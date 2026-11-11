Foundayo: Το χάπι της Eli Lilly για την απώλεια βάρους βελτίωσε την υπνική άπνοια σε κλινική δοκιμή

Η Eli Lilly σχεδιάζει να υποβάλει αίτημα έγκρισης στις ΗΠΑ για τη θεραπεία της υπνικής άπνοιας έως το τέλος του 2026.

Η Eli Lilly ανακοίνωσε ότι το Foundayo μείωσε τις διακοπές της αναπνοής έως και κατά 44% μετά από 52 εβδομάδες σε ασθενείς με υπνική άπνοια που δεν λάμβαναν θεραπεία με θετική πίεση αεραγωγών (PAP), και κατά 27,5% σε όσους λάμβαναν τη συγκεκριμένη θεραπεία. Τα παραπάνω προέκυψαν στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής τελικού σταδίου, στην οποία συμμετείχαν 712 ασθενείς.

Οι συμμετέχοντες που έλαβαν Foundayo έχασαν επίσης, κατά μέσο όρο, περίπου 12 κιλά κατά τη διάρκεια της μελέτης, ανεξάρτητα από το αν ακολουθούσαν θεραπεία PAP. «Η αποφρακτική άπνοια ύπνου, η οποία επηρεάζει περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, αντιμετωπίζεται συνήθως με θεραπεία PAP, με τη χρήση μάσκας για την παροχή σταθερής ροής αέρα, διατηρώντας έτσι ανοιχτούς τους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια του ύπνου», σημειώνει το Reuters.

Το Foundayo, το οποίο εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος για την απώλεια βάρους, ανήκει στην κατηγορία φαρμάκων GLP-1. Η Eli Lilly σχεδιάζει να υποβάλει αίτημα έγκρισης στις ΗΠΑ για τη θεραπεία της άπνοιας ύπνου έως το τέλος του 2026.

Τα θετικά αποτελέσματα ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα, δήλωσε ο αναλυτής της Citi, Geoff Meacham, προσθέτοντας ότι μια διευρυμένη έγκριση θα μπορούσε να δημιουργήσει μια επιπλέον ευκαιρία για την κάλυψη του κόστους (αποζημίωση) και να ενισχύσει την υιοθέτηση του Foundayo, ιδίως μεταξύ των ασθενών που προτιμούν τη θεραπεία από το στόμα.

Το Foundayo μείωσε επίσης την έλλειψη οξυγόνου που σχετίζεται με την υπνική άπνοια κατά 55,9% στους συμμετέχοντες που δεν έκαναν χρήση θεραπείας PAP και κατά 45,8% σε εκείνους που έκαναν χρήση θεραπείας PAP. Η κλινική δοκιμή περιλάμβανε δύο ανεξάρτητες μελέτες: μία με 363 συμμετέχοντες που δεν μπορούσαν ή δεν επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν θεραπεία PAP, και μία άλλη με 349 συμμετέχοντες οι οποίοι ακολουθούσαν θεραπεία PAP τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της μελέτης.