Αλλάζει η εποχή, αλλάζει και η όρεξή μας;

Με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές και τα πιο δροσερά πρωινά, πολλοί παρατηρούμε ότι η όρεξή μας γίνεται πιο έντονη. Οι ελαφριές σαλάτες και τα φρούτα του καλοκαιριού δεν μας «γεμίζουν» πια όπως πριν, και στρεφόμαστε συχνότερα σε ζεστά, πιο χορταστικά πιάτα. Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς ο οργανισμός προσαρμόζεται σταδιακά στις διαφορετικές συνθήκες της εποχής.

Γιατί αυξάνεται η όρεξη όταν πέφτει η θερμοκρασία;

Όταν η θερμοκρασία μειώνεται, το σώμα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να τη ρυθμίσει. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως θερμορρύθμιση, στέλνει στον εγκέφαλο σήματα που ενισχύουν το αίσθημα της πείνας. Παράλληλα, η μείωση των ωρών ηλιοφάνειας επηρεάζει ορμόνες όπως η σεροτονίνη και η μελατονίνη, κάτι που συχνά συνδέεται με μεγαλύτερη επιθυμία για υδατάνθρακες και «παρηγορητικά» φαγητά. Αν προσθέσουμε και τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα, καθώς περνάμε περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους, γίνεται κατανοητό γιατί το φθινόπωρο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ανάγκη για ενέργεια και, κατ’ επέκταση, σε μεγαλύτερη κατανάλωση τροφής.

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να «πολεμήσουμε» την όρεξή μας, αλλά να μάθουμε να την καθοδηγούμε σωστά, επιλέγοντας τροφές που προσφέρουν κορεσμό, θρεπτική αξία και σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα.

Ο ρόλος των υγιεινών λιπαρών

Τα υγιεινά λιπαρά μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο σύμμαχο, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Τα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, που βρίσκουμε μεταξύ άλλων στο ελαιόλαδο, στους ξηρούς καρπούς, στους σπόρους και στα λιπαρά ψάρια, συμβάλλουν στον κορεσμό και βοηθούν ώστε ένα γεύμα να μας χορταίνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι, περιορίζεται το τσιμπολόγημα ανάμεσα στα γεύματα.

Παράλληλα, τα λιπαρά είναι απαραίτητα για την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών A, D, E και K. Η βιταμίνη D, ειδικά, αποκτά ιδιαίτερη σημασία το φθινόπωρο, καθώς η έκθεσή μας στον ήλιο μειώνεται, ενώ τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και της καρδιάς και συνδέονται με την καλή διάθεση.

Ταχίνι: ένας θησαυρός για το φθινόπωρο

Ανάμεσα στις πηγές καλών λιπαρών, ξεχωριστή θέση κατέχει το ταχίνι, ένα τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας που συχνά χαρακτηρίζεται ως υπερτροφή. Το ταχίνι είναι 100% αλεσμένο σουσάμι και είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, ενώ παρέχει και φυτική πρωτεΐνη, η οποία ενισχύει ακόμη περισσότερο το αίσθημα κορεσμού. Είναι επίσης καλή πηγή ασβεστίου - ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ταχίνι ολικής άλεσης -, μαγνησίου, σιδήρου και βιταμινών του συμπλέγματος Β, θρεπτικών συστατικών που στηρίζουν τα οστά, το νευρικό σύστημα και τα επίπεδα ενέργειας. Περιέχει ακόμη λιγνάνες, όπως η σεσαμίνη, με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.

Η θρεπτική του αξία και η ευκολία με την οποία μπορεί να ενταχθεί σε διάφορα γεύματα το καθιστούν μια πρακτική επιλογή για την καθημερινή διατροφή. Μπορούμε να το απλώσουμε σε φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης με λίγο μέλι για ένα θρεπτικό πρωινό, να το προσθέσουμε σε χυλό βρώμης με μήλο και κανέλα, να φτιάξουμε σάλτσα για ψητά λαχανικά ή να δοκιμάσουμε την παραδοσιακή ταχινόσουπα.

Επειδή είναι ένα τρόφιμο με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, η ποσότητα έχει σημασία. Μία έως δύο κουταλιές της σούπας μπορούν εύκολα να ενταχθούν σε ένα ισορροπημένο καθημερινό διαιτολόγιο.

Μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Το φθινόπωρο είναι επίσης μια καλή ευκαιρία να στραφούμε περισσότερο στα εποχικά τρόφιμα. Η κολοκύθα, η γλυκοπατάτα, τα μήλα, τα ρόδια, τα κάστανα και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά μπορούν να δώσουν ποικιλία στα καθημερινά γεύματα και να αξιοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Οι σούπες και τα όσπρια προσφέρουν ζεστασιά και φυτικές ίνες, ενώ η επαρκής ενυδάτωση παραμένει σημαντική, ακόμη κι αν δεν διψάμε όπως το καλοκαίρι. Τέλος, τα τακτικά, ισορροπημένα γεύματα βοηθούν στη σταθερότερη διαχείριση της όρεξης μέσα στην ημέρα.

Συμπερασματικά, το φθινόπωρο δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από υπερβολές ή περιορισμούς. Ακούγοντας τις ανάγκες του σώματός μας και δίνοντας χώρο σε θρεπτικά τρόφιμα, όπως το ταχίνι, τα όσπρια, τα εποχικά λαχανικά και οι ξηροί καρποί, μπορούμε να προσαρμόσουμε τη διατροφή μας στη νέα εποχή με ισορροπία, ποικιλία και απόλαυση.