Μπανάνες ή μήλα: Ποιο φρούτο είναι καλύτερο για τον έλεγχο του σακχάρου

Τα φρούτα αξίζουν μια θέση στη διατροφή σας, ακόμα και εάν προσέχετε το σάκχαρό σας.

Τα μήλα και οι μπανάνες είναι δύο από τα πιο δημοφιλή φρούτα, χάρη στη γλυκιά γεύση τους και το γεγονός ότι αποτελούν εύκολες και πρακτικές επιλογές για ένα σνακ. Παρόλο που και τα δύο μπορούν να ενταχθούν σε μια διατροφή που στοχεύει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα, τα μήλα φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή ανάμεσα στα δύο.

Μήλα ή μπανάνες: Σύγκριση θρεπτικών συστατικών

Μήλα ή μπανάνες: Ποιο φρούτο είναι καλύτερο για το σάκχαρο;

Τα μήλα φαίνεται να είναι λίγο πιο αποτελεσματικά στη ρύθμιση του σακχάρου σε σχέση με τις μπανάνες, κυρίως επειδή περιέχουν περισσότερες διαλυτές φυτικές ίνες και είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

Τα μήλα περιέχουν περισσότερες διαλυτές φυτικές ίνες από τις μπανάνες. Η σάρκα τους είναι πλούσια σε πηκτίνη, ένα είδος διαλυτής φυτικής ίνας που επιβραδύνει την πέψη και την απορρόφηση της γλυκόζης (σακχάρου) από το αίμα. Ένα μικρό κόκκινο μήλο περιέχει 1 γρ. διαλυτών φυτικών ινών, ενώ μια μικρή μπανάνα περιέχει 0,6 γρ.

Τα αντιοξειδωτικά των μήλων βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου μετά το φαγητό. Οι πολυφαινόλες που περιέχουν τα μήλα φαίνεται ότι περιορίζουν τη δράση ορισμένων ενζύμων, δηλαδή ουσιών του οργανισμού που συμβάλλουν στη μετατροπή των υδατανθράκων των τροφών σε γλυκόζη. Σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες, αυτή η δράση ενδέχεται να βοηθά στη μείωση του σακχάρου και στον περιορισμό των απότομων αυξήσεών του.

Τα μήλα έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από τις μπανάνες. Ο γλυκαιμικός δείκτης (GI) δείχνει πόσο γρήγορα μια τροφή αυξάνει το σάκχαρο στο αίμα, σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100. Τα μήλα έχουν μέσο γλυκαιμικό δείκτη 36, ο οποίος θεωρείται χαμηλός. Αντίθετα, οι μπανάνες έχουν μέσο γλυκαιμικό δείκτη 49, γεγονός που σημαίνει ότι συνήθως προκαλούν ταχύτερη αύξηση του σακχάρου σε σχέση με τα μήλα.

Η φρουκτόζη των μήλων προκαλεί πιο σταδιακή αύξηση του σακχάρου. Τα μήλα περιέχουν τρία είδη σακχάρων: φρουκτόζη, γλυκόζη και σακχαρόζη. Από αυτά, η φρουκτόζη βρίσκεται στη μεγαλύτερη ποσότητα. Όταν καταναλώνεται σε μικρές ποσότητες, όπως αυτές που περιέχονται σε ένα μήλο, επηρεάζει λιγότερο το σάκχαρο στο αίμα σε σύγκριση με τη γλυκόζη και τη σακχαρόζη, επειδή ο οργανισμός τη μεταβολίζει με διαφορετικό τρόπο.

Μήλα ή μπανάνες: Ποιο φρούτο είναι πιο θρεπτικό;

Παρόλο που τα μήλα υπερέχουν ελαφρώς στη ρύθμιση του σακχάρου, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα πιο θρεπτικά από τις μπανάνες.

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, τα μήλα περιέχουν λιγότερους υδατάνθρακες και σάκχαρα από τις μπανάνες, κάτι που ενδέχεται να εξηγεί και τον χαμηλότερο γλυκαιμικό τους δείκτη.

Επιπλέον, περιέχουν λίγο περισσότερες φυτικές ίνες. Η αυξημένη πρόσληψη διαλυτών φυτικών ινών μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι μπανάνες κάνουν κακό στο σάκχαρο. Παρόλο που περιέχουν περισσότερους υδατάνθρακες από τα μήλα, έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και μαγνήσιο, ενώ αποτελούν επίσης πηγή φυτικών ινών.

Η πρωτεΐνη επιβραδύνει την απορρόφηση του σακχάρου στο αίμα και παίζει ρόλο στην έκκριση της ινσουλίνης. Πρόκειται για την ορμόνη που επιτρέπει στη γλυκόζη να περάσει από το αίμα στα κύτταρα, όπου χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας.

Το μαγνήσιο συμβάλλει στη φυσιολογική έκκριση ινσουλίνης. Μάλιστα, τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου στον οργανισμό, μια κατάσταση γνωστή ως υπομαγνησιαιμία, έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Πώς να τρώτε μήλα και μπανάνες για να ρυθμίζετε καλύτερα το σάκχαρό σας

Εάν θέλετε να απολαμβάνετε μήλα και μπανάνες χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά το σάκχαρό σας, υπάρχουν ορισμένες απλές συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε.

• Μην ξεφλουδίζετε τα μήλα. Η φλούδα τους περιέχει επιπλέον φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου.

• Τρώτε ένα μήλο πριν από το γεύμα. Σε μια μικρή μελέτη, ενήλικες με αυξημένο σάκχαρο που έφαγαν ένα μήλο πριν από το γεύμα παρουσίασαν πιο αργή αύξηση του σακχάρου μετά το φαγητό.

• Προτιμάτε τις μπανάνες που είναι ακόμα λίγο πράσινες. Οι λιγότερο ώριμες μπανάνες περιέχουν περισσότερο ανθεκτικό άμυλο από τις πολύ ώριμες. Πρόκειται για ένα είδος φυτικής ίνας που έχει αποδειχθεί ότι επιβραδύνει την πέψη και περιορίζει την αύξηση του σακχάρου μετά το γεύμα.

• Προσέχετε τις ποσότητες. Η μεγαλύτερη κατανάλωση δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερα οφέλη. Καλό είναι να περιορίζεστε στη συνιστώμενη μερίδα, δηλαδή ένα μέτριο μήλο ή μια μέτρια μπανάνα, ώστε να λαμβάνετε τα θρεπτικά συστατικά τους χωρίς να καταναλώνετε υπερβολικούς υδατάνθρακες.

• Συνδυάζετε τα φρούτα με μια πηγή πρωτεΐνης. Η κατανάλωση πρωτεΐνης μαζί με μήλα ή μπανάνες μπορεί να περιορίσει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου που ενδέχεται να προκαλέσει η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας υδατανθράκων χωρίς άλλα τρόφιμα.