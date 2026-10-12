Τέλος τα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου

Τα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από κακόβουλο περιεχόμενο στα social media .

Οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασαν το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media.

Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media (Facebook, TikTok, X κ.α. και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με «βομβαρδισμό» βίντεο) για παιδιά κάτω των 15 ετών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται από 1η Ιανουαρίου 2027: Όριο πρόσβασης στα social media στα 15 έτη .

. Υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας. Η επαλήθευση ηλικίας θα γίνεται με gov.gr wallet και kidsWallet .

. Συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο

O Άκης Σκέρτσος σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που θεσπίζει τα συγκεκριμένα μέτρα. Είχε προηγηθεί η Γαλλία, αλλά ο νόμος έπεσε στο συνταγματικό δικαστήριο και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Τόνισε δε ότι δεν μας αρκεί η αυτορρύθμιση των εταιρειών που έχουν τις πλατφόρμες, αλλά η Πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, η οποία έχει ήδη εφαρμόσει την απαγόρευσης των ανηλίκων σε προϊόντα αλκοόλ και καπνού. Ενδιαφέρον έχουν κάποια στοιχεία που παρέθεσε και δείχνουν τις αρνητικές συνέπειες των social media στα παιδιά: Συγκεκριμένα:

Περίπου στην ηλικία των 10 ετών ξεκινούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

1 στους 4 ανηλίκους δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media.

1 στα 5 δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα, διάσπαση προσοχής ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό.

17% των παιδιών ηλικίας 11-15 ετών δηλώνει ότι έχει δεχτεί cyber bullying.

23% αφήνει άλλες δραστηριότητες (πχ αθλητισμό) για να ασχοληθεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν μπορούμε να σταθούμε αδιάφοροι» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας τα παραπάνω στοιχεία.

Όπως εξήγησε ο Δημήτρης Παπαστεργίου «δεν δίνουμε κανένα απολύτως δεδομένο των παιδιών μας. Το kids wallet δεν δίνει καν ημερομηνία γέννησης, αλλά μόνο ένα flag, ένα σήμα για το αν είναι πάνω ή κάτω των 15 ετών. Σε αντίθεση με σήμερα, που τα έχουν δώσει όλα τα στοιχεία τους στις πλατφόρμες, όπως έχουμε κάνει κι εμείς.