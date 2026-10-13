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Bristol Myers Squibb: Ελπιδοφόρα αποτελέσματα από την κλινική δοκιμή πειραματικού ραδιοφαρμάκου για τον καρκίνο

Φάρμακο
Bristol Myers Squibb: Ελπιδοφόρα αποτελέσματα από την κλινική δοκιμή πειραματικού ραδιοφαρμάκου για τον καρκίνο
pixabay
Newsroom
Τρίτη, 13/10/2026 - 14:56
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Τι τονίζει σε ανακοίνωσή της η Bristol Myers Squibb.

Η Bristol Myers Squibb ανακοίνωσε ότι ραδιοφάρμακό της, που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο καθυστέρησε σημαντικά – στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής - την εξέλιξη του καρκίνου σε ασθενείς με σπάνιους, προχωρημένους όγκους του γαστρεντερικού συστήματος και του παγκρέατος, οι οποίοι είχαν παρουσιάσει επιδείνωση μετά από προηγούμενη θεραπεία. Η μετοχή της φαρμακευτικής εταιρείας σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%, σύμφωνα με το Reuters.

Η θεραπεία RYZ101, την οποία απέκτησε η Bristol Myers μέσω της εξαγοράς της RayzeBio έναντι 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανήκει σε μια κατηγορία αντικαρκινικών θεραπειών που παρακολουθoύνται στενά. Οι θεραπείες αυτές – όπως γράφει το Reuters - δρουν σαν «βλήμα κανονιού» για την αντιμετώπιση των καρκινικών κυττάρων, μεταφέροντας ραδιενεργά σωματίδια στον ιστό του όγκου ή στα κύτταρα που σχετίζονται με τον όγκο.

Το RYZ101 χρησιμοποιεί το ραδιενεργό ισότοπο ακτίνιο-225. Η κλινική δοκιμή προχωρημένου σταδίου το αξιολόγησε σε σύγκριση με τις καθιερωμένες θεραπείες σε ασθενείς με γαστρεντεροπαγκρεατικούς νευροενδοκρινικούς όγκους (GEP-NETs), η νόσος των οποίων είχε παρουσιάσει εξέλιξη μετά από θεραπεία με βάση το λουτέσιο-177.

Οι GEP-NETs είναι σπάνιοι καρκίνοι που αναπτύσσονται σε κύτταρα του γαστρεντερικού σωλήνα και του παγκρέατος τα οποία παράγουν ορμόνες. Μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των AstraZeneca και Eli Lilly, έχουν επενδύσει σημαντικά σε ραδιοφαρμακευτικές θεραπείες επόμενης γενιάς, οι οποίες χρησιμοποιούν ραδιενεργά ισότοπα για τη στόχευση όγκων.

Η Wall Street, σύμφωνα με το Reuters παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον το κατά πόσον το RYZ101 και παρόμοιες θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς των οποίων η νόσος εξελίσσεται παρά τις διαθέσιμες θεραπείες.

Οι αναλυτές της RBC Capital Markets δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την πλατφόρμα ραδιοφαρμάκων της Bristol Myers και ενδέχεται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη σε αντίστοιχα προγράμματα άλλων εταιρειών του κλάδου.

Η Bristol Myers ανέφερε ότι το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου ήταν συμβατό με τα ευρήματα προηγούμενων μελετών και ότι προτίθεται να συζητήσει τα δεδομένα με τις ρυθμιστικές αρχές. Η εταιρεία δεν δημοσιοποίησε αναλυτικά στοιχεία της μελέτης, δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ιατρικό συνέδριο στο μέλλον. Να σημειωθεί ότι, οι ασθενείς θα συνεχίσουν τη θεραπεία και θα παρακολουθούνται ως προς τη συνολική επιβίωση.

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 15:05
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