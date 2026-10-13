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Αγαπηδάκη για παχυσαρκία: «Δωρεάν τα φάρμακα έως 8 δόσεις για 43.500 ήδη δικαιούχους»

Πολιτική Υγείας
Αγαπηδάκη για παχυσαρκία: «Δωρεάν τα φάρμακα έως 8 δόσεις για 43.500 ήδη δικαιούχους»
Eurokinissi/Τατιάνα Μπόλαρη
Newsroom
Τρίτη, 13/10/2026 - 15:21
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Συνεχίζεται το Πρόγραμμα κατά της Παχυσαρκίας.

Η καθυστέρηση στην εξέλιξη του Προγράμματος κατά της Παχυσαρκίας οφειλόταν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτήθηκαν για τη μεταφορά της χρηματοδότησης από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους, διευκρίνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του «ΣΚΑΪ 100.3».

Ακολουθούν αναλυτικά όλα όσα είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Εξελίξεις στο Πρόγραμμα Παχυσαρκίας Ενηλίκων

«Ελήφθη στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας μετά τη διακοπή του Ιουνίου και διασφαλίζεται η δυνατότητα χορήγησης έως οκτώ (8) δόσεων φαρμάκου από την αρχή και για τους 43.500 ήδη ενταγμένους ωφελούμενους. Ο ακριβής αριθμός δόσεων (1 έως 8) θα καθορίζεται εξατομικευμένα από τον θεράποντα ιατρό. Η χρονοτριβή οφειλόταν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταφοράς της χρηματοδότησης από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και είναι απολύτως δωρεάν. Πιθανή ένταξη νέων δικαιούχων θα ανακοινωθεί εν καιρώ σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη».

Νέος κύκλος του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για τον Καρκίνο του Μαστού

«Ξεκινά η σταδιακή αποστολή ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες 45 έως 74 ετών για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και δωρεάν υπερηχογράφημα, στο πλαίσιο του Μήνα Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού. Τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν σε αρχικά στάδια, αυξάνοντας θεαματικά τις πιθανότητες πλήρους ίασης. Ο έγκαιρος εντοπισμός ευρημάτων στον υγιή, ασυμπτωματικό πληθυσμό, πριν υπάρξουν συμπτώματα ή ψηλάφηση. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αγνοήσει το μήνυμα, καθώς η χώρα μας παρουσιάζει υψηλό ποσοστό θνητότητας στις ηλικίες 55-69 ετών».

Επόμενα βήματα του Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Η αποστολή των SMS θα γίνεται σταδιακά για την αποφυγή σύγχυσης των πολιτών με ταυτόχρονες εξετάσεις.

● Αρχίζει σταδιακά από τις αρχές Νοεμβρίου η αποστολή SMS Καρδιαγγειακά Νοσήματα με: Δωρεάν διενέργεια της εξέτασης Lp(a) για την κληρονομική χοληστερίνη Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε που θα τη παρέχει δωρεάν. Σε υψηλούς δείκτες, θα ελέγχονται και τα παιδιά. Παροχή περαιτέρω δωρεάν ελέγχου (σπινθηρογράφημα, stress echo) σε περίπτωση ευρημάτων. Στον προηγούμενο κύκλο εντοπίστηκαν πάνω από 1.000 άνθρωποι με σοβαρή στεφανιαία νόσο.
● Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας: Συνεχίζεται με δωρεάν HPV DNA test, τεστ ΠΑΠ, κολποσκόπηση και βιοψία.
● Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Στον 1ο κύκλο με self-test, κολονοσκόπηση, βιοψία, αφαίρεση πολυπόδων 2.600 πολίτες διαγνώστηκαν εγκαίρως με καρκίνο στο γαστρεντερικό χωρίς να το γνωρίζουν.

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 15:29
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