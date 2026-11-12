ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πώς η διατροφή με πολλά λιπαρά μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη όγκων

Μελέτες
Καρκίνος παχέος εντέρου: Πώς η διατροφή με πολλά λιπαρά μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη όγκων
Annie Spratt / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 20:13

Μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, επηρεάζοντας τα βλαστοκύτταρα.

Περίπου ένας στους 25 ανθρώπους θα εμφανίσει καρκίνο του παχέος εντέρου κάποια στιγμή στη ζωή του, ενώ η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο κατά 30% έως 50%. Η νόσος μπορεί να ξεκινήσει από τα βλαστοκύτταρα του εντέρου, όταν αυτά αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο ρόλος τους είναι να παράγουν νέα κύτταρα, διατηρώντας το έντερο υγιές.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Stem Cell Reports, μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά μπορεί να προκαλεί μακροχρόνιες αλλαγές στα βλαστοκύτταρα του εντέρου, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο εμφάνισης όγκων.

Τα βλαστοκύτταρα πολλαπλασιάζονται ταχύτερα και ορισμένες αλλαγές στο DNA παραμένουν

Οι ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Αριζόνα, με επικεφαλής τη Miyeko Mana, τάισαν ποντίκια για περίπου έξι μήνες με τροφή δυτικού τύπου, πλούσια σε λιπαρά. Τα ζώα αυτά πήραν περισσότερο βάρος από όσα κατανάλωναν τροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Είχαν επίσης περισσότερα βλαστοκύτταρα στο έντερό τους, τα οποία πολλαπλασιάζονταν ταχύτερα. Στα ποντίκια με γενετική προδιάθεση για καρκίνο του εντέρου, η διατροφή με πολλά λιπαρά οδήγησε στην εμφάνιση περισσότερων και μεγαλύτερων όγκων.

Η ομάδα εντόπισε ακόμη αλλαγές στο DNA των βλαστοκυττάρων, οι οποίες ενδέχεται να εξηγούν τον ταχύτερο πολλαπλασιασμό και την αυξημένη επιβίωσή τους. Όταν τα ποντίκια άρχισαν να τρέφονται με λιγότερα λιπαρά, η λειτουργία των βλαστοκυττάρων επανήλθε στο φυσιολογικό. Ωστόσο, οι αλλαγές στο DNA δεν υποχώρησαν παντελώς. Τέσσερις εβδομάδες αργότερα, περίπου το 18% εξακολουθούσε να παραμένει.

Η επιστροφή στη διατροφή με πολλά λιπαρά προκαλεί εντονότερη αντίδραση

Όταν τα ποντίκια άρχισαν και πάλι να καταναλώνουν τροφή πλούσια σε λιπαρά, τα βλαστοκύτταρα του εντέρου τους αντέδρασαν πιο γρήγορα και πιο έντονα από εκείνα των ζώων που τρέφονταν με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά. Επιπλέον, τα ποντίκια με γενετική προδιάθεση για καρκίνο του εντέρου εμφάνισαν περισσότερους και μεγαλύτερους όγκους όταν επέστρεψαν στη διατροφή με πολλά λιπαρά, σε σύγκριση με όσα την είχαν ακολουθήσει μόνο μία φορά.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η διατροφή με πολλά λιπαρά μπορεί να προκαλεί αλλαγές στα βλαστοκύτταρα του εντέρου που διαρκούν ακόμη και μετά τη διακοπή της. Έτσι, τα κύτταρα φαίνεται να αντιδρούν εντονότερα όταν αυξηθούν ξανά τα λιπαρά στη διατροφή, γεγονός που, σε συνδυασμό με γενετικές μεταλλάξεις, μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης όγκων. Η μελέτη υποδηλώνει επίσης ότι μια υγιεινή διατροφή με λίγα λιπαρά, όταν ακολουθείται σε σταθερή βάση, ενδέχεται να βοηθά στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού των εντερικών βλαστοκυττάρων και στη μείωση του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βιταμίνες για παιδιά: Έκθεση έλεγξε την ασφάλεια και την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα – Τα ευρήματα
Βιταμίνες για παιδιά: Έκθεση έλεγξε την ασφάλεια και την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα – Τα ευρήματα 12 Νοεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διατροφή και εμμηνόπαυση: Φροντίζοντας το σώμα, το έντερο και τον εαυτό μας

Διατροφή και εμμηνόπαυση: Φροντίζοντας το σώμα, το έντερο και τον εαυτό μας

Ευ Ζην
Συμπληρώματα ωμέγα-3: Τι έδειξε νέα μελέτη για την επίδρασή τους στην αρτηριακή πίεση

Συμπληρώματα ωμέγα-3: Τι έδειξε νέα μελέτη για την επίδρασή τους στην αρτηριακή πίεση

Μελέτες
Τα 4 μυστικά της Μεσογειακής Διατροφής για ένα υγιές έντερο

Τα 4 μυστικά της Μεσογειακής Διατροφής για ένα υγιές έντερο

Ευ Ζην
Δρ Μαρία Τσιάκα στο Healthstat: «Η τροφή είναι δοσολογημένο φάρμακο»

Δρ Μαρία Τσιάκα στο Healthstat: «Η τροφή είναι δοσολογημένο φάρμακο»

Επικαιρότητα
7 λάθη που κρατούν ψηλά τη χοληστερίνη σας

7 λάθη που κρατούν ψηλά τη χοληστερίνη σας

Ευ Ζην
Το συστατικό που συνδέεται με τον καρκίνο του προστάτη και του παχέος εντέρου

Το συστατικό που συνδέεται με τον καρκίνο του προστάτη και του παχέος εντέρου

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πώς η διατροφή με πολλά λιπαρά μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη όγκων
Μελέτες
12/11/2026 - 20:13
Γιατί πολλοί άνθρωποι χάνουν τα δόντια τους όσο μεγαλώνουν – Πώς θα τα προστατεύσετε
Ευ Ζην
12/11/2026 - 18:58
Μπορούν τα φυτά εσωτερικού χώρου να προκαλέσουν μούλα στο σπίτι;
Ευ Ζην
12/11/2026 - 18:14
Σε άνοδο οι νοσηλείες Covid και γρίπης – 2 νέοι θάνατοι ασθενών με Covid, 1 με γρίπη
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 17:39
Παρασκευή Κατσαούνου: «Παιδιατρική νόσος η εξάρτηση από τη νικοτίνη στην εφηβεία»
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 17:13
Δεν είναι μόνο το βάρος: Ο νέος ορισμός της παχυσαρκίας προβλέπει καλύτερα τα προβλήματα υγείας, με 1 απλή μέτρηση
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 17:04
Μικροβιακή αντοχή: Νέο ψηφιακό εργαλείο για την πρόληψη των λοιμώξεων στα ελληνικά νοσοκομεία
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 16:49
Αμύγδαλα ή φιστίκια: Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τον έλεγχο της χοληστερίνης
Ευ Ζην
12/11/2026 - 16:17
Ελβετία: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο η ασθενής που νοσηλευόταν με Έμπολα
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 16:16
Εξασφαλίστηκε η συνέχιση λειτουργίας του ΚΗΦΗ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 15:50
Καταγγελία Γεωργιάδη: Με νευρικό κλονισμό η προϊσταμένη Επιθεώρησης Εργασίας μετά από φραστικό επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου
Πολιτική Υγείας
12/11/2026 - 15:45
Διαγνωστήκατε με έκζεμα; Τα πρώτα βήματα που συστήνουν οι δερματολόγοι
Ευ Ζην
12/11/2026 - 15:03
Βιταμίνες για παιδιά: Έκθεση έλεγξε την ασφάλεια και την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα – Τα ευρήματα
Μελέτες
12/11/2026 - 14:20
Πάτρα: Αποσωληνώθηκε το 4 μηνών βρέφος που μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 13:36
Μια λέξη στις ετικέτες των προϊόντων σας μπορεί να κρύβει εκατοντάδες χημικές ουσίες
Ευ Ζην
12/11/2026 - 13:24
ΑΠΘ: Το «ναρκωτικό του βιασμού» στο επίκεντρο ενημερωτικής εκδήλωσης
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 13:19
Μάριος Θεμιστοκλέους για εποχιακές ιώσεις: «Σε πλήρη ετοιμότητα το ΕΣΥ»
Πολιτική Υγείας
12/11/2026 - 12:53
Υπ. Υγείας: Ξανά υφυπουργός Υγείας ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος
Πολιτική Υγείας
12/11/2026 - 12:12
Περιστέρι: Ληγμένο κρέας από το 2025 σε κρεοπωλείο – Κατασχέθηκαν 616 κιλά
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 11:50
Χωρίς αντίκρισμα και με λειτουργικά κενά το myEOPYY app, καταγγέλλουν ασθενείς και γιατροί
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 11:11
Διατροφή και εμμηνόπαυση: Φροντίζοντας το σώμα, το έντερο και τον εαυτό μας
Ευ Ζην
12/11/2026 - 10:35
Γρίπη των πτηνών: Δωρεάν εμβολιασμός για εργαζόμενους που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 10:16
Τα 4 μυστικά της Μεσογειακής Διατροφής για ένα υγιές έντερο
Ευ Ζην
12/11/2026 - 09:31
Πώς να κρατήσετε ζεστά τα πόδια σας το χειμώνα – 5 tips
Ευ Ζην
12/11/2026 - 08:13
Πώς θα ανακουφιστείτε από τη βουλωμένη μύτη φυσικά
Ευ Ζην
12/11/2026 - 06:46
Αφράτη αλευρόπιτα με γιαούρτι – Συνταγή με 5 υλικά
Ευ Ζην
12/11/2026 - 06:29
Μικροβιακή αντοχή: Η Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης
Μελέτες
12/11/2026 - 06:12
Ηλεκτρονικό τσιγάρο: Το άτμισμα εξασθενεί τους πνεύμονες, διαπίστωσε μελέτη
Μελέτες
12/11/2026 - 06:00
Οι φωνές και η σωματική τιμωρία συνδέονται με προβλήματα συμπεριφοράς στα νήπια
Μελέτες
11/11/2026 - 20:02
Τι είναι καλύτερο για το σάκχαρο, η βρώμη ή τα δημητριακά;
Ευ Ζην
11/11/2026 - 19:47

ΔΗΜΟΦΙΛΗ