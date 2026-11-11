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ΕΛ.Α.Σ. για νοσηλευτικά πρωτόκολλα: «Η κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τη νομιμότητα»

Πολιτική Υγείας
ΕΛ.Α.Σ. για νοσηλευτικά πρωτόκολλα: «Η κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τη νομιμότητα»
Eurokinissi/Γιώργος Κονταρίνης
Newsroom
Τετάρτη, 11/11/2026 - 17:31

Ανακοίνωση του Τομέα Υγείας της ΕΛ.Α.Σ. για τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σε ανάρτησή του ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), για την υλοποίηση του έργου εκπόνησης Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων. Τα παραπάνω επισημαίνει ο Τομέας Υγείας της ΕΛ.Α.Σ., κάνοντας λόγο για «ανακοίνωση που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας, καθώς ακυρώνει τον ρόλο θεσμοθετημένων οργάνων της Νοσηλευτικής και αναδεικνύει την αντίληψη της κυβέρνησης στην διαχείριση των δημόσιων πόρων».

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. προστίθενται επίσης τα εξής: «Τα Νοσηλευτικά πρωτόκολλα ρητά προβλέπεται από τη νομοθεσία (Νόμος 4486/2017, άρθρο 45, παράγραφος 3) ότι συντάσσονται, συμπληρώνονται και τροποποιούνται από το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ), μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους κατά περίπτωση θεσμούς και εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας. Διαδικασία που επικύρωσε το ΕΣΑΝ και στην απόφαση της 8ης ολομέλειάς του, αποτυπώνοντας και τα κριτήρια εκπόνησή τους.

Η αγνόηση της σαφούς νομοθετικής πρόβλεψης και η αυθαίρετη μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΕΣΑΝ σε άλλους φορείς, για ακόμη μια φορά εκφράζουν την αλαζονεία της κυβέρνησης και την καθιστούν υπόλογη για την έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς και στην κοινότητα των Νοσηλευτών, καθώς και για την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος με αδιαφάνεια και χωρίς λογοδοσία.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας οφείλει άμεσα να απαντήσει στα πλαίσια της νομιμότητας εάν:

- η διαδικασία είναι εν γνώσει και έχει εγκριθεί από τη Νοσηλευτική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας

- ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πού θα κατευθυνθεί

- εάν υπάρχει γνωμοδότηση του ΕΣΑΝ

- και ποιος έχει την επιστημονική ευθύνη υλοποίησης του έργου

Τα Νοσηλευτικά πρωτόκολλα αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα της φροντίδας, την ασφάλεια των ασθενών και κατοχυρώνουν επιστημονικά τη νοσηλευτική άσκηση και πρακτική. Η διαδικασία εκπόνησής τους δεν μπορεί να αξιοποιείται για επικοινωνιακές προεκλογικές εξαγγελίες, ούτε να θέτει υπό αμφισβήτηση την επιστημονική τεκμηρίωση, τη διαφάνεια και το σεβασμό στους θεσμούς.

Η ΕΛ.Α.Σ. αναγνωρίζοντας τον ρόλο και την προσφορά των Νοσηλευτών, ζητά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας, την συμμετοχή του ΕΣΑΝ όπως προβλέπεται και τον σεβασμό του θεσμικού πλαισίου και των πολύτιμων δημόσιων πόρων. Η νομιμότητα είναι υποχρέωση μιας κυβέρνησης και όχι επιλογή ή ικανοποίηση αιτημάτων ημετέρων».

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2026 - 17:45

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