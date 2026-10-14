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Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν την τάση να τα βλέπουν όλα πάντα μαύρα»

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν την τάση να τα βλέπουν όλα πάντα μαύρα»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 13:59
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Στην κατάσταση στο ΕΣΥ και τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τους δημοσιογράφους Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη, στον ΑΝΤ1, μίλησε για το ΕΣΥ και τις αλλαγές που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία μέσα από σημαντικά έργα. Ας δούμε αναλυτικά μερικές από τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

Για το έργο στο ΕΣΥ και «τη συμμορία της μιζέριας»

«Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν την τάση να τα βλέπουν όλα πάντα μαύρα και να τα απαξιώνουν. Χαίρομαι, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το θέμα της υγείας δεν είναι πλέον από τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας. Εγκαινιάσαμε χθες το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας στην Πάρο, το οποίο είχε να φτιαχτεί εδώ και 40 χρόνια. Εγκαινιάζουμε σήμερα το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, το πρώτο Κ.Υ. που έφτιαξε ο αείμνηστος Γεννηματάς, το 1982, και από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε αλλάξει τίποτα.

Φτιάξαμε το πρώτο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Π.Γ.Ν. Λάρισας, το μοναδικό στην Κεντρική Ελλάδα, το οποίο επίσης θα επισκεφθούμε σήμερα. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία να φτιάξουμε παιδιατρικό νοσοκομείο στο Ίλιον, το μοναδικό στη Δυτική Αθήνα. Δεν μπορεί να μην τα βλέπεις όλα αυτά και να λες διάφορα, δεν γίνεται».

Για το Νοσοκομείο «Παίδων»

«Με το νοσοκομείο «Παίδων» έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Σε περίπου δύο εβδομάδες θα κάνουμε τα εγκαίνια και του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Πέραν του νέου σχεδιασμού και του καινούριου εξοπλισμού τους, τα έχουμε διπλασιάσει σε μέγεθος ώστε να γίνεται πιο γρήγορα η διαλογή των μικρών ασθενών. Έχει κάνει μεγάλη πρόοδο το νοσοκομείο και έχει εξοπλιστεί με νέα, σύγχρονα μηχανήματα. Έχει βοηθήσει πολύ και ο σύλλογος «Φλόγα» σε αυτό, με το μηχάνημα που πρόσφατα μας δώρισε. Το μηχάνημα αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, είναι το μοναδικό στο ΕΣΥ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Όμιλο ΑΝΤ1 και τον κύριο Κυριακού για αυτή την τόσο σημαντική δωρεά».

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 14:09
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