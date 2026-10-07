Γεωργιάδης: «Το MedWatch δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ – Παγκόσμιο το πρόβλημα με τα κενά ασφαλείας στις κλινικές ευζωίας

Απάντηση Γεωργιάδη στη Βουλή με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τους ελέγχους σε ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στη Βουλή για την κριτική που δέχεται για τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές ευζωίας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας – απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρείων που πραγματοποιούν θεραπείες πλασμαφαίρεσης - υποστήριξε ότι δημιουργήθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ το Μedwatch, προσθέτοντας παράλληλα ότι το θεσμικό πλαίσιο για την αναγεννητική ιατρική βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία από επιτροπή ειδικών επιστημόνων, ακαδημαϊκών και γιατρών.

Επίσης, τόνισε ότι τα κενά ασφαλείας και οι παραπλανητικές διαφημίσεις της αναγεννητικής ιατρικής δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αλλά παγκόσμιο και η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που βρήκε έναν τρόπο για να τις περιορίσει.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με τον ανεξάρτητο βουλευτή Νίκο Βρεττό βρέθηκε το Medwatch, με τον ίδιο να ζητά να δημοσιοποιηθεί η λίστα με τους πιθανούς παραβάτες που εντοπίζει το νέο εργαλείο του υπουργείου Υγείας.

«Μας είπατε να βγάλουμε τη λίστα αυτών που πιάνει το Medwatch. Την έννοια των προσωπικών δεδομένων την ξέρετε;», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης. «Εσείς τα βγάλατε υπουργέ!», είπε από την πλευρά του ο κ. Βρεττός. «Το έκανα μόνο για πρόσωπα δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως είναι η κα Καρυστιανού και ο κύριος Πατούλης!», ξεκαθάρισε ο υπουργός. Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι πρόσφατα αποκαλύφθηκαν κενά ασφαλείας ακόμα και σε κλινική στην Φινλανδία.

«Συνέβη στην Ελλάδα ένα τραγικό γεγονός, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε ότι φταίει ο ΙΣΑ, φταίει ο Γεωργιάδης, φταίει ο άλφα ή ο βήτα», είπε. «Είχαμε μία κυρία με τον σύζυγό της, οι οποίοι αποφάσισαν να παραβιάσουν τον νόμο. Εξαπάτησαν και τους ελεγκτές». Και συνέχισε ο υπουργός υγείας: «Στη ζωή υπάρχουν και απατεώνες. Εκεί είχαμε μια απάτη. Είχαμε τη χρήση ενός ιατρικού μηχανήματος που ο κατασκευαστής του και το Προεδρικό Διάταγμα που ισχύει στην Ελλάδα, δεν επέτρεπε να βρίσκεται αυτό το μηχάνημα σε αυτόν τον χώρο».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμα πως η αποκάλυψη αυτού του χαλαρού πλαισίου παρείχε κίνητρο για να προχωρήσει το υπουργείο Υγείας σε σειρά ενεργειών για να καλύψει τα κενά. Όσον αφορά την μετακίνηση του ΣΕΥΥΠ στην ΕΑΔ, ο κ. Γεωργάδης απάντησε φέρνοντας ως παράδειγμα την «υπόθεση ψευτογιατρού που έδινε ψεύτικες θεραπείες βλαστοκυττάρων, από το 2016 μέχρι το 2019, με συνέπεια τον θάνατο πέντε ανθρώπων», όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

«Πού ήταν τότε, το τόσο επιτυχημένο Σώμα των Επιθεωρητών Υγείας, για να τον πιάσει, κύριε;», είπε. Και επανέλαβε ότι το ΣΕΥΥΠ δεν καταργήθηκε αλλά πλέον λειτουργεί μέσα στην ΕΑΔ. Η ΕΑΔ «κάνει τη δουλειά της, κάνει ελέγχους. Αλλά όσους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να έχεις, κάποιοι απατεώνες που υπάρχουν θα ξεφεύγουν», πρόσθεσε.