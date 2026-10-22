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Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων: Προστίθενται 235 νέα φάρμακα

Φάρμακο
Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων: Προστίθενται 235 νέα φάρμακα
Eurokinissi/Τατιάνα Μπόλαρη
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 11:07

Ποια φάρμακα προστίθενται σε κάθε κατηγορία στον υπό έκδοση Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (ΚΑΦ).

Το υπουργείο Υγείας προχωρά σε μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στη φαρμακευτική περίθαλψη με την προσθήκη 235 νέων φαρμάκων στον υπό έκδοση Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (ΚΑΦ).

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών, ενισχύοντας παράλληλα την προσπάθεια για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης.

Ειδικότερα, στον υπό έκδοση κατάλογο περιλαμβάνονται:

• 112 νέα γενόσημα φάρμακα, τα οποία διευρύνουν τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και ενισχύουν τον ανταγωνισμό στη φαρμακευτική αγορά.
• 54 νέα φάρμακα, προσφέροντας πρόσθετες δυνατότητες φαρμακευτικής αντιμετώπισης.
• 31 νέα γενόσημα φάρμακα του ν. 3816/2010, τα οποία εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις.
• 38 νέα φάρμακα του ν. 3816/2010, ενισχύοντας περαιτέρω τις θεραπευτικές δυνατότητες για ασθενείς με σοβαρά νοσήματα.

«Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κάλυψη των αναγκών ασθενών με σοβαρές παθήσεις, καθώς και στη διασφάλιση περισσότερων επιλογών για την κατάλληλη φαρμακευτική τους αγωγή.

Η επικείμενη επικαιροποίηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης. Η προσθήκη νέων γενοσήμων δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την ορθολογικότερη διαχείριση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ η ένταξη νέων μη γενόσημων φαρμάκων εμπλουτίζει το φάσμα των διαθέσιμων θεραπειών.

Με επίκεντρο τον ασθενή, το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει την υλοποίηση μιας φαρμακευτικής πολιτικής που συνδυάζει την ισότιμη πρόσβαση στις αναγκαίες θεραπείες με την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η συνεχής ανανέωση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με σταθερό στόχο την ουσιαστική ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας της φαρμακευτικής περίθαλψης», αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2026 - 11:14

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