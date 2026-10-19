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Τρία σπιτικά γιατροσόφια για τον βήχα

Ευ Ζην
Τρία σπιτικά γιατροσόφια για τον βήχα
Pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 11:59
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Ο έντονος βήχας μπορεί να εξαντλήσει τον οργανισμό γι’ αυτό καλό είναι να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.

Όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε προς το χειμώνα αυξάνονται τα κρούσματα γρίπης και κορωνοϊού. Επειδή ο βήχας είναι ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα σε ασθενείς με ιώσεις, χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε ορισμένα σπιτικά γιατροσόφια, τα οποία θα μας ανακουφίσουν.

Μέλι με λεμόνι

Το μέλι είναι γνωστό για τα ευεργετικά του οφέλη στον οργανισμό αλλά και την αντιφλεγμονώδη δράση του. Σε συνδυασμό με το λεμόνι αποκτά επίσης ιδιότητες αντισηπτικές και αντιβακτηριδιακές.

Συνταγή: Βράστε το λεμόνι με την φλoύδα του για 5 λεπτά. Έπειτα, στίψτε το σε μια κούπα με 4 κουταλιές του γλυκού μέλι. Ανακατέψτε καλά. Χωρίστε το μείγμα σε δύο δόσεις και πιείτε λίγο το πρωί και λίγο το βράδυ.

Αφέψημα δενδρομολόχας

Η δενδρομολόχα, γνωστή και ως αλθαία, είναι γνωστή για τις φαρμακευτικές της ιδιότητες. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, η ρίζα της αλθαίας καταναλωνόταν σε γλυκό κρασί για την αντιμετώπιση του βήχα.

Η δενδρομολόχα μπορεί να βοηθήσει:

• στη μείωση του ερεθισμένου λαιμού
• στη μείωση του πρηξίματος στους λεμφαδένες
• στην επιτάχυνση του χρόνου επούλωσης
• στην αντιμετώπιση του ξηρού βήχα

Συνταγή: Βράστε 5 άνθη δενδρομολόχας για περίπου 8 λεπτά. Στο ρόφημα μπορείτε να προσθέσετε μέλι ή και γάλα. Καταναλώστε το 3 φορές την ημέρα.

Εισπνοές πάνω από νερό που βράζει

Πριν πέσετε για ύπνο βράστε σε μια κατσαρόλα νερό με λίγο ευκάλυπτο ή χαμομήλι. Όταν το νερό αρχίσει να «παίρνει βράση», βάλτε μία πετσέτα στο κεφάλι, σκύψτε πάνω από την κατσαρόλα – σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών - και αρχίστε να αναπνέετε. Ο ατμός βοηθάει τις εκκρίσεις των βρόγχων να γίνουν πιο ρευστές και να αποβληθούν απ’ τον οργανισμό ως πτύελα ή αλλιώς φλέματα. Αν έχετε άσθμα, συμβουλευτείτε προηγουμένως τον γιατρό σας, διότι ο ατμός μπορεί να κάνει τον βήχα πιο έντονο.

Επίσης, αν έχετε βήχα καλό είναι:

- να ξεκουράζεστε
- να πίνετε άφθονα υγρά
- να μείνετε στο σπίτι και να αποφύγετε την επαφή με άλλους ανθρώπους, εάν έχετε υψηλό πυρετό ή αν δεν αισθάνεστε αρκετά καλά

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 12:05
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