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Πώς να τρώτε χωρίς να καταπίνετε πολύ αέρα

Ευ Ζην
Πώς να τρώτε χωρίς να καταπίνετε πολύ αέρα
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τρίτη, 20/10/2026 - 08:14

Όλοι καταπίνουμε αέρα όταν τρώμε.

Η υπερβολική και επαναλαμβανόμενη κατάποση αέρα ονομάζεται αεροφαγία και μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως φούσκωμα, ρέψιμο και άλλα.

Τι μπορεί να οδηγήσει στην κατάποση υπερβολικής ποσότητας αέρα

- Όταν τρώμε πολύ γρήγορα

- Όταν μιλάμε ενώ τρώμε

- Όταν μασάμε τσίχλα

- Όταν χρησιμοποιούμε καλαμάκια

- Όταν πίνουμε αναψυκτικά

- Όταν καπνίζουμε

Ποια είναι τα συμπτώματα της αεροφαγίας

- Επαναλαμβανόμενα ρεψίματα: Στην περίπτωση της αεροφαγίας, τα άτομα μπορεί να ρεύονται έως και 120 φορές μέσα σε μία ώρα.

- Υπερβολικά αέρια: Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι αποβάλλουν αέρια έως και 20 φορές την ημέρα. Τα άτομα με αεροφαγία μπορεί να αποβάλλουν αέρια συχνότερα.

- Αέρια και πόνος που οφείλεται σε αυτά.

- Αίσθημα φουσκώματος στο στομάχι.

- Διάταση της κοιλιάς.

Τα ήπια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία ή μια μικρή αμηχανία, σύμφωνα με την Cleveland Clinic. Τα πιο σοβαρά συμπτώματα (όπως ο πόνος από τα αέρια) μπορεί να είναι πραγματικά επώδυνα.

Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε την αεροφαγία

Δεν υπάρχει μία και μοναδική θεραπεία για την αεροφαγία που να είναι αποτελεσματική για όλους. Ο γιατρός σας, θα συνεργαστεί μαζί σας για να εντοπίσει την αιτία που σας οδηγεί στην κατάποση επιπλέον αέρα. Στη συνέχεια, θα σας προτείνει τις κατάλληλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Ενδέχεται να σας προτείνει τα εξής:

- Αλλαγή στον τρόπο που τρώτε και πίνετε. Μασήστε την τροφή σας αργά και βεβαιωθείτε ότι έχετε καταπιεί την μπουκιά που έχετε στο στόμα σας πριν πάρετε την επόμενη. Πίνετε υγρά απευθείας από το ποτήρι, αποφεύγοντας τη χρήση καλαμακιού, αν είναι δυνατόν. Συζητήστε μετά το γεύμα — και όχι κατά τη διάρκεια αυτού.

- Αλλαγή στις επιλογές τροφών και ποτών. Ίσως χρειαστεί να επιλέγετε ροφήματα χωρίς ανθρακικό. Αποφύγετε τις τσίχλες, τις παστίλιες μέντας ή τις σκληρές καραμέλες που λιώνουν στο στόμα (όπως τα γλειφιτζούρια).

- Διακοπή του καπνίσματος. Η διακοπή του καπνίσματος προσφέρει αμέτρητα οφέλη για την υγεία, μεταξύ των οποίων και τη μείωση της συσσώρευσης περιττών αερίων στο πεπτικό σύστημα.

Εάν η αεροφαγία σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, ίσως χρειαστεί:

- Να φροντίσετε για τη σωστή εφαρμογή της οδοντοστοιχίας σας. Ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσει την οδοντοστοιχία, ώστε να εφαρμόζει σταθερά και σωστά.

- Να προσαρμόσετε τη θεραπεία με συσκευή CPAP. Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν ιμάντα συγκράτησης του σαγονιού, ώστε το στόμα σας να παραμένει κλειστό και να μην καταπίνετε επιπλέον αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εναλλακτικά, ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει τη μετάβαση σε συσκευή αυτόματης θετικής πίεσης αεραγωγών (APAP). Σε αντίθεση με τη σταθερή ροή αέρα, η APAP παρέχει μεταβλητή ποσότητα αέρα, ανάλογα με τις ανάγκες σας για τη διατήρηση των αεραγωγών ανοιχτών. Μια άλλη επιλογή είναι η θεραπεία με συσκευή διπλής στάθμης θετικής πίεσης αεραγωγών (BiPAP®). Η BiPAP παρέχει υψηλότερη πίεση κατά την εισπνοή και χαμηλότερη κατά την εκπνοή, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αεροφαγίας.

- Να συνεργαστείτε με έναν ειδικό συμπεριφορικής υγείας. Ο ειδικός αυτός μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε πότε αλλάζει ο τρόπος αναπνοής σας ως αντίδραση στο στρες. Αυτού του είδους η συνειδητή επίγνωση, σας επιτρέπει να αποφύγετε την κατάποση επιπλέον αέρα, μια κίνηση που συχνά γίνεται ασυνείδητα για την ανακούφιση από το άγχος.

- Να συνεργαστείτε με έναν λογοθεραπευτή. Οι λογοθεραπευτές μπορούν να σας διδάξουν πώς να εισπνέετε τη σωστή ποσότητα αέρα που απαιτείται για την ομιλία. Η εκμάθηση του ελέγχου της αναπνοής μπορεί να σας αποτρέψει από το να καταπίνετε υπερβολικό αέρα όταν προσπαθείτε να μιλήσετε.

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 00:02

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