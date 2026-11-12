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Υπ. Υγείας: Ξανά υφυπουργός Υγείας ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Πολιτική Υγείας
Υπ. Υγείας: Ξανά υφυπουργός Υγείας ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος
Eurokinissi/Γιώργος Κονταρίνης
Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 12:12

Στο παλιό του χαρτοφυλάκιο στο υπουργείο Υγείας επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Η επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα στη θέση του υφυπουργού ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε μίνι ανασχηματισμό στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Τη θέση του κ. Τσαβδαρίδη στο υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, ενώ υφυπουργός Εσωτερικών στη θέση του κ. Σπανάκη αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι είχε απομακρυνθεί λόγω της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με την επιστροφή του κ. Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε στο «X»:

«Οφείλω να πω ότι και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η επιστροφή του @DimVartzopoulos στο Υπουργείο Υγείας με γεμίζει μεγάλη χαρά. Απολύτως άξιος συνεργάτης. Του εύχομαι καλή νέα θητεία εδώ. Καλώς ήρθες πίσω Δημήτρη».

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο «X»

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2026 - 12:23

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