Καρκίνος παχέος εντέρου: Πώς η διατροφή με πολλά λιπαρά μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη όγκων

Περίπου ένας στους 25 ανθρώπους θα εμφανίσει καρκίνο του παχέος εντέρου κάποια στιγμή στη ζωή του, ενώ η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο κατά 30% έως 50%. Η νόσος μπορεί να ξεκινήσει από τα βλαστοκύτταρα του εντέρου, όταν αυτά αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο ρόλος τους είναι να παράγουν νέα κύτταρα, διατηρώντας το έντερο υγιές.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Stem Cell Reports, μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά μπορεί να προκαλεί μακροχρόνιες αλλαγές στα βλαστοκύτταρα του εντέρου, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο εμφάνισης όγκων.

Τα βλαστοκύτταρα πολλαπλασιάζονται ταχύτερα και ορισμένες αλλαγές στο DNA παραμένουν

Οι ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Αριζόνα, με επικεφαλής τη Miyeko Mana, τάισαν ποντίκια για περίπου έξι μήνες με τροφή δυτικού τύπου, πλούσια σε λιπαρά. Τα ζώα αυτά πήραν περισσότερο βάρος από όσα κατανάλωναν τροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Είχαν επίσης περισσότερα βλαστοκύτταρα στο έντερό τους, τα οποία πολλαπλασιάζονταν ταχύτερα. Στα ποντίκια με γενετική προδιάθεση για καρκίνο του εντέρου, η διατροφή με πολλά λιπαρά οδήγησε στην εμφάνιση περισσότερων και μεγαλύτερων όγκων.

Η ομάδα εντόπισε ακόμη αλλαγές στο DNA των βλαστοκυττάρων, οι οποίες ενδέχεται να εξηγούν τον ταχύτερο πολλαπλασιασμό και την αυξημένη επιβίωσή τους. Όταν τα ποντίκια άρχισαν να τρέφονται με λιγότερα λιπαρά, η λειτουργία των βλαστοκυττάρων επανήλθε στο φυσιολογικό. Ωστόσο, οι αλλαγές στο DNA δεν υποχώρησαν παντελώς. Τέσσερις εβδομάδες αργότερα, περίπου το 18% εξακολουθούσε να παραμένει.

Η επιστροφή στη διατροφή με πολλά λιπαρά προκαλεί εντονότερη αντίδραση

Όταν τα ποντίκια άρχισαν και πάλι να καταναλώνουν τροφή πλούσια σε λιπαρά, τα βλαστοκύτταρα του εντέρου τους αντέδρασαν πιο γρήγορα και πιο έντονα από εκείνα των ζώων που τρέφονταν με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά. Επιπλέον, τα ποντίκια με γενετική προδιάθεση για καρκίνο του εντέρου εμφάνισαν περισσότερους και μεγαλύτερους όγκους όταν επέστρεψαν στη διατροφή με πολλά λιπαρά, σε σύγκριση με όσα την είχαν ακολουθήσει μόνο μία φορά.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η διατροφή με πολλά λιπαρά μπορεί να προκαλεί αλλαγές στα βλαστοκύτταρα του εντέρου που διαρκούν ακόμη και μετά τη διακοπή της. Έτσι, τα κύτταρα φαίνεται να αντιδρούν εντονότερα όταν αυξηθούν ξανά τα λιπαρά στη διατροφή, γεγονός που, σε συνδυασμό με γενετικές μεταλλάξεις, μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης όγκων. Η μελέτη υποδηλώνει επίσης ότι μια υγιεινή διατροφή με λίγα λιπαρά, όταν ακολουθείται σε σταθερή βάση, ενδέχεται να βοηθά στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού των εντερικών βλαστοκυττάρων και στη μείωση του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου.