Τα άτομα με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά έχουν 25% περισσότερες πιθανότητες για δεύτερο ραντεβού, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Μερικές φορές, αρκεί να γνωρίσετε κάποιον για να νιώσετε ότι έχει κάτι ξεχωριστό. Δεν μπορείτε να εξηγήσετε εύκολα ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό που σας ελκύει. Η έλξη, όμως, είναι έντονη και σας κάνει να θέλετε να τον ξαναδείτε.

Μια νέα έρευνα δείχνει, ωστόσο, ότι χρειάζεται προσοχή. Μπορεί να πρόκειται για την αρχή ενός μεγάλου έρωτα, αλλά μπορεί και να είναι μια πρώτη ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά.

Στο πλαίσιο μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Research in Personality, ψυχολόγοι πραγματοποίησαν ένα πείραμα με 129 άνδρες και γυναίκες. Οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε 8 εκδηλώσεις speed dating, πραγματοποιώντας συνολικά 561 ραντεβού διάρκειας τριών λεπτών.

Μετά από κάθε ραντεβού, συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο, αξιολογώντας το άτομο που είχαν μόλις γνωρίσει ως προς τους πέντε βασικούς παράγοντες της προσωπικότητας. Αυτοί ήταν η εξωστρέφεια, η προσήνεια, η ευσυνειδησία, ο νευρωτισμός και η δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες.

Αξιολογούσαν επίσης άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ερωτική έλξη, όπως η εξωτερική εμφάνιση, η ευφυΐα, η διάθεση για επίτευξη στόχων, το χιούμορ και η καλοσύνη. Τέλος, δήλωναν αν θα ήθελαν να ξαναδούν το συγκεκριμένο άτομο.

Υπήρχε, όμως, μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Πριν από τις γνωριμίες, όλοι είχαν συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο με καθιερωμένες ψυχολογικές δοκιμασίες, οι οποίες αξιολογούσαν σε ποιον βαθμό εμφάνιζαν ψυχοπαθητικά και σαδιστικά χαρακτηριστικά.

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι συγκέντρωναν υψηλότερες βαθμολογίες στην ψυχοπάθεια και τον σαδισμό έτειναν να κάνουν απροσδόκητα καλή πρώτη εντύπωση στα ραντεβού.

«Τόσο η ψυχοπάθεια όσο και ο σαδισμός, με βάση τη συνολική βαθμολογία κάθε συμμετέχοντα, συνδέθηκαν με περισσότερες πιθανότητες να θελήσει το άλλο άτομο ένα δεύτερο ραντεβού», ανέφεραν στη μελέτη ο κοινωνικός ψυχολόγος Braden Hall, από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, και οι συνεργάτες του.

«Για κάθε αύξηση κατά μία τυπική απόκλιση στη συνολική βαθμολογία της ψυχοπάθειας, οι σχετικές πιθανότητες επιλογής για δεύτερο ραντεβού αυξάνονταν κατά 24,6%. Αντίστοιχα, για κάθε αύξηση κατά μία τυπική απόκλιση στη συνολική βαθμολογία του σαδισμού, αυξάνονταν κατά 28,4%».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η διαφορά ανάμεσα σε όσους είχαν σχετικά υψηλές και σε όσους είχαν σχετικά χαμηλές βαθμολογίες στην ψυχοπάθεια και τον σαδισμό αντιστοιχούσε περίπου σε ένα επιπλέον «ναι» για δεύτερο ραντεβού, από τα οκτώ άτομα που γνώριζε κάθε συμμετέχων.

Η διαφορά ήταν αξιοσημείωτη και το εύρημα απροσδόκητο. Εντούτοις, οι ερευνητές επισήμαναν ότι η εξωτερική εμφάνιση έπαιζε πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Η επίδρασή της στην επιλογή για δεύτερο ραντεβού ήταν περίπου έξι φορές ισχυρότερη.

Τι έβρισκαν, όμως, ελκυστικό οι συμμετέχοντες στα άτομα με ψυχοπαθητικά και σαδιστικά χαρακτηριστικά;

«Τα άτομα με υψηλότερες βαθμολογίες στην ψυχοπάθεια και τον σαδισμό θεωρούνταν, σε γενικές γραμμές, εμφανίσιμα, εξωστρεφή και με χιούμορ. Παράλληλα, δεν έδειχναν λιγότερο καλοσυνάτα ή φιλικά. Δηλαδή, δεν έδιναν την εντύπωση ότι ήταν ιδιαίτερα εχθρικά ή συγκρουσιακά», εξήγησαν οι ερευνητές.

Οι ερευνητές επισήμαναν, πάντως, έναν περιορισμό της μελέτης. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν είχαν ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες στην ψυχοπάθεια και τον σαδισμό, ακόμη και όσοι κατατάσσονταν στις υψηλότερες θέσεις μέσα στο συγκεκριμένο δείγμα.

Αν τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν εντονότερα, ενδεχομένως να εκδηλωνόταν πιο εχθρική ή συγκρουσιακή συμπεριφορά στα ραντεβού και τα αποτελέσματα να ήταν πολύ διαφορετικά. Όπως τόνισαν οι ερευνητές, τα άτομα με πολύ υψηλά επίπεδα ψυχοπάθειας και σαδισμού μπορεί να δυσκολεύονται να γίνουν αρεστά, με αποτέλεσμα να θεωρούνται λιγότερο ελκυστικά ως πιθανοί σύντροφοι.

Όταν, από την άλλη, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι σχετικά αυξημένα, χωρίς να φτάνουν σε ακραία επίπεδα, ένα τρίλεπτο ραντεβού φαίνεται πως δεν αρκεί για να φανούν οι πιο αρνητικές πλευρές τους. Αντίθετα, σε αυτό το σύντομο διάστημα μπορεί να ξεχωρίζουν περισσότερο τα θετικά στοιχεία και η γοητεία τους.

«Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα ψυχοπάθειας και σαδισμού καταφέρνουν να προβάλλουν δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι σίγουρα για τον εαυτό τους, διασκεδαστικά και εμφανίσιμα», υπογράμμισαν οι ερευνητές.

«Το speed dating μπορεί να προκαλεί μεγάλη πίεση και άγχος. Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα ψυχοπάθειας και σαδισμού ενδέχεται να ανταποκρίνονται καλά σε αυτές τις συνθήκες, επειδή συνήθως αντιδρούν λιγότερο έντονα σε καταστάσεις που προκαλούν φόβο. Αυτό μπορεί να τα βοηθά στις πρώτες γνωριμίες, καθώς φαίνονται κοινωνικά, ανέμελα και με χιούμορ, αντί να δείχνουν φοβισμένα, υπερβολικά επιφυλακτικά και διστακτικά».

Ακόμη, ωστόσο, κι αν ένα άτομο με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά σας φανεί ελκυστικό σε ένα τρίλεπτο ραντεβού, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι πιο δυσάρεστες πλευρές του δεν θα εμφανιστούν όσο προχωρά η γνωριμία σας.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι ερωτικές σχέσεις των ατόμων με υψηλότερα επίπεδα ψυχοπάθειας και σαδισμού τείνουν να έχουν αρνητική εξέλιξη σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, τα άτομα αυτά είναι πιθανότερο να κάνουν ghosting, δηλαδή να διακόψουν ξαφνικά κάθε επικοινωνία μαζί σας, χωρίς καμία εξήγηση.