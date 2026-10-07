ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στένωση καρωτίδων: Πώς μια «σιωπηλή νόσος» οδηγεί σε εγκεφαλικό

Ευ Ζην
Στένωση καρωτίδων: Πώς μια «σιωπηλή νόσος» οδηγεί σε εγκεφαλικό
Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 10:28
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Προστασία του ασθενούς από ενδεχόμενο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η πρόληψη και η αποφυγή ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, μιας επιπλοκής που μπορεί να έχει επώδυνες έως και μοιραίες συνέπειες για τη ζωή ενός ανθρώπου, συνιστά μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης Ιατρικής επιστήμης.

«Στο πλαίσιο αυτό, οι ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις και η θεαματική πρόοδος των τελευταίων ετών έχουν εξοπλίσει την αγγειοχειρουργική κοινότητα με σύγχρονα, ελάχιστα επεμβατικά και αποτελεσματικά θεραπευτικά εργαλεία. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται παθήσεις η έγκαιρη διάγνωση των οποίων παραμένει σύνθετη, καθώς ενδέχεται να εξελίσσονται αθόρυβα και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την πρόκληση εγκεφαλικού επεισοδίου», αναφέρει ο κ. Φώτιος Μαρκάτης, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Metropolitan Hospital.

Τι είναι η στένωση των καρωτίδων και πότε γίνεται επικίνδυνη;

«Η στένωση των καρωτίδων είναι μια συχνά ασυμπτωματική πάθηση, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Πρόκειται για τη μείωση του αυλού της καρωτίδας αρτηρίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει ισχαιμικό επεισόδιο, και για την εκδήλωσή της δεν υπάρχουν πρόδρομα, προειδοποιητικά συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, η στένωση καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν η ελάττωση της διαμέτρου του αγγείου αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό ή όταν η ποιοτική σύσταση της αθηρωματικής πλάκας είναι ασταθής και αλλοιωμένη.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτής της «σιωπηλής νόσου», καθοριστική είναι η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και του προληπτικού ελέγχου με triplex καρωτίδων, βάσει του ιστορικού του ασθενούς και της ακριβούς απεικόνισης της κατάστασής του», εξηγεί.

Αίτια, παράγοντες κινδύνου και σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές

Η πάθηση εκδηλώνεται κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, με το κάπνισμα, την υπέρταση και τον σακχαρώδη διαβήτη, μεταξύ άλλων, να αποτελούν τις συνηθέστερες αιτίες για την εμφάνιση της στένωσης των καρωτίδων.
«Σήμερα, η Ιατρική κοινότητα έχει στη διάθεσή της σαφέστατα αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της στένωσης των καρωτίδων. Με την υιοθέτηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, μπορεί να καταστεί εφικτός ο περιορισμός της εξέλιξης της νόσου, ενώ σε επόμενα στάδια, έχουμε στη διάθεσή μας επεμβατικές μεθόδους, όπως την καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή και την αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Στο ερώτημα «πότε εφαρμόζεται η μία μέθοδος και πότε η άλλη;», η απάντηση βρίσκεται στην κλινική αξιολόγηση του κάθε περιστατικού. Η κλασική χειρουργική μέθοδος (καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή) αποτελεί τη μέθοδο εκλογής και είναι αυτή που εφαρμόζεται κατά κόρον, καθώς φαίνεται να προσφέρει τη μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην καρωτιδική νόσο.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ενδαρτηρεκτομή παρουσιάζει σχετική αντένδειξη. Σε αυτή την κατηγορία των ασθενών, οδηγούμαστε στην ενδαγγειακή αποκατάσταση μέσω αγγειοπλαστικής με τοποθέτηση stent. Σε κάθε περίπτωση, ο αγγειοχειρουργός είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος και υπεύθυνος ιατρός για να καθορίσει την ενδεδειγμένη τεχνική που πρέπει να ακολουθηθεί», επισημαίνει.

«Η στένωση των καρωτίδων, παρά την έλλειψη συμπτωμάτων, μπορεί να διαγνωστεί εγκαίρως και να αντιμετωπιστεί με απόλυτη ασφάλεια. Η τακτική προληπτική παρακολούθηση, η ρύθμιση των επιβαρυντικών παραγόντων κινδύνου και η στενή συνεργασία με τον εξειδικευμένο αγγειοχειρουργό εγγυώνται τη σωστή επιλογή της θεραπευτικής στρατηγικής - φαρμακευτικής ή επεμβατικής - διασφαλίζοντας την προστασία του ασθενούς από ενδεχόμενο εγκεφαλικό επεισόδιο», καταλήγει ο κ. Μαρκάτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 10:34
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

5 φρούτα που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του εγκεφάλου
5 φρούτα που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του εγκεφάλου 06 Οκτωβρίου 2026
Ξυπνάτε στις 3 κάθε πρωί; Τι μπορεί να σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε 07 Οκτωβρίου 2026
Ξυπνάτε στις 3 κάθε πρωί; Τι μπορεί να σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: «Μην χάσεις ούτε χτύπο», το φετινό μήνυμα

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: «Μην χάσεις ούτε χτύπο», το φετινό μήνυμα

Επικαιρότητα
Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια ημερησίως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια ημερησίως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων

Μελέτες
Γιατί είναι καλό να τρώμε 90 γραμμάρια δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα – Μελέτη αποκαλύπτει

Γιατί είναι καλό να τρώμε 90 γραμμάρια δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα – Μελέτη αποκαλύπτει

Μελέτες
5 πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε μετά τις 5 το απόγευμα για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού

5 πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε μετά τις 5 το απόγευμα για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Ευ Ζην
Περπάτημα: Δεν είναι μόνο τα 10.000 βήματα την ημέρα – Τι άλλο πρέπει να προσέξετε

Περπάτημα: Δεν είναι μόνο τα 10.000 βήματα την ημέρα – Τι άλλο πρέπει να προσέξετε

Μελέτες
Ένα σημάδι στο πρόσωπο συνδέεται με την αθηροσκλήρωση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα - Πώς θα το αναγνωρίσετε

Ένα σημάδι στο πρόσωπο συνδέεται με την αθηροσκλήρωση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα - Πώς θα το αναγνωρίσετε

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΟΥ για παχυσαρκία: Δεν συνιστά φάρμακα ή βαριατρικό χειρουργείο σε παιδιά κάτω των 9 ετών
Επικαιρότητα
07/10/2026 - 15:05
Κάπνισμα: Είναι λιγότερο βλαβερό για την υγεία αν δεν «κατεβάζετε» τον καπνό;
Ευ Ζην
07/10/2026 - 14:13
Γεωργιάδης: «Το MedWatch δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ – Παγκόσμιο το πρόβλημα με τα κενά ασφαλείας στις κλινικές ευζωίας
Πολιτική Υγείας
07/10/2026 - 13:31
Καφές: Το εκπληκτικό πλεονέκτημα του ντεκαφεϊνέ σε σχέση με τον κανονικό
Μελέτες
07/10/2026 - 12:55
Ξυπνάτε στις 3 κάθε πρωί; Τι μπορεί να σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε
Ευ Ζην
07/10/2026 - 12:11
Μεταστατικός καρκίνος μαστού: Η μετάλλαξη ESR1 αλλάζει τη θεραπευτική στρατηγική
Φάρμακο
07/10/2026 - 11:40
Ιός Δυτικού Νείλου: «Μάχη» για τη ζωή του δίνει 13χρονος στις ΗΠΑ – Παρουσίασε εγκάρσια μυελίτιδα
Επικαιρότητα
07/10/2026 - 10:59
Στένωση καρωτίδων: Πώς μια «σιωπηλή νόσος» οδηγεί σε εγκεφαλικό
Ευ Ζην
07/10/2026 - 10:28
Η σπιρουλίνα μπορεί να γίνει νέα βιώσιμη πηγή βιταμίνης Β12 - Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες
Μελέτες
07/10/2026 - 09:32
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Ξεκίνησε το «ταξίδι» για την ALS
Επικαιρότητα
07/10/2026 - 08:16
3 φθινοπωρινά φρούτα που μπορούν να βοηθήσουν την πέψη σας
Ευ Ζην
07/10/2026 - 06:45
Η πιο απλή συνταγή για θρεπτική κρεατόσουπα
Ευ Ζην
07/10/2026 - 06:27
Εντέλλεσθε και «λουκέτα» στο... καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών
Πολιτική Υγείας
07/10/2026 - 06:14
Ένα ή δύο εμβόλια HPV; Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες συστάσεις
Μελέτες
07/10/2026 - 06:00
5 φρούτα που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του εγκεφάλου
Ευ Ζην
06/10/2026 - 19:43
Γιατί έχετε υψηλή χοληστερίνη ακόμα και εάν ακολουθείτε έναν υγιεινό τρόπο ζωής
Ευ Ζην
06/10/2026 - 18:55
Πόσο επικίνδυνο είναι για την υγεία σας το να καθαρίζετε με χλωρίνη - Τα συχνά λάθη που πρέπει να αποφύγετε
Ευ Ζην
06/10/2026 - 17:47
Πανώλη: Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκε η νόσος στις στενές επαφές της γυναίκας που πέθανε
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 17:37
Καρκίνος παχέος εντέρου: Η διάγνωση καθυστερεί στους νέους - Τα συμπτώματα που αγνοούν
Μελέτες
06/10/2026 - 17:26
Ρωσία – Πανώλη: Ανακοίνωση από το ECDC – Τι τονίζει για την πνευμονική πανώλη
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 17:14
Ηλίας Μόσιαλος: Αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙΠΑΕ
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 16:47
Είναι κακό το κρύο νερό για την υγεία σας;
Ευ Ζην
06/10/2026 - 15:54
Αστικά λύματα: Τι δείχνει νέα μελέτη για την επιβάρυνση από τα φάρμακα
Μελέτες
06/10/2026 - 15:03
Το χωριό στη Σαρδηνία με τις μακροβιότερες γυναίκες - Οι 3 «κανόνες» που ακολουθούν
Μελέτες
06/10/2026 - 14:18
Πανώλη: Ειδικοί εξηγούν πόσο επικίνδυνη είναι και αν θα πρέπει να ανησυχούμε
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 14:01
Νέα μελέτη αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο σώμα και τη διάθεσή σας αν τρώτε κάθε μέρα καρύδια
Μελέτες
06/10/2026 - 13:15
Ρωσία - Πανώλη: Καθησυχαστικός ο ΠΟΥ - «Δεν υπάρχουν ενδείξεις για νέα κρούσματα»
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 13:13
Πολλαπλό μυέλωμα: Νέα γενιά ανοσοθεραπείας – Κλινική αξιολόγηση του τριειδικού αντισώματος ramantamig
Φάρμακο
06/10/2026 - 12:54
Καρκίνος: Ταχύτερη αύξηση των ποσοστών της νόσου σε νεότερους ανθρώπους, διαπιστώνει διεθνής έρευνα
Μελέτες
06/10/2026 - 12:27
Υπόθεση Μαζωνάκη: Η γιατρός της Καρνεάδου έκανε πλασμαφαίρεση στον εαυτό της και στην κόρη της
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 11:59

ΔΗΜΟΦΙΛΗ