηρίου πιάτων

Στα περισσότερα μοντέλα, κάτω από τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, στον πάτο του πλυντηρίου, υπάρχει ένα φίλτρο που συγκρατεί τα υπολείμματα τροφών, ώστε να μην κυκλοφορούν ξανά μέσα στη συσκευή και να μην καταλήγουν στα καθαρά πιάτα. Το πλυντήριό σας μπορεί να διαθέτει περισσότερα από ένα φίλτρα, γι’ αυτό ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης για τις οδηγίες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο.

Βγάλτε το φίλτρο και αδειάστε το.

Τρίψτε το απαλά με μια παλιά οδοντόβουρτσα ή με μια μαλακή βούρτσα για μπουκάλια.

Ξεπλύνετέ το καλά.

Τοποθετήστε το προσεκτικά ξανά στη θέση του.

Πώς να καθαρίσετε σε βάθος το πλυντήριο πιάτων με ξίδι

Περίπου μία φορά τον μήνα, κάντε έναν κύκλο καθαρισμού για να καθαρίσετε σε βάθος το εσωτερικό του πλυντηρίου. Με τον καιρό μπορεί να συσσωρευτούν άλατα από το νερό της βρύσης, υπολείμματα απορρυπαντικού και λιπαρές ουσίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό καθαριστικό για πλυντήρια πιάτων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να καθαρίζουν τη συσκευή και να απομακρύνουν τα άλατα, ή να χρησιμοποιήσετε ξίδι. Δείτε πώς, σύμφωνα με την KitchenAid, η οποία κατασκευάζει πλυντήρια πιάτων:

Βάλτε δύο φλιτζάνια λευκό αποσταγμένο ξίδι σε ένα ανθεκτικό γυάλινο δοχείο ή σε μια μεζούρα κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων και τοποθετήστε το στο κάτω καλάθι.

Βάλτε το πλυντήριο σε έναν πλήρη κύκλο πλύσης, επιλέγοντας στέγνωμα με αέρα ή πρόγραμμα στεγνώματος εξοικονόμησης ενέργειας. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό. Το ξίδι θα αναμειχθεί με το νερό της πλύσης.

Σημαντική σημείωση: Μην το παρακάνετε και μην κάνετε αυτόν τον κύκλο καθαρισμού περισσότερες από μία φορές τον μήνα. Το ξίδι είναι όξινο και η υπερβολική χρήση του μπορεί να προκαλέσει φθορά στο πλυντήριο πιάτων, ακόμη και αν το εσωτερικό του είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Και φυσικά, μην χρησιμοποιήσετε χλωρίνη, γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Αυτό ήταν. Με αυτή τη μικρή φροντίδα, το πλυντήριο πιάτων σας θα συνεχίσει να σας δίνει πιο καθαρά πιάτα.