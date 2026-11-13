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Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Έγκαιρη δράση για πρόληψη και αντιμετώπιση

Ευ Ζην
Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Έγκαιρη δράση για πρόληψη και αντιμετώπιση
Newsroom
Παρασκευή, 13/11/2026 - 13:38

Τη διάγνωση, πρόληψη και μείωση του κινδύνου υπογραμμίζει η καμπάνια ενημέρωσης της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ) με αφορμή την Παγκόσμα Ημέρα Διαβήτη.

Στην έγκαιρη δράση κατά του Διαβήτη εστιάζει το μήνυμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη – IDF στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη (14 Νοεμβρίου 2026), θέτοντας ως άμεσες προτεραιότητες: την έγκαιρη διάγνωση και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις παγκοσμίως, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για τα εθνικά συστήματα Υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία της IDF, έως το 2050 ο αριθμός των ατόμων που ζουν με Διαβήτη προβλέπεται να φτάσει τα 853 εκατομμύρια.

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Στη χώρα μας, ο Σακχαρώδης Διαβήτης έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας – ΕΔΕ, πάνω από το 9-10% του ενήλικου πληθυσμού πάσχει από τη νόσο, ενώ σημαντικό ποσοστό παρουσιάζει προδιαβήτη, γεγονός που προοιωνίζεται αύξηση των ασθενών. Επιπλέον, παράγοντες όπως η γήρανση του πληθυσμού, η παχυσαρκία και η πολυνοσηρότητα, που αυξάνουν τους ασθενείς με επιπλοκές και τις ανάγκες για πιο εντατική θεραπεία, μεγαλώνουν τις απαιτήσεις για εξειδικευμένη, οργανωμένη και συνεχόμενη φροντίδα.

Η έγκαιρη δράση, σύμφωνα με το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας, περιλαμβάνει:

  • Έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και των κινδύνων, καθώς υπολογίζεται ότι πάνω από το 40% των ανθρώπων με Διαβήτη παραμένουν αδιάγνωστοι.
  • Πρόληψη και μείωση κινδύνου, εστιάζοντας στην καθυστέρηση ή την αποφυγή του Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2 με αλλαγή τρόπου ζωής και συνηθειών.
  • Προσβασιμότητα σε περίθαλψη, με τη διασφάλιση ολοκληρωμένης, ποιοτικής και απρόσκοπτης φροντίδας για όλους τους ασθενείς.

H Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, έχοντας ως προτεραιότητα την προαγωγή της υγείας των ατόμων με Διαβήτη υλοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη, η οποία περιλαμβάνει ανάρτηση ενημερωτικού υλικού (θεματικές αφίσες, εγχειρίδιο αυτοενδυνάμωσης ασθενών) στην ιστοσελίδα της https://www.ede.gr/ και διανομή σε Συλλόγους Ατόμων με Διαβήτη, στα Διαβητολογικά Κέντρα & Ιατρεία της χώρας, σε δημόσιες δομές και προς κάθε ενδιαφερόμενο.

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Τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και της συνεχούς και αποτελεσματικής διαβητολογικής φροντίδας, επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Καθηγητής Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», και έως πρόσφατα Μέλος Δ.Σ. της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη – Ευρωπαϊκό Tμήμα [International Diabetes Federation (IDF) Europe]: «Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαβήτη “Έγκαιρη δράση κατά του Διαβήτη” αφορά τόσο τους πολίτες όσο και την Πολιτεία. Η έγκαιρη διάγνωση αποκτά ουσιαστική αξία όταν ακολουθείται από κατάλληλη θεραπεία, εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη. Χρειαζόμαστε προσβάσιμες υπηρεσίες, επαρκώς στελεχωμένα Διαβητολογικά Κέντρα και δυνατότητα εκπαίδευσης νέων εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας. Η άρση των εμποδίων στην εξειδίκευση και η ενίσχυση των ομάδων φροντίδας αποτελούν αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε κάθε άνθρωπος με διαβήτη να λαμβάνει εγκαίρως τη φροντίδα που χρειάζεται, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του».

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Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΕ Σταύρος Θ. Λιάτης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως Διευθυντής ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», δίνοντας έμφαση στη σημασία της πρόληψης, επισημαίνει: «Ο Διαβήτης Τύπου 2 είναι ένα νόσημα που μπορεί να εξελίσσεται για χρόνια χωρίς εμφανή συμπτώματα. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισής του και ο κατάλληλος προληπτικός έλεγχος. Από την άλλη πλευρά, αν υπάρχουν συμπτώματα όπως έντονη δίψα, πολλά ούρα και ανεξήγητη απώλεια βάρους, χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν Διαβήτη Τύπου 1, σε οποιαδήποτε ηλικία». Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του Διαβήτη ο κ. Λιάτης επισημαίνει ότι αυτή «περιλαμβάνει την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, τον συστηματικό έλεγχο για επιπλοκές, αλλά και τη διαρκή υποστήριξη του ατόμου προκειμένου να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες ενός ύπουλου χρόνιου νοσήματος».

Τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΕΔΕ για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη 2026, στηρίζουν οι εταιρείες:

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ Lilly, Boehringer Ingelheim, PETSIAVAS και RAFARM.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2026 - 13:44

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