Καταγγελία Γεωργιάδη: Με νευρικό κλονισμό η προϊσταμένη Επιθεώρησης Εργασίας μετά από φραστικό επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου

Σε νοσοκομείο της Αθήνας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η λιποθυμία σημειώθηκε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, το περιστατικό συνέβη κατά τη διαδικασία εξέτασης καταγγελίας της κ. Καρακίτσου για φερόμενες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο ίδιος έκανε λόγο για «νευρικό κλονισμό» της επιθεωρήτριας και κατήγγειλε επανειλημμένες αναβολές και ματαιώσεις της διαδικασίας.

«Η υπόθεση αυτή, που σε πολλούς κακώς προκαλεί τον γέλωτα, είναι πλέον τραγική», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι το ιστορικό της έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Το ιστορικό της υπόθεσης κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας παρέθεσε το χρονολόγιο της υπόθεσης, αναφέροντας ότι οι αρχικές καταγγελίες της εργαζομένης υποβλήθηκαν στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2026. Η πρώτη συζήτηση ορίστηκε για τις 24 Φεβρουαρίου, αλλά αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου, έπειτα από αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις 23 Απριλίου η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε αίτηση εξαίρεσης του επιθεωρητή κ. Χαρμαντά, ο οποίος επρόκειτο να εξετάσει την καταγγελία. Όταν το αίτημα απορρίφθηκε, κατέθεσε μήνυση εναντίον του, με αποτέλεσμα, όπως υποστήριξε ο υπουργός, να ματαιωθεί η εξέταση και ο επιθεωρητής να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ανέθεσε στη συνέχεια την υπόθεση σε άλλη επιθεωρήτρια και όρισε νέα ακρόαση για τις 17 Ιουνίου. Κατά την περιγραφή του κ. Γεωργιάδη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε τότε αίτηση εξαίρεσης και της προϊσταμένης επιθεωρήτριας, ενώ η ακρόαση ματαιώθηκε εκ νέου.

Μετά την απόρριψη των αιτήσεων εξαίρεσης, η επόμενη ακρόαση ορίστηκε για τις 2 Σεπτεμβρίου. Ο υπουργός ανέφερε ότι εκείνη την ημέρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διαδικασίας και ζήτησε νέα αναβολή. Η υπόθεση μεταφέρθηκε για τις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου η υπηρεσία να απαντήσει στα ζητήματα που είχαν τεθεί, και στη συνέχεια, έπειτα από ακόμη ένα αίτημα αναβολής, για τις 12 Νοεμβρίου.

Οι καταγγελίες για το σημερινό επεισόδιο

Για τη σημερινή διαδικασία, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση και κατά της προϊσταμένης επιθεωρήτριας. Κατά τους ισχυρισμούς του, την κατηγόρησε επίσης ότι είχε λάβει χρήματα από τον ίδιο και ότι συμμετείχε σε «εγκληματική συμμορία», στην οποία ενέπλεξε τον υπουργό Υγείας, τον Παύλο Μαρινάκη και άλλα πρόσωπα.

Ο υπουργός συνέδεσε το λιποθυμικό επεισόδιο της επιθεωρήτριας με τη φραστική αντιπαράθεση και ανέφερε ότι η ακρόαση ματαιώθηκε ξανά. Υποστήριξε ακόμη ότι, με βάση τις πληροφορίες που είχε, άλλοι επιθεωρητές δίσταζαν να αναλάβουν την υπόθεση, φοβούμενοι μηνύσεις ή επιπτώσεις στην υγεία τους.

Ζήτησε παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι η εργαζόμενη, η οποία, όπως ανέφερε, διεκδικεί δεδουλευμένα και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, εξακολουθεί να παραμένει απροστάτευτη. Απέδωσε τις καθυστερήσεις σε συμπεριφορές εκφοβισμού από την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζουν την εξέταση της καταγγελίας.

«Ελπίζω οι εισαγγελικές Αρχές να παρέμβουν και να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος», σημείωσε, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην προϊσταμένη επιθεωρήτρια και της ευχήθηκε περαστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με το επεισόδιο:

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2120863598532555034}