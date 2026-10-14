ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας: Νέες εγκαταστάσεις και ενίσχυση με καρδιολόγο και ορθοπεδικό

Πολιτική Υγείας
Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας: Νέες εγκαταστάσεις και ενίσχυση με καρδιολόγο και ορθοπεδικό
Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 20:17
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας αναβαθμίστηκε πλήρως μετά από 43 χρόνια.

Παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Ελασσόνας, στο οποίο ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες εργασίες εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης. Η μονάδα, που κατασκευάστηκε το 1983, διαθέτει πλέον ανανεωμένες κτιριακές υποδομές, νέο Ιατρείο Χρονίων Νοσημάτων, βιοχημικό εργαστήριο, ακτινολογικό τμήμα και σύστημα τηλεϊατρικής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι το Κέντρο Υγείας θα ονομαστεί «Γεώργιος Γεννηματάς», προς τιμήν του πρώην υπουργού Υγείας.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.481,06 τ.μ. και περιλάμβαναν πλήρη ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, νέες διαρρυθμίσεις, αντικατάσταση δαπέδων και κουφωμάτων, ανακατασκευή των χώρων υγιεινής και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ανακατασκευάστηκαν τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης, ενώ πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και στον περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας είναι πλήρως στελεχωμένο, με γενικούς ιατρούς, οδοντίατρο, βιοπαθολόγο και παιδίατρο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα και δύο επιπλέον ειδικοί, καρδιολόγος και ορθοπεδικός.

Αναφερόμενος στις νέες εγκαταστάσεις, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Αυτό δεν είναι απλώς ένα κέντρο υγείας. Είναι ένα μικρό νοσοκομείο χωρίς υπερβολή. Και από άποψη κτιριακή αλλά και ο αριθμός των εργαζομένων το καθιστά ένα μικρό νοσοκομείο. Είναι πολύ πάνω δηλαδή από τις τυπικές προδιαγραφές ενός κέντρου υγείας. Επίσης είναι άριστα στελεχωμένο.

Είναι μάλλον από τα κέντρα υγείας στη χώρα που έχουν το περισσότερο προσωπικό και με τις ενέργειες που κάναμε νομίζω ότι εδώ δεν θα λείπει πρακτικά απολύτως τίποτα. Αισθάνομαι μεγάλη ευλογία που μπορέσαμε επί θητείας μου να ολοκληρώσουμε έργα, τα οποία δεν είχαν γίνει εδώ και 40 - 50 χρόνια. Αυτό το κέντρο υγείας εγκαινιάστηκε πριν από 45 χρόνια από τον αείμνηστο Γεώργιο Γεννηματά. Ήταν το πρώτο τότε κέντρο υγείας στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Θα ονοματίσουμε αυτό το κέντρο υγείας «Γεώργιος Γεννηματάς» εις μνήμην του αείμνηστου Γεωργίου Γεννηματά και της συμβολικής πράξης να είναι το πρώτο κέντρο υγείας του ΕΣΥ εκείνης της περιόδου. Η πλήρης ανακαίνισης του σήμερα σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν την τάση να τα βλέπουν όλα πάντα μαύρα»
Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν την τάση να τα βλέπουν όλα πάντα μαύρα» 14 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παρέμβαση ΙΣΑ σε Α. Γεωργιάδη για τον «ορατό κίνδυνο εδραίωσης μονοπωλιακής θέσης και διασυνδέσεων στην ιδιωτική υγεία»

Παρέμβαση ΙΣΑ σε Α. Γεωργιάδη για τον «ορατό κίνδυνο εδραίωσης μονοπωλιακής θέσης και διασυνδέσεων στην ιδιωτική υγεία»

Επικαιρότητα
Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν την τάση να τα βλέπουν όλα πάντα μαύρα»

Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν την τάση να τα βλέπουν όλα πάντα μαύρα»

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαινίασε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου

Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαινίασε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης για Κέντρο Υγείας Ελασσόνας: «Ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση»

Άδωνις Γεωργιάδης για Κέντρο Υγείας Ελασσόνας: «Ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση»

Πολιτική Υγείας
Γεωργιάδης: «Θα έχουμε αρκετές χιλιάδες προσλήψεις νοσηλευτών τους επόμενους μήνες στα νοσοκομεία»

Γεωργιάδης: «Θα έχουμε αρκετές χιλιάδες προσλήψεις νοσηλευτών τους επόμενους μήνες στα νοσοκομεία»

Πολιτική Υγείας
Τέλος τα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου

Τέλος τα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου

Πολιτική Υγείας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας: Νέες εγκαταστάσεις και ενίσχυση με καρδιολόγο και ορθοπεδικό
Πολιτική Υγείας
14/10/2026 - 20:17
Γιατί έχω άγχος χωρίς λόγο – Είναι φυσιολογικό;
Ευ Ζην
14/10/2026 - 19:55
Περισσότερος χρόνος στις οθόνες, χειρότερη ανάπτυξη για τα παιδιά – Τι δείχνει νέα μελέτη
Μελέτες
14/10/2026 - 19:00
Οι 10 τροφές που τρώει κάθε εβδομάδα μια γαστρεντερολόγος
Ευ Ζην
14/10/2026 - 17:56
Δηλητηρίαση από μόλυβδο: «Καμπανάκι» από ΠΟΥ – 3,5 εκατ. θάνατοι παγκοσμίως κάθε χρόνο
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 17:28
Πρόβλημα με ρούχα που πωλήθηκαν στα Lidl – Πώς θα πάρετε πίσω τα χρήματά σας
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 16:42
Οι ωοθήκες παραμένουν ενεργές για δεκαετίες μετά την εμμηνόπαυση - Η σύνδεση με τον καρκίνο
Μελέτες
14/10/2026 - 16:18
Πανώλη: Το Χονγκ Κονγκ εντείνει τους ελέγχους σε αφίξεις επισκεπτών από τη Ρωσία
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 16:08
5 λόγοι για να τρώτε πατάτες αν θέλετε να χάσετε βάρος
Ευ Ζην
14/10/2026 - 15:15
Μαρία Κανελλοπούλου: Το αναπηρικό αμαξίδιο και η ανάρτηση στα social media μετά τον τραυματισμό της
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 14:53
Το σώμα σας μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο εμφράγματος - Ποιες μετρήσεις έχουν σημασία
Μελέτες
14/10/2026 - 14:30
Παρέμβαση ΙΣΑ σε Α. Γεωργιάδη για τον «ορατό κίνδυνο εδραίωσης μονοπωλιακής θέσης και διασυνδέσεων στην ιδιωτική υγεία»
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 14:24
Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν την τάση να τα βλέπουν όλα πάντα μαύρα»
Πολιτική Υγείας
14/10/2026 - 13:59
Τι συζήτησαν οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων – Πότε θα γίνουν οι εκλογές στον ΠΙΣ
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 13:29
WCLC 2026: Η νέα εποχή στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 13:03
4 σημαντικοί λόγοι που θα σε πείσουν να τρως ρόδι
Ευ Ζην
14/10/2026 - 12:42
Πάτρα: Στον εισαγγελέα το πόρισμα του Ιατρικού Συλλόγου για 42 κέντρα αισθητικής
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 12:05
ΕΦΕΤ: Ενδελεχείς έλεγχοι σε χυμούς φρούτων – Στο «μικροσκόπιο» η παρουσία πρόσθετων σακχάρων
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 11:37
Βατικανό: Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα – Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 11:18
Καρκίνος πνεύμονα: Τι είναι το αδενοκαρκίνωμα με το οποίο διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 10:49
Καρκίνος ήπατος: Έγκαιρη διάγνωση και νέες θεραπείες αλλάζουν τα δεδομένα
Ευ Ζην
14/10/2026 - 10:01
Βάνια Σταφυλά στο HS: «Η σύγχρονη τάση είναι η εξατομικευμένη πρόληψη στον καρκίνο μαστού»
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 09:36
Αυτοάνοσα: Οι γιατροί αμφισβητούν τα συμπτώματα των γυναικών και καθυστερούν να τις διαγνώσουν
Μελέτες
14/10/2026 - 08:15
Οι 3 κατηγορίες τροφών που καλό είναι να αποφεύγετε πριν το γυμναστήριο
Ευ Ζην
14/10/2026 - 06:44
Ψητά αχλάδια με κανέλα και καρύδια - Η υγιεινή απόλαυση για κάθε μέρα
Ευ Ζην
14/10/2026 - 06:29
Πέφτουν ταβάνια στα ανακαινισμένα νοσοκομεία
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 06:14
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη που προκαλεί διάρροια εξαπλώνεται στις ΗΠΑ
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 06:00
Μπορούν οι ελιές να σας βοηθήσουν να χάσετε βάρος;
Ευ Ζην
13/10/2026 - 19:32
Κάτω από 5 ώρες ύπνου κάθε βράδυ αυξάνουν τον κίνδυνο για 37 ασθένειες
Μελέτες
13/10/2026 - 18:14
Γιώργος Μαζωνάκης: Εντοπίστηκε και τέταρτη ουσία στον οργανισμό του
Επικαιρότητα
13/10/2026 - 17:25

ΔΗΜΟΦΙΛΗ