Θεμιστοκλέους για «Προλαμβάνω»: «Επανεκκινεί σήμερα το δωρεάν πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού»

Στην επανεκκίνηση του «Προλαμβάνω» και ειδικότερα του προγράμματος για τον καρκίνο του μαστού αλλά και για την παχυσαρκία καθώς και στις συστάσεις για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» και στην εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ», με τους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα.

Ας δούμε αναλυτικά τι είπε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Επανεκκίνηση του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά» για τον καρκίνο του μαστού

Ο Υφυπουργός Υγείας ανακοίνωσε: «Σήμερα ξεκινά το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά. Θα λάβουν SMS οι γυναίκες που δεν έχουν κάνει τη μαστογραφία τους το προηγούμενο χρονικό διάστημα». Αναφερόμενος στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, επισήμανε: «Ο καρκίνος του μαστού είναι ιδιαίτερα συχνός. Μία στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει, αλλά, αν εντοπιστεί νωρίς, σε ποσοστό άνω του 95% είναι πλήρως ιάσιμος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην παραλείπουμε τη μαστογραφία».

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι: «το πρόγραμμα έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη αύξηση των προληπτικών μαστογραφιών και ότι, χάρη σε αυτές, έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές». Παράλληλα, διευκρίνισε: «Εάν χρειαστεί κάτι επιπλέον μετά τη μαστογραφία, καλύπτεται από το πρόγραμμα. Είναι όλο δωρεάν και το πρόγραμμα σώζει ζωές».

Αντιγριπικός εμβολιασμός και εμβολιασμός κατά της COVID-19

Ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι: «Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή έξαρση της γρίπης ή της COVID-19 και η εμβολιαστική περίοδος έχει ξεκινήσει. Αφορά τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και, τις νεότερες ηλικίες, όσους έχουν σοβαρά χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Η γρίπη είναι μία ίωση που περνά πολύ εύκολα στους περισσότερους, σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί να έχει επιπλοκές. Το εμβόλιο δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν θα νοσήσει, αλλά προστατεύει από τις επιπλοκές».

Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού για τα παιδιά. Ο κ. Θεμιστοκλέους πρόσθεσε ότι: «Καλό είναι το εμβόλιο να γίνει από τώρα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου». Για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 διευκρίνισε ότι οι συστάσεις για τις ηλικιακές ομάδες είναι παρόμοιες και τόνισε: «Δεν είναι το ίδιο εμβόλιο, αλλά το εμβόλιο της γρίπης και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού μπορούν να γίνουν την ίδια ημέρα».

Επανεκκίνηση του προγράμματος για την παχυσαρκία και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Προλαμβάνω»

Ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι «Το πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα πλέον όλα τα προγράμματα περνούν σε εθνικούς πόρους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί εντάσσονται κανονικά στη χρηματοδότηση του συστήματος Υγείας και απαντά οριστικά στο εάν θα συνεχιστούν. Πλέον είναι μέρος του εθνικού συστήματος Υγείας».

Για την επανεκκίνηση του προγράμματος παχυσαρκίας ανέφερε ότι: «έχει ολοκληρωθεί η γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα». Διευκρίνισε ακόμη ότι το πρόγραμμα θα επανεκκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.