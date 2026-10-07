Γεωργιάδης: «Αν είχαν τηρηθεί οι νόμοι, δεν θα πέθαινε ο Μαζωνάκης, οι γιατροί έχουν την ευθύνη»

Στην εκπομπή «10 Παντού» με τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Κατερίνα Παπακωστοπούλου, στο OPEN ήταν καλεσμένος σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας σχολίασε την επικαιρότητα, ενώ αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στην πολύκροτη υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακολουθούν αναλυτικά όλα όσα δήλωσε.

Για την υπόθεση Μαζωνάκη:

«Το αν κάτι πήγε στραβά, θα το κρίνουν οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Δεν επεμβαίνω στην εξέλιξη της δικαιοσύνης. Στο ερώτημα αν υπήρχε δόλος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν πιστεύω με τίποτα ότι υπήρχε δόλος».

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και το Υπουργείο Υγείας είχαν ορίσει τους νόμους. Η κυρία Γάκα αποφάσισε να παραβιάσει τους νόμους. Δεν είναι ότι οι νόμοι τηρήθηκαν και πέθανε ο Μαζωνάκης, οι νόμοι παραβιάστηκαν. Αν είχαν τηρηθεί οι νόμοι, δεν θα πέθαινε ο Μαζωνάκης. Άρα, ποιος έχει την ευθύνη; Αυτοί που σχεδιάζουν τους νόμους ή εκείνη που αποφάσισε να παραβιάσει τους νόμους;».

«Είναι προφανές ότι η κυρία Γάκα έχει παρανομήσει. Έχει παρανομήσει που λειτουργούσε το μηχάνημα χωρίς άδεια. Έχει παρανομήσει που λειτουργούσε το μηχάνημα σε χώρο που δεν μπορούσε να πάρει άδεια. Και έχει παρανομήσει αν έδωσε στον Μαζωνάκη προποφόλη γιατί αυτό μπορεί να το χορηγήσει μόνο αναισθησιολόγος».

Για το νέο πλαίσιο ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρεία:

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι υπόλοιποι Ιατρικοί Σύλλογοι μας έχουν καταθέσει κάποιες προτάσεις νομοθετικού χαρακτήρα για το πώς μπορούν οι έλεγχοι να γίνονται πιο αποτελεσματικοί. Στο νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε στις 29 Οκτωβρίου θα προσθέσουμε μία τροπολογία, υιοθετώντας πολλές από αυτές τις προτάσεις. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τους ελέγχους πιο γρήγορους και πιο ουσιαστικούς».

Για το «μοντέλο Καλύμνου» και την εφαρμογή του στην υπόλοιπη χώρα:

«Είναι μια ιδέα που είχα, την ξεκινήσαμε πιλοτικά στην Κάλυμνο και θα την εφαρμόσουμε σε όλη την Ελλάδα. Ποια είναι η ιδέα; Σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο που μπορεί να υποστηρίξει χειρουργικές επεμβάσεις και είναι σε απομακρυσμένη περιοχή, όπως η Κάλυμνος, αντί να περιμένουν οι ασθενείς να χειρουργηθούν στο κοντινότερο μεγάλο νοσοκομείο, στην προκειμένη περίπτωση στη Ρόδο, να πηγαίνουν οι ίδιοι οι γιατροί και να τους χειρουργούν εκεί. Και αυτό κάναμε. Όλη η χειρουργική ομάδα της ορθοπεδικής κλινικής της Ρόδου, υπό τον Μιχάλη Σοκορέλο, μετακινήθηκε στην Κάλυμνο και έκανε τις χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό έχω σκοπό να το επεκτείνω σε πολλά περιφερειακά νοσοκομεία. Με αυτό τον τρόπο και θα μειώνουμε τη λίστα αναμονής για χειρουργεία και θα μειώνουμε την ταλαιπωρία του κόσμου».