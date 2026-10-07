Εντέλλεσθε και «λουκέτα» στο... καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών

Το... καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, όπως χαρακτηρίζει η κυβέρνηση το σύστημα Υγείας της χώρας, βρίσκεται στη δίνη τεράστιων προβλημάτων. Τα ζητήματα είναι τόσο σημαντικά που το προσωπικό έχει γίνει «περιοδεύων θίασος» λόγω των μετακινήσεων, ενώ ολόκληρα τμήματα κινδυνεύουν με αναστολή της λειτουργίας τους. Δεν είναι υπερβολή αν ισχυριστεί κάποιος ότι δεν ξέρει από ποια δομή θα σκάσει η αρνητική είδηση της ημέρας.

Υποστελέχωση και ελλείψεις συνθέτουν ένα τρομακτικό μείγμα, με σημαντικές συνέπειες σε υγειονομικούς και ασθενείς. Μέσα σ’ όλα έρχεται και η μεταφόρτωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας φαρμάκων των νοσηλευόμενων στους γιατρούς, για να επιβαρύνει επιπλέον το εξουθενωμένο προσωπικό.

Απειλείται με αναστολή λειτουργίας το Ακτινολογικό Τμήμα του «Αγία Ελένη»

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) καταγγέλλει τη σοβαρή υποστελέχωση του Ακτινολογικού Τμήματος του Σπηλιοπούλειου Νοσοκομείου «Η Αγία Ελένη», το οποίο οδηγείται σε αναστολή της λειτουργίας του. Το Αγία Ελένη αποτελεί τη μοναδική δημόσια δομή ανακουφιστικής θεραπείας.

Σύμφωνα με το έγγραφο της επιστημονικά υπεύθυνης του Τμήματος, μετά το εργατικό ατύχημα της μοναδικής τεχνολόγου ακτινολόγου που βρισκόταν σε ενεργό υπηρεσία, το Τμήμα έμεινε χωρίς διαθέσιμο τεχνολόγο, με συνέπεια τη διακοπή των ακτινογραφιών. Την ίδια στιγμή, αίτημα για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού εκκρεμεί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μάλιστα η προφορική εντολή της διοίκησης να μετακινηθεί τεχνολόγος από τους ακτινολόγους του Έλενα Βενιζέλου, τμήμα το οποίο επίσης έχει τραγικές ελλείψεις σε τεχνολόγους, δεν λύνει το πρόβλημα αλλά επιτείνει την περαιτέρω διάλυση και των 2 τμημάτων.

Μετακινήσεις και εντέλλεσθε προς τους γιατρούς του Δρομοκαΐτειου

Παράλληλα, η Διοίκηση του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο απέστειλε εντέλλεσθε στους ειδικευμένους ψυχιάτρους του νοσοκομείου, απαιτώντας να καλύψουν το πρόγραμμα εφημεριών του Σεπτεμβρίου με υπεράριθμες εφημερίες, υπό την απειλή ποινικών και διοικητικών ευθυνών. Επίσης, ζητήθηκε η συμμετοχή ψυχιάτρων από άλλα νοσοκομεία για την κάλυψη του προγράμματος.

Η ΕΙΝΑΠ εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στην εντατικοποίηση της εργασίας, στη σωματική και ψυχική εξάντληση των υγειονομικών και στις μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. «Εντολή σε γιατρό για εκτέλεση υπεράριθμων εφημεριών χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι ενέργεια προδήλως παράνομη. Όλα αυτά συμβαίνουν μόλις δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου για την ολοκλήρωση της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, την οποία ο υπουργός Υγείας σπεύδει να παρουσιάσει ως επιτυχημένη, ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις» σημειώνει η Ένωση. Την ίδια στιγμή, στο ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο παραμένουν τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και ασθενοφόρα, ενώ δεν εξασφαλίζεται η 24ωρη λειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Αντιδράσεις για την ηλεκτρονική παραγγελία φαρμάκων

Τέλος, έχει γίνει γνωστό ότι τις τελευταίες εβδομάδες σε πολλά νοσοκομεία της Αττικής και ολόκληρης της χώρας οι Διοικήσεις πιέζουν τους γιατρούς να εφαρμόζουν μία νέα πλατφόρμα εσωτερικής νοσοκομειακής συνταγογράφησης για τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Υπάρχει σχετική πρόσφατη κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τέλος Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, από τα νοσοκομειακά τμήματα όπου αυτό έχει γίνει προσπάθεια να εφαρμοστεί αλλά και από τα νοσοκομεία όπου γίνεται «εκπαίδευση» του προσωπικού προκειμένου να εφαρμοστεί, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Δεν πρόκειται για ψηφιακή πλατφόρμα ιατρικών οδηγιών αλλά για ψηφιακό σύστημα παραγγελίας ενδονοσοκομειακών φαρμάκων προς το φαρμακείο του κάθε νοσοκομείου. Δηλαδή επιχειρείται να μεταφορτωθούν στην Ιατρική Υπηρεσία κάθε νοσοκομείου όχι μόνο γραφειοκρατικές διοικητικές εργασίες αλλά και ιατρονομικές ευθύνες σε περίπτωση που κάποιο σκεύασμα δεν είναι διαθέσιμο στο φαρμακείο του νοσοκομείου ή «δεν εγκριθεί» (από ποιους και με ποια κριτήρια;) η χορήγησή του.

σε περίπτωση που κάποιο σκεύασμα δεν είναι διαθέσιμο στο φαρμακείο του νοσοκομείου ή «δεν εγκριθεί» (από ποιους και με ποια κριτήρια;) η χορήγησή του. Είναι αυτονόητα ανεφάρμοστο στην πράξη καθώς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πρέπει ο γιατρός ταυτόχρονα να πληκτρολογεί τις όποιες μεταβολές στη φαρμακευτική θεραπεία των νοσηλευόμενων ασθενών (σε μία ψηφιακή πλατφόρμα του κάθε νοσοκομείου η οποία διασυνδέεται με την ΗΔΙΚΑ). Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ θα πρέπει οι γιατροί να διακόπτουν συνεχώς την επίσκεψη στους ασθενείς έτσι ώστε να μεταβαίνουν κάθε φορά σε ένα τερματικό για να πληκτρολογούν. Και αυτό στις γνωστές απαράδεκτες συνθήκες ιατρικής και νοσηλευτικής υποστελέχωσης αλλά και του γνωστού χάους με «φιλοξενία» ασθενών σε διαδρόμους ή σε πτέρυγες διαφορετικών κλινικών.

(σε μία ψηφιακή πλατφόρμα του κάθε νοσοκομείου η οποία διασυνδέεται με την ΗΔΙΚΑ). Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ θα πρέπει οι γιατροί να διακόπτουν συνεχώς την επίσκεψη στους ασθενείς έτσι ώστε να μεταβαίνουν κάθε φορά σε ένα τερματικό για να πληκτρολογούν. Και αυτό στις γνωστές απαράδεκτες συνθήκες ιατρικής και νοσηλευτικής υποστελέχωσης αλλά και του γνωστού χάους με «φιλοξενία» ασθενών σε διαδρόμους ή σε πτέρυγες διαφορετικών κλινικών. Ακόμα και στην περίπτωση που το ψηφιακό αυτό σύστημα αφορούσε καθαρά ιατρικές οδηγίες (που ΔΕΝ αφορά, αλλά αντίθετα αφορά παραγγελίες σκευασμάτων προς το φαρμακείο του νοσοκομείου) θα επιβαλλόταν ο εφοδιασμός των ιατρικών τμημάτων με κατάλληλες κινητές συσκευές (π.χ. tablets) που θα συνδέονταν αυτόματα με την πλατφόρμα (π.χ. μέσω wifi).

Καταλήγοντας, οι νοσοκομειακοί γιατροί επισημαίνουν ότι αυτό που επιχειρείται είναι η συγκάλυψη της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των νοσοκομείων καθώς και των ελλείψεων επαρκών αποθεμάτων σκευασμάτων στα φαρμακεία των νοσοκομείων δια της μεταφόρτωσης των διοικητικών και ιατρονομικών ευθυνών στην Ιατρική Υπηρεσία.