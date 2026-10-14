Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας: Νέες εγκαταστάσεις και ενίσχυση με καρδιολόγο και ορθοπεδικό

Παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Ελασσόνας, στο οποίο ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες εργασίες εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης. Η μονάδα, που κατασκευάστηκε το 1983, διαθέτει πλέον ανανεωμένες κτιριακές υποδομές, νέο Ιατρείο Χρονίων Νοσημάτων, βιοχημικό εργαστήριο, ακτινολογικό τμήμα και σύστημα τηλεϊατρικής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι το Κέντρο Υγείας θα ονομαστεί «Γεώργιος Γεννηματάς», προς τιμήν του πρώην υπουργού Υγείας.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.481,06 τ.μ. και περιλάμβαναν πλήρη ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, νέες διαρρυθμίσεις, αντικατάσταση δαπέδων και κουφωμάτων, ανακατασκευή των χώρων υγιεινής και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ανακατασκευάστηκαν τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης, ενώ πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και στον περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας είναι πλήρως στελεχωμένο, με γενικούς ιατρούς, οδοντίατρο, βιοπαθολόγο και παιδίατρο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα και δύο επιπλέον ειδικοί, καρδιολόγος και ορθοπεδικός.

Αναφερόμενος στις νέες εγκαταστάσεις, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Αυτό δεν είναι απλώς ένα κέντρο υγείας. Είναι ένα μικρό νοσοκομείο χωρίς υπερβολή. Και από άποψη κτιριακή αλλά και ο αριθμός των εργαζομένων το καθιστά ένα μικρό νοσοκομείο. Είναι πολύ πάνω δηλαδή από τις τυπικές προδιαγραφές ενός κέντρου υγείας. Επίσης είναι άριστα στελεχωμένο.

Είναι μάλλον από τα κέντρα υγείας στη χώρα που έχουν το περισσότερο προσωπικό και με τις ενέργειες που κάναμε νομίζω ότι εδώ δεν θα λείπει πρακτικά απολύτως τίποτα. Αισθάνομαι μεγάλη ευλογία που μπορέσαμε επί θητείας μου να ολοκληρώσουμε έργα, τα οποία δεν είχαν γίνει εδώ και 40 - 50 χρόνια. Αυτό το κέντρο υγείας εγκαινιάστηκε πριν από 45 χρόνια από τον αείμνηστο Γεώργιο Γεννηματά. Ήταν το πρώτο τότε κέντρο υγείας στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Θα ονοματίσουμε αυτό το κέντρο υγείας «Γεώργιος Γεννηματάς» εις μνήμην του αείμνηστου Γεωργίου Γεννηματά και της συμβολικής πράξης να είναι το πρώτο κέντρο υγείας του ΕΣΥ εκείνης της περιόδου. Η πλήρης ανακαίνισης του σήμερα σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου».