Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια του νέου Ψηφιακού Αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Τη Λάρισα επισκέφτηκε χθες Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τον νέο ψηφιακό αγγειογράφο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, δωρεά του Ομίλου HELLENiQ ENERGY.

Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης, οι βουλευτές Λάρισας της ΝΔ Χρήστος Κέλλας, Χρήστος Καπετάνος και Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης, ο Προέδρος του ΔΣ της HELLENiQ ENERGY Σπήλιος Λιβανός και η Διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας Μαίρη Κουτσιούμπα.

Αντιμετώπιση σοβαρών αγγειακών παθήσεων

Το νέο αγγειογραφικό σύστημα ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης και επεμβατικής αντιμετώπισης σοβαρών αγγειακών παθήσεων, όπως τα οξέα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, τα εγκεφαλικά ανευρύσματα και οι αγγειακές δυσπλασίες. Ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας λειτουργεί στο Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και υποστηρίζει το έργο της Μονάδας Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, της μοναδικής στην Κεντρική Ελλάδα. Η μονάδα αποτελεί ένα από τα επτά κέντρα πανελλαδικά όπου πραγματοποιούνται θρομβολύσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και ένα από τα πέντε όπου διενεργούνται θρομβεκτομές.

Η εγκατάστασή του αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, αντικαθιστώντας το προηγούμενο σύστημα μετά από δώδεκα χρόνια χρήσης, και ενισχύει παράλληλα τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό του ρόλο. Η δωρεά του Ομίλου υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία ανέλαβε το κόστος των αναγκαίων εργασιών ανακαίνισης και διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης.

Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος των ασθενών, η οποία ενισχύει τις δυνατότητες του ΕΣΥ να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, με στόχο την καλύτερη δυνατή φροντίδα και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους.

Μετά τα εγκαίνια ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Βρίσκομαι εδώ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές Λάρισας. Μόλις εγκαινιάσαμε το νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό αγγειογράφο, το οποίο αποτελεί δωρεά της HELLENiQ ENERGY. Το μηχάνημα αυτό θα σώσει πολλές ζωές, προσφέροντας μια υπηρεσία που μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμη μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ και στο εξής, θα είναι διαθέσιμη και στη Λάρισα και σε ολόκληρη την Κεντρική Ελλάδα.

Μπορούμε, πάντοτε μαζί με το ιατρικό επιστημονικό προσωπικό, να αλλάξουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε. Κάποιοι άνθρωποι θα μπορέσουν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από αυτό το μηχάνημα και αυτό μας δίνει μία μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Αυτό που μένει είναι τι αφήνεις πίσω σου. Και εδώ η HELLENiQ ENERGY αφήνει ένα πραγματικά θετικό αποτύπωμα, που μπορεί να κάνει τη διαφορά για πάρα πολλούς ανθρώπους».

«Θέλουμε τα δημόσια νοσοκομεία να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της ιατρικής»

O υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέφερε: «Σήμερα εγκαινιάζουμε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας το σύγχρονο ψηφιακό αγγειογραφικό σύστημα δύο επιπέδων, ενισχύοντας τη Μονάδα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας. Δίνουμε στους υγειονομικούς ένα σημαντικό εργαλείο για το έργο τους και στους ασθενείς την πρόσβαση σε εξειδικευμένη και ειδική φροντίδα. Θέλουμε τα δημόσια νοσοκομεία να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της ιατρικής και οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που υπηρετεί το σχέδιό μας για την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Με επενδύσεις στον εξοπλισμό, στις υποδομές και στους ανθρώπους του. Το όραμά μας από την πρώτη στιγμή έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: Να βρίσκει ο Έλληνας πολίτης σύγχρονη, ποιοτική και αναβαθμισμένη φροντίδα στο δημόσιο νοσοκομείο. Τη φροντίδα που χρειάζεται και αξίζει».

Τέλος, από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε: «Με τη δωρεά του νέου αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ανταποκρινόμαστε σε μια πραγματική ανάγκη, ενισχύοντας την πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη για τους κατοίκους της Θεσσαλίας, αλλά και για ασθενείς από τη Στερεά και τη Κεντρική Ελλάδα, αλλά και άλλες περιοχές. Ο χώρος της υγείας είναι σταθερή προτεραιότητα της κοινωνικής μας συνεισφοράς.

Έχουμε επενδύσει περισσότερα από €16 εκατ. τα τελευταία χρόνια στηρίζοντας το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτι που εκτιμάται ότι βοηθά περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια συνανθρώπους μας. Η χρηματική μας υποστήριξη παρέχει απαραίτητα εργαλεία και υποδομές στο ιδιαίτερα υψηλού επιστημονικού επιπέδου ιατρικό δυναμικό που έχουμε σαν χώρα, ώστε να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας. Συνεργαζόμαστε πάντα με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, με στόχο οι παρεμβάσεις μας να αφήνουν ένα ουσιαστικό, μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην κοινωνία».