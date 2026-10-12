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Γεωργιάδης: «Θα έχουμε αρκετές χιλιάδες προσλήψεις νοσηλευτών τους επόμενους μήνες στα νοσοκομεία»

Πολιτική Υγείας
Γεωργιάδης: «Θα έχουμε αρκετές χιλιάδες προσλήψεις νοσηλευτών τους επόμενους μήνες στα νοσοκομεία»
Newsroom
Δευτέρα, 12/10/2026 - 11:36
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Τι ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στην εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» με τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Στέλλα Παπαμιχαήλ, στο ΕΡΤNews, σχολίασε την επικαιρότητα, ενώ αναφέρθηκε και στις ελλείψεις νοσηλευτών στο ΕΣΥ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πιθανόν να έχουμε αρκετές χιλιάδες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού σε νοσηλευτές τους επόμενους μήνες».

Ας δούμε αναλυτικά τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη.

Για τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ:

«Το μεγάλο έλλειμμα του ΕΣΥ σήμερα πράγματι είναι οι νοσηλευτές. Είχαμε όμως ένα ευχάριστο γεγονός. Στις θέσεις επικουρικού προσωπικού για νοσηλευτές που έχουμε ανοίξει, δεχθήκαμε αρκετές χιλιάδες αιτήσεις. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών για το πόσες περισσότερες θέσεις νοσηλευτών θα μπορέσουν να μας εγκρίνουν. Πιθανόν να έχουμε αρκετές χιλιάδες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού σε νοσηλευτές τους επόμενους μήνες».

Για το νέο πλαίσιο απαγόρευσης των social media στα παιδιά:

«Υπάρχουν πλέον πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι στις πολύ νεαρές ηλικίες η συνεχής ενασχόληση με την οθόνη βλάπτει σοβαρά την υγεία. Απευθύνω μία δημόσια έκκληση στους γονείς. Η οθόνη είναι για λίγη ώρα. Το παιδί πρέπει να έχει πολλά ερεθίσματα, όχι μόνο την οθόνη. Ειδικότερα, τα social media έχουν αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα διότι εθίζουν τα παιδιά και τα βάζουν πολύ γρήγορα, πριν ακόμα η βιολογική τους ηλικία τούς επιτρέψει να έχουν τις αντιστάσεις και την ωριμότητα, σε διάφορα επικίνδυνα πράγματα. Κατά συνέπεια για να αποφύγουμε την μεγάλη τους έκθεση και τους κινδύνους για την ψυχική τους υγεία προχωρούμε προς αυτή την απαγόρευση. Δεν είμαστε οι μοναδικοί στον κόσμο. Το ξεκίνησε πρώτη η Αυστραλία και μια σειρά χωρών το εφαρμόζει ήδη».

Για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ψυχική υγεία:

«Το νομοσχέδιο έχει βγει ήδη σε δημόσια διαβούλευση και έχει δεχθεί εξαιρετικά θετικές κριτικές από το σύνολο σχεδόν της κοινότητας των ψυχολόγων και των ασχολούμενων με τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Σκοπός μας είναι να ξέρουμε ποιος μπορεί να κάνει τι. Τι πιστοποίηση και τι πτυχία πρέπει να έχει και βάσει των πτυχίων που έχει τι υπηρεσίες μπορεί να παρέχει και τι δεν μπορεί. Είναι μία πολύ μεγάλη αναβάθμιση του συγκεκριμένου χώρου. Δημιουργείται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την ένωση των ψυχολόγων, που έως τώρα υπήρχαν μόνο ιδιωτικά σωματεία και δημιουργούνται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Μπαίνει μία τάξη».

Για το θανατηφόρο περιστατικό με το ασθενοφόρο στην Κύθνο:

«Το ασθενοφόρο πήγε σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο γιατρός πρόσφερε τις υπηρεσίες του στον άνθρωπο, είχε όλα τα τεχνικά μέσα για να τον επαναφέρει, δυστυχώς ο άνθρωπος δεν επανήλθε. Μια δημοσιογράφος τηλεοπτικού καναλιού παρουσίασε το λυπηρό περιστατικό ως αποτυχία του συστήματος και ευθύνη του ΕΣΥ, ενώ στην πραγματικότητα παρείχαμε στον άνθρωπο τις δυνατότητες που μας δίνει η επιστήμη και η τεχνολογία. Όλο το ρεπορτάζ ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Της ζήτησα να ανασκευάσει, εκείνη επιμένει. Είναι άλλο να υβρίζεις το ΕΣΥ και άλλο να υβρίζεις τον Γεωργιάδη. Εμένα ας με βρίζουν όσο θέλουν. Το να πλήττεις όμως την εμπιστοσύνη του κόσμου στο ΕΣΥ εκτός από παραπληροφόρηση είναι και ποινικό ζήτημα».

Για τα αποτελέσματα των ελέγχων του «MedWatch» στα ιδιωτικά ιατρεία:

«Με το «MedWatch» πλέον όλοι γνωρίζουν ότι τους παρακολουθούμε κάθε μέρα και πολλές φορές. Η παραβατικότητα παραμένει ένα πολύ μικρό κλάσμα του συνόλου της εκάστοτε επιστημονικής κοινότητας. Είναι χαμηλή, κάτω από το 1%. Συνεχώς μπαίνουν πάρα πολλοί κλάδοι στην πλατφόρμα, όπως οι διαιτολόγοι και οι φυσικοθεραπευτές».

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 11:49
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