Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαινίασε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου

Στην Πάρο βρέθηκε σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όπου εγκαινίασε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας του νησιού. Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν η βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Κατερίνα Μονογυιού, ο Διοικητής της 2ης Υ.ΠΕ. Χρήστος Ροϊλός και ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος.

Στο Κέντρο Υγείας Πάρου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της μονάδας, ωφέλιμης επιφάνειας 1.200 τ.μ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, την αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων θυρόφυλλων, την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε όλες τις όψεις του κτιρίου και την αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα, ενεργειακά αποδοτικά.

Παράλληλα, κατασκευάστηκαν νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκή μονάδα και ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επίσης νέα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού με αντλίες θερμότητας αέρα–νερού και τοπικές μονάδες δαπέδου (fan coils), καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα αερισμού των χώρων με προκλιματισμένο νωπό αέρα.

Μετά τα εγκαίνια ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βρέθηκα σήμερα στην Πάρο. Εδώ ολοκληρώσουμε εντός χρονοδιαγράμματος με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ένα από τα δυσκολότερα τεχνικά έργα σε κέντρα υγείας της χώρας.

Ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν από 45 χρόνια, δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση και χρειάστηκε να κάνουμε πλήρη αλλαγή όλων των καλωδιώσεων, των προσόψεων, να βάλουμε φωτοβολταϊκά, να αλλάξουμε τον εξοπλισμό του έτσι που να μπορεί να λειτουργεί για τα επόμενα 25 χρόνια. Πολλές φορές στη διαδρομή αυτό το έργο κινδύνευσε να χαθεί, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Παράλληλα έχουμε δρομολογήσει προσλήψεις πολλών γιατρών που έρχονται το επόμενο διάστημα εδώ. Φυσικά οι ανάγκες της Πάρου συνεχώς μεγαλώνουνε και η προσπάθεια συνεχίζεται για το καλύτερο κέντρο υγείας που είχαμε ποτέ εδώ».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Χρήστο Ροϊλό, επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου. Ο κ. Γεωργιάδης, αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του Ιατρείου και συνομίλησε με το προσωπικό, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είχα δει στο γραφείο μου πριν από δύο χρόνια περίπου τον τέως Δήμαρχο. Μου είχε περιγράψει το όραμα για αυτό το Πολυδύναμο Ιατρείο εδώ. Ήθελα, όμως, να έρθω γιατί πραγματικά αυτό που πετύχατε εδώ είναι μοναδικό. Μακάρι σε κάθε νησί της Ελλάδας να μπορούσε να υπάρχει μία τέτοια συνεργασία με τόσο θεαματικά αποτελέσματα.

Λέω συχνά ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει μόνο τα πάντα. Η συνένωση δυνάμεων ιδιωτικού τομέα και Υπουργείου Υγείας στην υγεία μπορεί να φέρει θαύματα. Και εδώ έχουμε μία τέτοια περίπτωση. Δεσμεύομαι ότι τα αιτήματα για αυτόν τον οργανισμό θα τα εξετάσουμε άμεσα γιατί όντως πρέπει αυτό που έχετε κάνει εσείς εδώ να επιβραβευτεί και από το Υπουργείο Υγείας».