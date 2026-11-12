Υπ. Υγείας: Ξανά υφυπουργός Υγείας ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Η επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα στη θέση του υφυπουργού ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε μίνι ανασχηματισμό στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
Τη θέση του κ. Τσαβδαρίδη στο υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, ενώ υφυπουργός Εσωτερικών στη θέση του κ. Σπανάκη αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος.
Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι είχε απομακρυνθεί λόγω της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σχετικά με την επιστροφή του κ. Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε στο «X»:
«Οφείλω να πω ότι και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η επιστροφή του @DimVartzopoulos στο Υπουργείο Υγείας με γεμίζει μεγάλη χαρά. Απολύτως άξιος συνεργάτης. Του εύχομαι καλή νέα θητεία εδώ. Καλώς ήρθες πίσω Δημήτρη».
Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο «X»
Οφείλω να πω ότι και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η επιστροφή του @DimVartzopoulos στο Υπουργείο Υγείας με γεμίζει μεγάλη χαρά. Απολύτως άξιος συνεργάτης του εύχομαι καλή νέα θητεία εδώ. Καλώς ήρθες πίσω Δημήτρη https://t.co/xYDw7fP5xz— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2026