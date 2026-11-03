ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο 13% - Τι προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πολιτική Υγείας
Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο 13% - Τι προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Eurokinissi/Γρ. Τύπου Πρωθυπουργού/Δημήτρης Παπαμήτσος
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 13:20

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στα προϊόντα περιόδου δηλαδή σερβιέτες, ταμπόν κτλ. για τα οποία θα εφαρμοστεί μείωση του ΦΠΑ.

«Θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%. Είναι κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης», προανήγγειλε από το ραδιόφωνο του Alpha 9,89 μιλώντας σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο θα ισχύσει από 01/01/2027.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι υπάρχει μία στρέβλωση στα προϊόντα περιόδου με τον ΦΠΑ στο 24% και ότι υπάρχουν κορίτσια που δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία εν όψει των εκλογών του 2027 να περιλαμβάνονται στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ για το 2028.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «μεγαλύτερες μειώσεις στο ΦΠΑ θα δημιουργούσαν τρύπα στα δημοσιονομικά», προσθέτοντας ότι «έχουμε κάνει μειώσεις και θέλουμε να προχωρήσουμε κι άλλες». Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι έχει ζητήσει να εξεταστούν προγράμματα παροχής δωρεάν προϊόντων περιόδου σε σχολεία για κορίτσια σε υποβαθμισμένες περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η παραπάνω πρωτοβουλία έρχεται μετά από σχετική πανελλαδική έρευνα των It’s Just Period, Deon Policy Institute & WHEN με την επιστημονική συνεργασία της MRB Hellas και τη χρηματοδότηση της Lidl Ελλάς και του Mediterranean Women’s Fund, σύμφωνα με την οποία 1 στις 8 γυναίκες (12,5%) δηλώνει ότι τους τελευταίους 12 μήνες δεν μπόρεσε τουλάχιστον μία φορά να αγοράσει προϊόντα περιόδου λόγω οικονομικής αδυναμίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2026 - 13:30

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛ.Α.Σ.: «Καλούμε τον υπουργό Υγείας να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για το νοσοκομείο Καλαμάτας»
ΕΛ.Α.Σ.: «Καλούμε τον υπουργό Υγείας να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για το νοσοκομείο Καλαμάτας» 03 Νοεμβρίου 2026
myEOPYY app και Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων - Τα νέα ψηφιακά εργαλεία των ασφαλισμένων 03 Νοεμβρίου 2026
myEOPYY app και Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων - Τα νέα ψηφιακά εργαλεία των ασφαλισμένων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι τροφές που βοηθούν στις κράμπες περιόδου

Οι τροφές που βοηθούν στις κράμπες περιόδου

Ευ Ζην
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θα αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια»

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θα αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια»

Πολιτική Υγείας
ΕΛΑΣ για φάρμακα κατ&#039; οίκον: «Το ερώτημα δεν είναι αν φτάνουν. Είναι πότε, σε τι κατάσταση, και σε πόσους»

ΕΛΑΣ για φάρμακα κατ' οίκον: «Το ερώτημα δεν είναι αν φτάνουν. Είναι πότε, σε τι κατάσταση, και σε πόσους»

Πολιτική Υγείας
Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Το άδειο καλάθι και η παραδοχή αποτυχίας

Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Το άδειο καλάθι και η παραδοχή αποτυχίας

Πολιτική Υγείας
Άδειο το καλάθι Μητσοτάκη για την Υγεία στη ΔΕΘ

Άδειο το καλάθι Μητσοτάκη για την Υγεία στη ΔΕΘ

Πολιτική Υγείας
Κυριάκος Μητσοτάκης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων – Έπεσε από το ποδήλατο και χτύπησε στον ώμο

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων – Έπεσε από το ποδήλατο και χτύπησε στον ώμο

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αγρίνιο: Κραυγή αγωνίας από τους θαλασσαιμικούς – Συνεχίζεται το πρόβλημα της έλλειψης αίματος στο νοσοκομείο
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 14:20
Eπιθέσεις χάκερ σε κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ: Εκατοντάδες εκτεθειμένα συστήματα στην Ελλάδα
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 13:47
ΥΓΕΙΑ: Πρώτη χρήση στην Ελλάδα του προηγμένου ενδοκαρδιακού υπερήχου της Philips
Επιχειρείν
03/11/2026 - 13:42
Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο 13% - Τι προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Υγείας
03/11/2026 - 13:20
myEOPYY app και Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων - Τα νέα ψηφιακά εργαλεία των ασφαλισμένων
Πολιτική Υγείας
03/11/2026 - 13:07
ΕΛ.Α.Σ.: «Καλούμε τον υπουργό Υγείας να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για το νοσοκομείο Καλαμάτας»
Πολιτική Υγείας
03/11/2026 - 12:57
Καρκίνος τραχήλου μήτρας: Εκτιμήσεις για αύξηση των θανάτων κατά 39,3% παγκοσμίως έως το 2050
Μελέτες
03/11/2026 - 12:36
Επίθεση Γεωργιάδη σε Τσίπρα για το νοσοκομείο Καλαμάτας: «Δεν τσιμπάω, κάνε φασαρία μόνος σου…»
Πολιτική Υγείας
03/11/2026 - 12:06
«Άσκηση σημαίνει ζωή»: Το μήνυμα του Μάριου Θεμιστοκλέους με ένα βίντεο στα social media
Πολιτική Υγείας
03/11/2026 - 11:50
Ενεργειακά ποτά και νέοι: Έρευνα προειδοποιεί για τον κίνδυνο καρδιακής ανακοπής ή εμφράγματος
Μελέτες
03/11/2026 - 11:32
Γρίπη των πτηνών: Ένας ασθενής πέθανε στην Ουάσινγκτον – Ο τρίτος θάνατος στις ΗΠΑ
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 11:04
ΗΠΑ: Ένα παιδί πέθανε από ιλαρά στη Νέα Υόρκη – Ο πρώτος θάνατος μετά από 30 χρόνια
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 10:43
Καρκίνος παγκρέατος: Οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση
Ευ Ζην
03/11/2026 - 10:26
Έρευνα του JAMA αποκαλύπτει: Το 1/3 των ασθενών λένε ψέματα στους γιατρούς για να πάρουν αντιβιοτικά
Φάρμακο
03/11/2026 - 09:34
Πορτοκάλι: 10 διαφορετικοί τρόποι να το αξιοποιήσετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/11/2026 - 08:17
Νοέμβριος: Αυτά είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Ευ Ζην
03/11/2026 - 06:48
Panettone: Η απλή συνταγή για το πιο χριστουγεννιάτικο κέικ
Ευ Ζην
03/11/2026 - 06:30
Black Friday: Τα ψυχολογικά τρικ που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να ψωνίζουμε περισσότερο στις εκπτώσεις
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 06:12
Το ιατρικό ραντεβού γίνεται είδος πολυτελείας;
Επικαιρότητα
03/11/2026 - 06:00
Πώς ο αριθμός των παιδιών που έχετε επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία γερνάτε
Μελέτες
02/11/2026 - 20:01
Αρχιτέκτονας συμβουλεύει: «Αν έχετε υγρασία στο σπίτι, κολλήστε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο στον τοίχο»
Ευ Ζην
02/11/2026 - 19:23
Πώς μπορείτε να τρώτε συχνά μακαρόνια και να χάνετε βάρος
Ευ Ζην
02/11/2026 - 18:51
Ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια: Ανησυχητική αύξηση στους τραυματισμούς παιδιών
Μελέτες
02/11/2026 - 18:23
ΕΙΝΑΠ για Αττικόν: «Να ακυρωθεί η προκήρυξη γιατρού με όρους μειοδοτικού διαγωνισμού»
Επικαιρότητα
02/11/2026 - 17:40
Μάκα: Τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις βοηθάει
Ευ Ζην
02/11/2026 - 17:13
ΠΟΥ: Ο Έμπολα αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη μιας διεθνούς συνθήκης για τις πανδημίες
Επικαιρότητα
02/11/2026 - 16:04
Η απλή συνήθεια που μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 5 μορφών καρκίνου
Ευ Ζην
02/11/2026 - 15:40
Άδωνις Γεωργιάδης: Το Ταμείο Ανάκαμψης έφερε οφέλη στο ΕΣΥ – Ανακαινίστηκαν 93 νοσοκομεία και 170 ΚΥ
Πολιτική Υγείας
02/11/2026 - 14:49
Υγιεινή συνταγή για μελομακάρονα με ελάχιστη ζάχαρη
Επικαιρότητα
02/11/2026 - 14:17
Πέπε Μελ: Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο πρώην προπονητής του ΟΦΗ
Επικαιρότητα
02/11/2026 - 14:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ