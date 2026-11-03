Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο 13% - Τι προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στα προϊόντα περιόδου δηλαδή σερβιέτες, ταμπόν κτλ. για τα οποία θα εφαρμοστεί μείωση του ΦΠΑ.

«Θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%. Είναι κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης», προανήγγειλε από το ραδιόφωνο του Alpha 9,89 μιλώντας σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο θα ισχύσει από 01/01/2027.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι υπάρχει μία στρέβλωση στα προϊόντα περιόδου με τον ΦΠΑ στο 24% και ότι υπάρχουν κορίτσια που δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία εν όψει των εκλογών του 2027 να περιλαμβάνονται στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ για το 2028.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «μεγαλύτερες μειώσεις στο ΦΠΑ θα δημιουργούσαν τρύπα στα δημοσιονομικά», προσθέτοντας ότι «έχουμε κάνει μειώσεις και θέλουμε να προχωρήσουμε κι άλλες». Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι έχει ζητήσει να εξεταστούν προγράμματα παροχής δωρεάν προϊόντων περιόδου σε σχολεία για κορίτσια σε υποβαθμισμένες περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η παραπάνω πρωτοβουλία έρχεται μετά από σχετική πανελλαδική έρευνα των It’s Just Period, Deon Policy Institute & WHEN με την επιστημονική συνεργασία της MRB Hellas και τη χρηματοδότηση της Lidl Ελλάς και του Mediterranean Women’s Fund, σύμφωνα με την οποία 1 στις 8 γυναίκες (12,5%) δηλώνει ότι τους τελευταίους 12 μήνες δεν μπόρεσε τουλάχιστον μία φορά να αγοράσει προϊόντα περιόδου λόγω οικονομικής αδυναμίας.