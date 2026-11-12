Ηλεκτρονικό τσιγάρο: Το άτμισμα εξασθενεί τους πνεύμονες, διαπίστωσε μελέτη

Γιατροί στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (Florida International University) πραγματοποίησαν μία νέα μελέτη, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην υγεία. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι το άτμισμα «αποδυναμώνει τους πνεύμονες» και μειώνει την αναπνευστική ικανότητα. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναπνευστική ικανότητα νεαρών ενηλίκων μειώθηκε μετά τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Μάλιστα, τα αποτελέσματα από 22 συμμετέχοντες, ηλικίας μεταξύ 21 και 35 ετών, έδειξαν ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούσε κάποιος ηλεκτρονικό τσιγάρο, τόσο πιο γρήγορα επιδεινωνόταν η κατάσταση των πνευμόνων. Οι συντάκτες της μελέτης χαρακτήρισαν τα ευρήματα ως «αξιόπιστη ένδειξη» βλάβης στους πνεύμονες. Προειδοποίησαν επίσης, ότι η συνήθεια αυτή ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) μελλοντικά.

Σε άρθρο του στο περιοδικό Tobacco Control, ο συντάκτης της μελέτης, Δρ. Wasim Maziak, έγραψε: «Καθώς το ηλεκτρονικό τσιγάρο παρουσιάζει αυξημένη χρήση, είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία. Η μελέτη αυτή παρέχει προκαταρκτικά στοιχεία σχετικά με την πιθανότητα η χρόνια χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου να προκαλέσει μόνιμες μεταβολές στην αναπνευστική λειτουργία».

Τι έδειξαν οι σπιρομετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα

Οι συμμετέχοντες στη νέα μελέτη ερωτήθηκαν σχετικά με τις συνήθειές τους όσον αφορά το κάπνισμα και υποβλήθηκαν σε δύο σπιρομετρήσεις, με χρονική απόσταση επτά μηνών μεταξύ τους. Η μέση τιμή στη σπιρομέτρηση μειώθηκε από 3,85 λίτρα στην αρχή της μελέτης σε 3,75 στο τέλος της.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι τα άτομα που άτμιζαν περισσότερες φορές την ημέρα είχαν μεγαλύτερες μειώσεις στις βαθμολογίες τους. Ο Δρ. Maziak δήλωσε ότι αυτό ισοδυναμούσε με «κλινικά σημαντική αλλαγή στη λειτουργία των πνευμόνων». Πρόσθεσε επίσης ότι, «αυτό το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας σε καπνιστές τσιγάρων, ενισχύοντας τα στοιχεία για παρόμοιες επιβλαβείς επιπτώσεις».

Η μικρότερη χωρητικότητα των πνευμόνων θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ΧΑΠ αργότερα στη ζωή, ανέφερε η μελέτη, η οποία συμπεριλαμβάνει επίσης στοιχεία ότι το άτμισμα μπορεί να βλάψει την υγεία ερεθίζοντας την καρδιά, τους πνεύμονες και το στόμα.

Από την πλευρά της, η Δρ. Katie East, της Ιατρικής Σχολής του Μπράιτον και του Σάσεξ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στη μελέτη τόνισε: «Αυτή η μελέτη δεν παρέχει επαρκή στοιχεία για συμπεράσματα λόγω της απουσίας ομάδας ελέγχου. Αυτός είναι ένας σημαντικός ερευνητικός τομέας, αλλά, όπως αναγνωρίζουν οι συγγραφείς, τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά και απαιτείται επανάληψη με μεγαλύτερη μελέτη».