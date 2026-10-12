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Τέλος τα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου

Πολιτική Υγείας
Τέλος τα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου
Αντώνης Ραυτόπουλος
Δευτέρα, 12/10/2026 - 11:18
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Τα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από κακόβουλο περιεχόμενο στα social media.

Οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασαν το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media.

Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media (Facebook, TikTok, X κ.α. και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με «βομβαρδισμό» βίντεο) για παιδιά κάτω των 15 ετών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται από 1η Ιανουαρίου 2027:

  • Όριο πρόσβασης στα social media στα 15 έτη.
  • Υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας. Η επαλήθευση ηλικίας θα γίνεται με gov.gr wallet και kidsWallet.
  • Συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο

O Άκης Σκέρτσος σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που θεσπίζει τα συγκεκριμένα μέτρα. Είχε προηγηθεί η Γαλλία, αλλά ο νόμος έπεσε στο συνταγματικό δικαστήριο και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Τόνισε δε ότι δεν μας αρκεί η αυτορρύθμιση των εταιρειών που έχουν τις πλατφόρμες, αλλά η Πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, η οποία έχει ήδη εφαρμόσει την απαγόρευσης των ανηλίκων σε προϊόντα αλκοόλ και καπνού. Ενδιαφέρον έχουν κάποια στοιχεία που παρέθεσε και δείχνουν τις αρνητικές συνέπειες των social media στα παιδιά: Συγκεκριμένα:

  • Περίπου στην ηλικία των 10 ετών ξεκινούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • 1 στους 4 ανηλίκους δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media.
  • 1 στα 5 δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα, διάσπαση προσοχής ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό.
  • 17% των παιδιών ηλικίας 11-15 ετών δηλώνει ότι έχει δεχτεί cyber bullying.
  • 23% αφήνει άλλες δραστηριότητες (πχ αθλητισμό) για να ασχοληθεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν μπορούμε να σταθούμε αδιάφοροι» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας τα παραπάνω στοιχεία.

Όπως εξήγησε ο Δημήτρης Παπαστεργίου «δεν δίνουμε κανένα απολύτως δεδομένο των παιδιών μας. Το kids wallet δεν δίνει καν ημερομηνία γέννησης, αλλά μόνο ένα flag, ένα σήμα για το αν είναι πάνω ή κάτω των 15 ετών. Σε αντίθεση με σήμερα, που τα έχουν δώσει όλα τα στοιχεία τους στις πλατφόρμες, όπως έχουμε κάνει κι εμείς.

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 11:50
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