Άδωνις Γεωργιάδης: «Τα χειρουργεία στο Θριάσιο γίνονται κανονικά»

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Θριάσιο νοσοκομείο .

Μετά την απάντηση της Διοίκησης του Θριάσιου νοσοκομείου ότι σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου «οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται κανονικά», ήρθε να προστεθεί και η διαβεβαίωση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μέσω του «X», τονίζει ότι «τα χειρουργεία γίνονται κανονικά και αίμα είχαμε στείλει εγκαίρως».

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε στο «X»: «Ο πόλεμος εντυπώσεων κατά του ΕΣΥ συνεχίζεται. Γνωστός αριστερός συνδικαλιστής δήλωσε ότι σήμερα ακυρώθηκαν τα χειρουργεία στο Θριάσειο Νοσοκομείο λόγω έλλειψης αίματος. Φυσικά πρόκειται περί ψεύδους. Τα χειρουργεία γίνονται κανονικά και αίμα είχαμε στείλει εγκαίρως».

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο «X»

Ο πόλεμος εντυπώσεων κατά του ΕΣΥ συνεχίζεται. Γνωστός αριστερός συνδικαλιστής δήλωσε ότι σήμερα ακυρώθηκαν τα χειρουργεία στο Θριάσειο Νοσοκομείο λόγω έλλειψης αίματος. Φυσικά πρόκειται περί ψεύδους. Τα χειρουργεία γίνονται κανονικά και αίμα είχαμε στείλει εγκαίρως https://t.co/ht00RGmHVd — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, η Διοίκηση του Θριάσιου νοσοκομείου πήρε άμεσα θέση μετά τη γνωστοποίηση της είδησης ότι ακυρώνονται σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο λόγω έλλειψης στα αποθέματα αίματος.

«Σε συνέχεια δημοσιεύματος περί ακύρωσης όλων των χειρουργικών επεμβάσεων λόγω έλλειψης αίματος, η Διοίκηση του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» διευκρινίζει ότι σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026, οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται κανονικά. Η σημερινή γενική εφημερία του Νοσοκομείου διεξάγεται επίσης κανονικά, χωρίς πρόβλημα που να σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα αίματος», αναφέρει χαρακτηριστικά η Διοίκηση σε ανακοίνωσή της. Την ανακοίνωση υπογράφει ο Διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Αντωνίου.

Όλα ξεκίνησαν όταν νωρίτερα σήμερα μέσα από σχετική ανάρτηση στο Facebook, μετά από δήλωση του προέδρου της ΟΕΝΓΕ Γιάννη Γαλανόπουλου και γιατρού του Θριασίου έγινε γνωστό ότι «σήμερα στο Θριάσιο νοσοκομείο ακυρώνονται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις γιατί δεν μπορούν να υποστηριχθούν από την αιμοδοσία λόγω μη αποστολής αίματος από το ΕΚΕΑ».

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρονταν τα εξής «με βάση την πληροφόρηση, το ΕΚΕΑ, λόγω αλλαγής λογισμικού αδυνατεί να σημάνει τις μονάδες αίματος και παραγωγών με τρόπο ώστε να υπάρχει ασφαλής χορήγηση στους ασθενείς. Ταυτόχρονα, ξεκινά γενική εφημερία στο Θριάσιο νοσοκομείο με τα οποία λιγοστά αποθέματα της αιμοδοσίας».

Ο κ. Γαλανόπουλος στη δήλωσή του τόνιζε επίσης ότι «πρόκειται για μία πολύ σοβαρή εξέλιξη που δημιουργεί αφάνταστη ταλαιπωρία για κάποιους ασθενείς (τακτικά προγραμματισμένα περιστατικά) και εν δυνάμει κίνδυνο για κάποιους άλλους που πιθανά θα χρειαστούν μεγάλες ποσότητες αίματος (τραυματίες, επείγουσες αιμορραγίες)».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται το εξής: «Το υπουργείο υγείας οφείλει άμεσες απαντήσεις και τάχιστες ενέργειες ώστε να λυθεί το ζήτημα. Επίσης να εξασφαλιστεί ότι τα χειρουργεία της λίστας που ακυρώνονται θα διευθετηθούν άμεσα κατά προτεραιότητα».

Δείτε την ανάρτηση στο Facebook, η οποία έγινε αφορμή να δώσει τη δική της απάντηση η Διοίκηση του Θριάσιου νοσοκομείου

{https://www.facebook.com/i.p.galanopoulos/posts/pfbid0uQD2DwxuMCgxj2imjub4KaizrQ3SZ9QeTt1UTUEfSwiKpu7Y2nujTtD9FNo6s8Dl}